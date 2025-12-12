RSS
Еміграція, заробітчанство
П'ят 12 гру, 2025 12:41

  Bolt написав:
  flyman написав:Робінзона обирає Валенсію

Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 12 гру, 2025 12:42, всього редагувалось 2 разів.
2
П'ят 12 гру, 2025 12:41

  Bolt написав:Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.
За кадром: покоївка, повар та садівник.
Але хто ж про це знає?
1
2
7
П'ят 12 гру, 2025 13:20

Анталія: як сир в маслі

  akurt написав:
  Bolt написав:Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.
За кадром: покоївка, повар та садівник.
Але хто ж про це знає?

Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
1
4
П'ят 12 гру, 2025 14:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі

Робінзона знає українську, англійську та іспанську - цікаво яка ж країна їй підходить.... :mrgreen:
2
П'ят 12 гру, 2025 14:08

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:Робінзона обирає Валенсію

Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.

Шо саме викладає? Я знаю 10 баксів година, не більше.
П'ят 12 гру, 2025 15:35

  flyman написав:Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі

Пора вже флайману назавжди забути такі назви - щоби і не згадувати про те, що просххх (профукав) наповнюючи форум сотнями тисяч дурнуватих дописів.
1
2
7
П'ят 12 гру, 2025 16:05

  akurt написав:
  flyman написав:Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі

Пора вже флайману назавжди забути такі назви - щоби і не згадувати про те, що просххх (профукав) наповнюючи форум сотнями тисяч дурнуватих дописів.

Він замість вивчити за 3 роки філіпінську і зробити разовий внесок щоб виїхати (бо думаю його і так не беруть за 3 роки) займається графоманством в бучанському підвалі. Нащо таке життя?
2
П'ят 12 гру, 2025 17:14

1-2-1

  BIGor написав:
  akurt написав:
  flyman написав:Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі

Пора вже флайману назавжди забути такі назви - щоби і не згадувати про те, що просххх (профукав) наповнюючи форум сотнями тисяч дурнуватих дописів.

Він замість вивчити за 3 роки філіпінську і зробити разовий внесок щоб виїхати (бо думаю його і так не беруть за 3 роки) займається графоманством в бучанському підвалі. Нащо таке життя?


https://www.youtube.com/shorts/pAb9pU0ww0M
1
4
П'ят 12 гру, 2025 18:38

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:Робінзона обирає Валенсію

Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.

Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година, в мене мала зараз 300-350грн/год бере анг/нім мова. Хто там платить робінзоні по 50 баксів /год я ХЗ. Ну і не нормованоо там не поробиш, до урока теж треба підготуватись, а не врубив zoom i пігнав косити бабло.
1
П'ят 12 гру, 2025 19:02

То не є дорого: 10 євро година.
В тій країні, в тому місті, про яке марить пан флайман, 1 година уроку з математики/фізики - 850 гривень (то студент проводить), а так стандарт 1000 гривень за 1 годину.

Флайман в себе - як ми бачимо - виявив задатки сумнозвісного з історії людства Чикатило: вже на Фінансовий форум України притягнув російське відео про те, як на тій планеті, на якій він особисто не був останні 50 років і не буде в найближчі 50 років - жінки якісь чомусь зникають...
Марить... Відчуває в собі потенціал...
1
2
7
