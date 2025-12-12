Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!
Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми. За кадром: покоївка, повар та садівник. Але хто ж про це знає?
Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!
Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.
Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година, в мене мала зараз 300-350грн/год бере анг/нім мова. Хто там платить робінзоні по 50 баксів /год я ХЗ. Ну і не нормованоо там не поробиш, до урока теж треба підготуватись, а не врубив zoom i пігнав косити бабло.
То не є дорого: 10 євро година. В тій країні, в тому місті, про яке марить пан флайман, 1 година уроку з математики/фізики - 850 гривень (то студент проводить), а так стандарт 1000 гривень за 1 годину.
Флайман в себе - як ми бачимо - виявив задатки сумнозвісного з історії людства Чикатило: вже на Фінансовий форум України притягнув російське відео про те, як на тій планеті, на якій він особисто не був останні 50 років і не буде в найближчі 50 років - жінки якісь чомусь зникають... Марить... Відчуває в собі потенціал...