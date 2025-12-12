RSS
Еміграція, заробітчанство
П'ят 12 гру, 2025 19:19

Re: Еміграція, заробітчанство

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година

Це дуже дешево, навіть для Польщі. Не думав що в Іспанії все так погано.
2
П'ят 12 гру, 2025 19:21

  flyman написав:
  BIGor написав:Він замість вивчити за 3 роки філіпінську і зробити разовий внесок щоб виїхати (бо думаю його і так не беруть за 3 роки) займається графоманством в бучанському підвалі. Нащо таке життя?

https://www.youtube.com/shorts/pAb9pU0ww0M

Ви хоч були колись в Турції? Чи тільки по гугл-мапам?
2
П'ят 12 гру, 2025 19:36

  BIGor написав:
  Bolt написав:Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година

Це дуже дешево, навіть для Польщі. Не думав що в Іспанії все так погано.

Його донька вжер роки два, як універі закінчила, щось типа дієтолог, без роботи сидить. Колись в жирні роки прикупив два приміщення під тренажерні зали здає, щось з них капає. А жинчина сестра всде іспанську вже за 7 років вивчила, але теж хотіла би працювати, але туго там.
1
П'ят 12 гру, 2025 19:38

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година

Це дуже дешево, навіть для Польщі. Не думав що в Іспанії все так погано.

Його донька вжер роки два, як універі закінчила, щось типа дієтолог, без роботи сидить. Колись в жирні роки прикупив два приміщення під тренажерні зали здає, щось з них капає. А жинчина сестра всде іспанську вже за 7 років вивчила, але теж хотіла би працювати, але туго там.


Ну так в Польщі, мабуть і середня ЗП вже вище іспанської.. Може різне с ставлення до освіти. Поляки більше вкладають.
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:44

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Дивно, але на важке тяжке життя робітничого класу, колгоспного селянства та кріпаків у вирії капіталізму під назвою "США" більше всього плачуть не самі мешканці тієї відсталої країни, а учасники Фінансового форуму України. Дуже вони переживають за голодних холодних та босих...
Це щось неймовірно-піднесене: проживати в хрущовках, зліплених 60 років тому з ФБСів, або в панельках, зліплених з радіоактивного бетону 50 років тому, або зовсім невідомо з чого - головне, щоби були вентильовані фасади до 33-го поверху та "модні МОПи" дуже бідкаються про неймовірно важке життя кожного із 340 000 000 мешканців нещасної країни, яке замучене іпотеками заради того, щоби жити в окремому двоповерховому будинку десь в лісі біля озера чи річки...

Трохи легше тим нездарам буде в наступному році: Міністр фінансів США заявив, що американці можуть отримати до 2000 доларів податкових відшкодувань наступного року.
Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що працюючі американці отримають «дуже великі відшкодування» наступного року, оскільки набудуть чинності податкові пільги, які були передбачені підтриманим республіканцями законом «Один великий красивий законопроект».

«Я думаю, що ми побачимо відшкодування у розмірі 100–150 мільярдів доларів, що може становити від 1000 до 2000 доларів на домогосподарство», – сказав Бессент репортеру партнерської станції NBC під час перебування в Пенсільванії в середу.

P.S. В принципі для США 2000 доларів на рік - то невеликі гроші. Але як приємно їх отримати...
1
2
7
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:03

а чому не реально?

  Bolt написав:Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година, в мене мала зараз 300-350грн/год бере анг/нім мова. Хто там платить робінзоні по 50 баксів /год я ХЗ. Ну і не нормованоо там не поробиш, до урока теж треба підготуватись, а не врубив zoom i пігнав косити бабло.

Блогерша з неньки розказувала, що в Камбоджі можна іноземцю досить просто відкрити аналого ІП/ФОП і проводити заняття англійської мови, десь $10 год. в провінції як для не нейтіва. В столиці більш англомовних від народження, тому з рунглішом/укрлінгішом тяжче буде знайти такий підбробіток, хоча оплата вища.
1
4
