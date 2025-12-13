Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:44

Еміграція, заробітчанство



News from USA



Дивно, але на важке тяжке життя робітничого класу, колгоспного селянства та кріпаків у вирії капіталізму під назвою "США" більше всього плачуть не самі мешканці тієї відсталої країни, а учасники Фінансового форуму України. Дуже вони переживають за голодних холодних та босих...

Це щось неймовірно-піднесене: проживати в хрущовках, зліплених 60 років тому з ФБСів, або в панельках, зліплених з радіоактивного бетону 50 років тому, або зовсім невідомо з чого - головне, щоби були вентильовані фасади до 33-го поверху та "модні МОПи" дуже бідкаються про неймовірно важке життя кожного із 340 000 000 мешканців нещасної країни, яке замучене іпотеками заради того, щоби жити в окремому двоповерховому будинку десь в лісі біля озера чи річки...



Трохи легше тим нездарам буде в наступному році: Міністр фінансів США заявив, що американці можуть отримати до 2000 доларів податкових відшкодувань наступного року.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що працюючі американці отримають «дуже великі відшкодування» наступного року, оскільки набудуть чинності податкові пільги, які були передбачені підтриманим республіканцями законом «Один великий красивий законопроект».



«Я думаю, що ми побачимо відшкодування у розмірі 100–150 мільярдів доларів, що може становити від 1000 до 2000 доларів на домогосподарство», – сказав Бессент репортеру партнерської станції NBC під час перебування в Пенсільванії в середу.



P.S. В принципі для США 2000 доларів на рік - то невеликі гроші. Але як приємно їх отримати...