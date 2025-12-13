|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:18
flyman написав: Water написав:
Для чого ти виклав це? Москальки пропадають? Це добре, москалів там дохалєри.
Казашка. Ти щось має проти казашок? Розпалюй міжнаціаональну ворожнечу далі.
Ти хочеш зі мною посперечатись на рахунок москальки? Я їх за версту чую. Яле ти можеш сперечатись, задонативши 50 тисяч гривень. Спеціально для тебе у гуглі зразу видало:
Российская туристка Ирина Киселева пропала
Далі цікавіше, але москальською:
В своем обращении одна из блогеров пыталась обосновать свое мнение, ссылаясь на источники информации Турции, которые она тщательно и регулярно просматривает. По ее словам, СМИ в этой стране абсолютно открытые и прозрачные, они не пропускают ни одно происшествие, а вот об Ирине нет в них ни строчки.
«И это странно, — говорит блогерша, — все источники, которые рассказывают об этом, русскоязычные. Из этого я делаю вывод: это фейк и вброс».
Висновки ти зробив, хто на кому з москалів стояв, хто пощез?
На Місяці хай всією москальщиною пошукають, в Сіде є телепорт на Місяць.
Ще питання до тебе, шо таке
міжнаціаональну
, це шось аональне?
Востаннє редагувалось Water
в Суб 13 гру, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 гру, 2025 18:46
-
rjkz
Додано: Суб 13 гру, 2025 19:04
И что тут тугого?
Я и в Украине куховарил в удовольствие и тут как есть время и силы.
Додано: Суб 13 гру, 2025 20:18
rjkz написав:
И что тут тугого?
Я и в Украине куховарил в удовольствие и тут как есть время и силы.
для 4х "не своїх" дітей ?
Додано: Суб 13 гру, 2025 20:26
rjkz написав: flyman написав: 2587715 написав:
Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.
Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.
Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам
На чужині є таке поняття, як "generation welth", якщо в тебе у спадок є "бабушатнік" в умовному Лондоні/Парижі/whatever то ти не такий бідний, як переважна більшість емігрантів (не Міндічів/Ахметових).
Хоча Коля-rjkz вирішив, що його дітям посміхнеться доля в NY/USA.
Bigor як був в неньці безхатченком, так і в Польщі "бомжує"
У Нины-закипало был момент в Шарлотт, когда она пыталась обратиться к адвокату.
У меня тоже был подобный момент.
В НЙ есть юридическая помощь для малоимущих. Мы под нее не проходим.
А адвокаты берутся или за треть от отсуженной суммы или ты должен платить.
Чтобы говорить о трети, то адвокат должен быть в значительной степени уверен, что дело выигрыщное.
Если он не уверен, то или откажется или будет брать почасово.
Вот мы обратились, нас выслущали.
Сказали, мы не видим у вас однозначно выигрыщного кейса.
Если хотите продолжать, то адвокат берет 540 долларов в ...час.
Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться.
Но сделали выводы и старший пошел в хайскул на юридическую программу.
Может будет поступать в ло-каледж.
Одно могу сказать точно - как минимум таких проблем с Инглишем как у нас у них не будет. Вернее их уже нет. Есть проблемы с русским. Старший еще более менее, а младший начинает психовать, когда мы пытаемся ему объяснить математику или физику на русском - "Я вас не понимаю, на английском объясните".
А когда он что-то говорит, тто это смесь русских и английских слов - ему не хватает словарного запаса, чтобы говорить на языке.
Собственно, свобода владения лангуаге - это главный барьер для того чттобы достигнуть того, что хочешь. Конечно, нужны профессиональные знания и квалификация, но без свободного Инглиша, они не очень много чего стоят.
Есть вариант работать на "русский бизнес", но он никогда или почти никогда не будет платить столько, сколько можно найти в америкаснком бизнесе.
Та-же Нина, которая нихрена не знает и не умеет, но свободно спикает, смогла находить неплохие вакансии в корпоративном секторе.
там є і про квартири на Манхетені: 8 хв.
