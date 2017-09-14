Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:33

Не то слово. І анекдот старий з 2020 року.Мости на одещині то свіже, але логістика через Молдову, і ПМР яке ми душим з 90х, давно вже обвалювалась і потужний в курсі.Президент України Володимир Зеленський висловив здивування через те, що буковинцям доводиться проїжджати транзитом потягами через частину Молдови, аби дістатися столиці України.Про це глава держави сказав напередодні у Чернівецькому університеті під час зустрічі з представниками бізнесу.Цю зустріч розпочав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук із презентації туристичної привабливості Чернівецької області. Він доповів президентові про потенціал та проблеми туристичної галузі Буковини, серед яких згадав про потяги, які курсують з Чернівців до Києва.«Ми мусимо працювати над тим, щоб збудувати додаткову залізничну гілку, яка би напряму з’єднала нашу Буковину із столицею України, а не через об’їзд через Республіку Молдова, як доводиться тепер їздити транзитом», – повідомив у своїй презентації Осачук.Президент Зеленський після цієї презентації висловив здивування, що Чернівці досі не мають нормального залізничного сполучення зі столицею, пише місцеве видання molbuk.ua.«Ви мене, чесно кажучи, здивували. (...) Не знав, що немає прямого сполучення Київ-Чернівці. Це дійсно, з того що я почув, те, що можна швидко виправити. Це реальна проблема. Це – інфраструктурна проблема. Я просто не знаю, чи є у вас якісь напрацювання», – сказав президент.Голова ОДА зауважив, що у нього є пропозиції та напрацювання з цього питання. На це Зеленський відповів, що йому «підтримати цей проєкт».«Проєкт складний, а завжди хочеться вирішити складні проблеми. Тому давайте цю проблему, це питання. Я думаю, якщо цього немає, дійсно це пріоритет. Я не знаю, наші депутати мені не казали про це. Хоча ми з вами частіше зустрічаємося, ніж з нашими депутатами», – додав глава держави.Пізніше слово взяв нардеп від 203 округу Георгій Мазурашу, який сказав, що для реалізації цього проєкту вже є потенційний інвестор,Президент зауважив, що хоче почути «предметну дискусію» з цього питання. Для цього Зеленський запропонував найближчим часом зустрітися в Офісі президента міністру інфраструктури, керівнику Укрзалізниці, голові Чернівецької ОДА та нардепам з Чернівецької області.«Ви прийдіть, будь ласка, з програмою. Я думаю, що ми точно це зробимо. Я не хочу дискутувати про деталі. Мені просто цікаво, чому цього не було, а як зробити швидше... А може авіасполучення зробити швидшим? У мене немає відповіді, бо я не знаю глибоко цього питання. Давайте це пропрацюємо, наприклад, на наступному тижні», – сказав Володимир Зеленський.