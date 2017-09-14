RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:59

  BIGor написав:
  Letusrock написав:
  BIGor написав:Якась дурна по суті вимога. Голосувати мають право громадяни України, а голосувати по національності - такого права нема в жодній країні.

це про тих хто має укр.паспорт

Українці не обовязково мають бути громадянами України. В цитаті написано - українці.
це зрозуміло, але напевно він мав на увазі саме тих, хто давно живе в рф і зберіг наш паспорт а також свіжо-евакуйованих з 2022
Letusrock
 
Повідомлень: 2919
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:05

  BIGor написав:
  Letusrock написав:
  BIGor написав:Якась дурна по суті вимога. Голосувати мають право громадяни України, а голосувати по національності - такого права нема в жодній країні.

це про тих хто має укр.паспорт

Українці не обовязково мають бути громадянами України. В цитаті написано - українці.

Это оно и есть - не нужно заморачиваться несущественными деталями...
_hunter
 
Повідомлень: 11162
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:06

  Letusrock написав:
  BIGor написав:
  Letusrock написав:це про тих хто має укр.паспорт

Українці не обовязково мають бути громадянами України. В цитаті написано - українці.
це зрозуміло, але напевно він мав на увазі саме тих, хто давно живе в рф і зберіг наш паспорт а також свіжо-евакуйованих з 2022


Ти маєшь на увазі кейс з "референдумом" в Запоріжській області - коли якась частина "проголосувала" на "референдумі" і потім всю область записали в Конституцію РФії ?

Так і потім, хтось за щось проголосує на теріторії РФ, як скаже Пуйло, і Пуйло буде з цим бігати - що це "волевиявлення" українців ...

Я не сумніваюсь, що ти таке підтримаєшь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12906
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

краківський бігунець все з фаріонівської дзвіниці розглядає
у більшості випадків, крім мовознавчих конференцій, нації вживаються саме у політичному сенсі. коли говорять румуни то мають на увазі і швабського походження як їх попередній президент , німці - у т.ч. усілякі лужичани на шпреє, поляки - у т.ч. нащадки білорусів\українців білостокщини, українці - у т.ч. нащадки чемерисів(марійців) і безліч гагаузів, ашкеназів , армян
Залишається фактом що ворог України наполягає на виборчому праві для усіх без винятку бігунців для подальшої руйнації України
Хитренький хло - як нападати то "для защиты наших русских людей", как выборы -"а как же 2 млн украинцев в Крыму?? почему они без воды и права голоса?" :twisted:
Ну наші теж "добрі люди"
Влаштували антиватосепарську істерію після майдану, в той же час будували шелтери - "шатли" і ще б-г знащо задля комфорту реальних кримських сепарів, замість повного мінування і відрізання ломтя
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 19 гру, 2025 18:28, всього редагувалось 3 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:24

  fox767676 написав:краківський бігунець все з фаріонівської дзвіниці розглядає

А ти не бігунець ?

За хребтом тобі комфортніше скавчати та нападати на тих, хто був в ЗСУ ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12906
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:26

  Letusrock написав:
  BIGor написав:
  Letusrock написав:це про тих хто має укр.паспорт

Українці не обовязково мають бути громадянами України. В цитаті написано - українці.
це зрозуміло, але напевно він мав на увазі саме тих, хто давно живе в рф і зберіг наш паспорт а також свіжо-евакуйованих з 2022

Це типу Ви називаєте так окупацію?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10427
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:26

Как и ожидалось: если убрать всю воду - остается что? -- фантазии :lol:
  budivelnik написав:......
рік____________________________мої спостереження
2022 році_________________________20%
2023 році_________________________30%
2024 році_________________________50%
......
_hunter
 
Повідомлень: 11162
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:українці - у т.ч. нащадки чемерисів(марійців) і безліч гагаузів, ашкеназів , армян

Скажи чесно, ти дебіл?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10427
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:29

  BIGor написав:
  fox767676 написав:українці - у т.ч. нащадки чемерисів(марійців) і безліч гагаузів, ашкеназів , армян

Скажи чесно, ти дебіл?


Продовжуйте ... )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12906
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:33

  fox767676 написав:
Звучить анекдотично :)

Не то слово. І анекдот старий з 2020 року.
https://glavcom.ua/news/treba-buduvati- ... 91964.html
Мости на одещині то свіже, але логістика через Молдову, і ПМР яке ми душим з 90х, давно вже обвалювалась і потужний в курсі.

Президент України Володимир Зеленський висловив здивування через те, що буковинцям доводиться проїжджати транзитом потягами через частину Молдови, аби дістатися столиці України.

Про це глава держави сказав напередодні у Чернівецькому університеті під час зустрічі з представниками бізнесу.

Цю зустріч розпочав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук із презентації туристичної привабливості Чернівецької області. Він доповів президентові про потенціал та проблеми туристичної галузі Буковини, серед яких згадав про потяги, які курсують з Чернівців до Києва.

«Ми мусимо працювати над тим, щоб збудувати додаткову залізничну гілку, яка би напряму з’єднала нашу Буковину із столицею України, а не через об’їзд через Республіку Молдова, як доводиться тепер їздити транзитом», – повідомив у своїй презентації Осачук.

Президент Зеленський після цієї презентації висловив здивування, що Чернівці досі не мають нормального залізничного сполучення зі столицею, пише місцеве видання molbuk.ua.

«Ви мене, чесно кажучи, здивували. (...) Не знав, що немає прямого сполучення Київ-Чернівці. Це дійсно, з того що я почув, те, що можна швидко виправити. Це реальна проблема. Це – інфраструктурна проблема. Я просто не знаю, чи є у вас якісь напрацювання», – сказав президент.

Голова ОДА зауважив, що у нього є пропозиції та напрацювання з цього питання. На це Зеленський відповів, що йому «цікаво дуже швидко підтримати цей проєкт».

«Проєкт складний, а завжди хочеться вирішити складні проблеми. Тому давайте цю проблему, це питання. Я думаю, якщо цього немає, дійсно це пріоритет. Я не знаю, наші депутати мені не казали про це. Хоча ми з вами частіше зустрічаємося, ніж з нашими депутатами», – додав глава держави.

Пізніше слово взяв нардеп від 203 округу Георгій Мазурашу, який сказав, що для реалізації цього проєкту вже є потенційний інвестор, який готовий вкласти гроші у будівництво 34 кілометрів залізниці, яка би пролягла від Чернівців до Кам’янця-Подільського.

Президент зауважив, що хоче почути «предметну дискусію» з цього питання. Для цього Зеленський запропонував найближчим часом зустрітися в Офісі президента міністру інфраструктури, керівнику Укрзалізниці, голові Чернівецької ОДА та нардепам з Чернівецької області.

«Ви прийдіть, будь ласка, з програмою. Я думаю, що ми точно це зробимо. Я не хочу дискутувати про деталі. Мені просто цікаво, чому цього не було, а як зробити швидше... А може авіасполучення зробити швидшим? У мене немає відповіді, бо я не знаю глибоко цього питання. Давайте це пропрацюємо, наприклад, на наступному тижні», – сказав Володимир Зеленський.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4237
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
