Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:04
Water написав: Vadim_ написав:
Видимо у нег
о было
Він і клаву подарував?
Ві невнимательні, розмова була про ноут
Vadim_
Повідомлень: 4127
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 511 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:39
Vadim_ написав: Water написав: Vadim_ написав:
Видимо у нег
о было
Він і клаву подарував?
Ві невнимательні, розмова була про ноут
Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г
Water
Повідомлень: 3726
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 249 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:04
Water написав:
Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г
наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core
Vadim_
Повідомлень: 4127
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 511 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:50
Vadim_ написав: Water написав:
Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г
наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core
Тобто, на старому комп`ютері з Core букава г працює, а на ноуті з Intel- ні?
Water
Повідомлень: 3726
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 249 раз.
Профіль
Додано: Нед 21 гру, 2025 07:57
Water написав: Vadim_ написав: Water написав:
Та я пам`ятаю, ноут Core, без букави . зараз Intel з буквою г
наразі комп'ютер, старий , Виндовс з Core
Тобто, на старому комп`ютері з Core букава г працює, а на ноуті з Intel- ні?
Вам знакомо такое слово - сломался/сломалась , і и это два разных прибора
Vadim_
Повідомлень: 4127
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 511 раз.
Профіль
Додано: Нед 21 гру, 2025 10:23
Дюрі-бачі написав:
Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...
Вы б с совковым госсектором луше не имели дело, как и ни с одной из 15 республик - если есть возможность этого не делать. Да и вообще со всеми банками бывшего Варшавского блока. И уж точно не доверяйте им содержать свой счет, особенно если нерезидент. Могут рассказывать любые байки - но кинут обязательно. Не знаю откуда это пошло - но на этой территории кидали простых людей всегда. Под разными соусами. Еще никогда не было такого, чтоб государство осталось в минусе, а простые люди в плюсе.
С обратной ситуацией я столкнулся дважды в жизни. Первый раз - когда американцы за счет своего госбюджета покрыли 2 ярда немецких долгов Wirecard, которые Меркель скрысила в Россию перед отставкой.
Второй раз когда я очистил карту Привата на полный кредитный лимит при курсе 8, а вернул не нее деньги при курсе 27. После этого мне закрыли там все кредитные лимиты. Но тем не менее оставили меня в хорошем плюсе и никак не наказали за это, кроме комиссий по условиям договора. Но Приват это Ротшильды - а они всегда слово держали, даже когда это шло им в минус.
Тем не менее я не слышал более о подобных историях в странах восточного блока, а вот об обратных случаях, когда людей лишали денег - таких знаю много.
2587715
Повідомлень: 318
З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Нед 21 гру, 2025 15:12
2587715 написав: Дюрі-бачі написав:
Невже в усьому світі податкова працює проти людей? Рік тому посилав Казахським податківцям довідки, що я податковий резидент України. Також писав заяву, що відмовляюсь від пенсії, лікарняних і платити податок їм не буду. А вчора телефонують (на +380 з +77) і починають випитувати де я, чи є ще податковим резидентом України, за що гроші отримую і тепер "просять" доказати, що я живу в Україні більше 183 днів на рік... І найголовніше: кажуть, що заява про відмову від пенсії є незаконною і хочуть свою десятину...
Вы б с совковым госсектором луше не имели дело, как и ни с одной из 15 республик - если есть возможность этого не делать. Да и вообще со всеми банками бывшего Варшавского блока. И уж точно не доверяйте им содержать свой счет, особенно если нерезидент. Могут рассказывать любые байки - но кинут обязательно. Не знаю откуда это пошло - но на этой территории кидали простых людей всегда. Под разными соусами. Еще никогда не было такого, чтоб государство осталось в минусе, а простые люди в плюсе.
С обратной ситуацией я столкнулся дважды в жизни. Первый раз - когда американцы за счет своего госбюджета покрыли 2 ярда немецких долгов Wirecard, которые Меркель скрысила в Россию перед отставкой.
Второй раз когда я очистил карту Привата на полный кредитный лимит при курсе 8, а вернул не нее деньги при курсе 27. После этого мне закрыли там все кредитные лимиты. Но тем не менее оставили меня в хорошем плюсе и никак не наказали за это, кроме комиссий по условиям договора. Но Приват это Ротшильды - а они всегда слово держали, даже когда это шло им в минус.
Тем не менее я не слышал более о подобных историях в странах восточного блока, а вот об обратных случаях, когда людей лишали денег - таких знаю много.
А кидок коммуняк і тігіпка, когда у меня біло 10 на книжке и єто квартира или машина а в итоге костюм спортивній "сфетофор"
Vadim_
Повідомлень: 4127
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 511 раз.
Профіль
