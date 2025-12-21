Ві невнимательні, розмова була про ноут
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:04
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:39
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:04
Додано: Суб 20 гру, 2025 22:50
Додано: Нед 21 гру, 2025 07:57
Додано: Нед 21 гру, 2025 10:23
Вы б с совковым госсектором луше не имели дело, как и ни с одной из 15 республик - если есть возможность этого не делать. Да и вообще со всеми банками бывшего Варшавского блока. И уж точно не доверяйте им содержать свой счет, особенно если нерезидент. Могут рассказывать любые байки - но кинут обязательно. Не знаю откуда это пошло - но на этой территории кидали простых людей всегда. Под разными соусами. Еще никогда не было такого, чтоб государство осталось в минусе, а простые люди в плюсе.
С обратной ситуацией я столкнулся дважды в жизни. Первый раз - когда американцы за счет своего госбюджета покрыли 2 ярда немецких долгов Wirecard, которые Меркель скрысила в Россию перед отставкой.
Второй раз когда я очистил карту Привата на полный кредитный лимит при курсе 8, а вернул не нее деньги при курсе 27. После этого мне закрыли там все кредитные лимиты. Но тем не менее оставили меня в хорошем плюсе и никак не наказали за это, кроме комиссий по условиям договора. Но Приват это Ротшильды - а они всегда слово держали, даже когда это шло им в минус.
Тем не менее я не слышал более о подобных историях в странах восточного блока, а вот об обратных случаях, когда людей лишали денег - таких знаю много.
Додано: Нед 21 гру, 2025 15:50
Какой-то российский певец в 1914-ом на фоне патриотического подъема пошел в банк и поменял все свои золотые царские червонцы на бумажные. Ну а царь вскоре провел девальвацию. Тот певец потом умер в нищете. Так что дело не в коммунистах - просто место такое
Додано: Пон 22 гру, 2025 05:13
Не факт.
Как в Украине так и в США, а возможно и в Казахстане, надо иметь определенный стаж для получния пенсии.
В США надо иметь 40 кредитов, по одному за каждый квартал стажа.
То есть, надо минимум иметь 10 лет стажа.
Интересный момент заключается в том, что работающие по неиммиграционным программам, например ю4ю, если не отработают эти самые 10 лет, то не будут иметь права на сошиал секьюрити пенсию (и медстраховку для пожилых, для нее те-же требования), но отчисления с их зарплаты делается. То есть для США выгодно дать работу нерезидентам на срок до 10 лет и потом их пинком под зад.
Скорей всего в Казахстане та-же хрень.
Ну, а со мной та-же история в Украине. порядка 30 лет пенсионного стажа в подарок ПФУ.
Додано: Пон 22 гру, 2025 05:28
В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.
Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".
Пришло прозрение?
Ну а как "кидают" американские банки?
При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.
Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).
Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.
Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.
Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.
"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с).
