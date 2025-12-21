RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Галузі економіки
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 20:07

  trololo написав:
  moveton написав:Вот инвертор атмосферу уже греет прилично - потери на нём обычно 20-30%.


у деє втрати в районі 4-5%, залежить від потужності звичайно..

Дея sun6k втрати в один бік 8% , в інший 1-2%
Тотал у мене 10%
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 20:46

  Hotab написав:
  trololo написав:
  moveton написав:Вот инвертор атмосферу уже греет прилично - потери на нём обычно 20-30%.


у деє втрати в районі 4-5%, залежить від потужності звичайно..

Дея sun6k втрати в один бік 8% , в інший 1-2%
Тотал у мене 10%

Я даже не знаю какая она у меня,по названию.если имеет значение напишу.

тут Флая упрекают в филлипинках, мне очень нравятся юговосточноазиатские женщины
и шо? ,я живу с такой 30 лет,20 в оф браке украинском, тот еще п издец этой всей губатой х... украинской овир, не с филлипинкой , немного севернее народ ...
п.с. шо интересно , когда местные за ипали, тупо позвонил на горячку в Киев и шо интересно ,начальник обловира извивался ..., всё прошло по закону, питань не було
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 21 гру, 2025 21:10, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 21:04

Свириденко анонсировала облегчение графиков с 24. В аккурат под серьезные морозы.Обычно после анонсов полегшення случался массовый обстрел.
Готовим потужнисть та незламнисть, завтра-послезавтра потушат.
Не забываем фразу,что " ми і без світла бачимо, що ви п і д а р а с и "
Так же желательно вместо нытья в тредсе громовым голосом материть кацапов, а не позорится.
Слава Україні.
путін- х у й л о!
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 21:10

  Господар Вельзевула написав:Свириденко анонсировала облегчение графиков с 24. В аккурат под серьезные морозы.Обычно после анонсов полегшення случался массовый обстрел.
Готовим потужнисть та незламнисть, завтра-послезавтра потушат.
Не забываем фразу,что " ми і без світла бачимо, що ви п і д а р а с и "
Так же желательно вместо нытья в тредсе громовым голосом материть кацапов, а не позорится.
Слава Україні.
путін- х у й л о!

Черговий провокативний висєр чмошника. Доречі Мико сьогодні зі світлом. Тривоги регулярно. ТРЦ забитий пошоголіками. Черги в діскаунтерах, типу Сенсей. Хоча хз що там брать
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 21:20

  Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:Свириденко анонсировала облегчение графиков с 24. В аккурат под серьезные морозы.Обычно после анонсов полегшення случался массовый обстрел.
Готовим потужнисть та незламнисть, завтра-послезавтра потушат.
Не забываем фразу,что " ми і без світла бачимо, що ви п і д а р а с и "
Так же желательно вместо нытья в тредсе громовым голосом материть кацапов, а не позорится.
Слава Україні.
путін- х у й л о!

це ДУЖЕ потужно, можна сто раз крикнути, а шо зробила держава для пересічного?


прибрала мито с акумів інверторів та сонячних панелей
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 02:15

  trololo написав:
  moveton написав:Вот инвертор атмосферу уже греет прилично - потери на нём обычно 20-30%.


у деє втрати в районі 4-5%, залежить від потужності звичайно..

Можно и 4-5%, наверное. Зависит от исполнения инвертора и может и действительно от коэффициента умножения напряжения (хотя тут как-то эту тему обсуждали и утверждали, что он не очень важен). Но всё таки греется на какой-то приличный процент от нагрузки. В данном случае не суть на сколько. Пока я пытался расшифровать что это такое собрано, чтобы "при моём минимальном потреблении хорошо обогревает инвертор помещение" и при этом 165 В на выходе.

  Прохожий написав:у меня только вопрос: зачем moveton использует дома 12В аккумы?)))

Есть удобства для запитывания мелкой техники на 5, 9, 12 В. Никому не навязываю.
