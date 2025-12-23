rjkz написав:Vadim_ написав:rjkz написав:В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.
Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".
Пришло прозрение?
Ну а как "кидают" американские банки?
При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.
Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).
Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.
Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.
Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.
"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с).
а на ч'м они зарабатівают? шара только в мішеловке...
Ну, например, на том, что мои деньги лежат в Чейзе.
Вот открыл под 4% годовых депозит, а кто-то взял кредит под 7+%. И его выдали моими деньгами. Подписывая СД агримент, я одалживаю Чейзу эти деньги на определенный срок. Он может купить на них, например, акцции Микрона (которые я слил из осторожности по 219, а они уже 270. А в конце августа еще были по 118) или просто СП500, которые были в прошлом году еще по 500 с небольшим, а уже почти 700.
Помножьте это на масштаб - в управлении ДЖиПи Морган Чейз находится 38...триллионов долларов активов. Перефразируя фразу из одного фильма, "Если говорить о банковской системе США, то фактически Чейз и есть эта банковская система". Если ляжет Чейз, ляжет вся БС США. Он самый огромный. Может он даже больше, чем все остальные вместе взятые.
Это понятно.
думаю что депозит не 1 миллион?