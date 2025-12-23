Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3090309130923093 Додано: Вів 23 гру, 2025 13:36 rjkz написав: Vadim_ написав: rjkz написав: В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.

Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".

Пришло прозрение?

Ну а как "кидают" американские банки?

При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.

Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).

Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.

Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.

Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.

а на ч'м они зарабатівают? шара только в мішеловке... а на ч'м они зарабатівают? шара только в мішеловке...



Ну, например, на том, что мои деньги лежат в Чейзе.

Вот открыл под 4% годовых депозит, а кто-то взял кредит под 7+%. И его выдали моими деньгами. Подписывая СД агримент, я одалживаю Чейзу эти деньги на определенный срок. Он может купить на них, например, акцции Микрона (которые я слил из осторожности по 219, а они уже 270. А в конце августа еще были по 118) или просто СП500, которые были в прошлом году еще по 500 с небольшим, а уже почти 700.

Это понятно.

думаю що депозит не 1 миллион?

flyman написав: В Польщі за два роки виплат в ЗУС мені їх ПФ показував пенсію в 200 зл. (два філяри, а ще десь є третій, так як одна фірма відслюнявлювала ще у якийсь індексний фонд).

В нас досі не можуть перейти на персоналізовану накопичувальну систему.

Це дивлячись яка у тебе була ЗП, там ще є обмеження по максимальній сумі ЗП, з якої утримують пенсійний податок.

Припустимо у тебе була ЗП 10 штук баксів на місяць:

10*12=120 штук на рік

120*19.52%=23424*2=46848

Там ще рахують скільти ти проживеш після 65 років, пишуть 240 місяців.

за два роки напрацювати на $195 щомісячної пенсії після 65 це жир як для тут

Faceless написав: rjkz написав: Вот открыл под 4% годовых депозит, а кто-то взял кредит под 7+%.

А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30%

А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30% А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30%



Я-бы сказал ДО 30%.

Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируется стейтмент.

Я-бы сказал ДО 30%.
Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируется стейтмент.
Ни разу не платил %%.

