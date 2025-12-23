RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 13:36

  rjkz написав:
  Vadim_ написав:
  rjkz написав:В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.
Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".
Пришло прозрение?
Ну а как "кидают" американские банки?
При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.
Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).
Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.
Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.
Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.
"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с). :lol:

а на ч'м они зарабатівают? шара только в мішеловке...


Ну, например, на том, что мои деньги лежат в Чейзе.
Вот открыл под 4% годовых депозит, а кто-то взял кредит под 7+%. И его выдали моими деньгами. Подписывая СД агримент, я одалживаю Чейзу эти деньги на определенный срок. Он может купить на них, например, акцции Микрона (которые я слил из осторожности по 219, а они уже 270. А в конце августа еще были по 118) или просто СП500, которые были в прошлом году еще по 500 с небольшим, а уже почти 700.
Помножьте это на масштаб - в управлении ДЖиПи Морган Чейз находится 38...триллионов долларов активов. Перефразируя фразу из одного фильма, "Если говорить о банковской системе США, то фактически Чейз и есть эта банковская система". Если ляжет Чейз, ляжет вся БС США. Он самый огромный. Может он даже больше, чем все остальные вместе взятые.

Это понятно.
думаю что депозит не 1 миллион?
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 18:19

  flyman написав:В Польщі за два роки виплат в ЗУС мені їх ПФ показував пенсію в 200 зл. (два філяри, а ще десь є третій, так як одна фірма відслюнявлювала ще у якийсь індексний фонд).
В нас досі не можуть перейти на персоналізовану накопичувальну систему.

Це дивлячись яка у тебе була ЗП, там ще є обмеження по максимальній сумі ЗП, з якої утримують пенсійний податок.
Припустимо у тебе була ЗП 10 штук баксів на місяць:
10*12=120 штук на рік
120*19.52%=23424*2=46848
Там ще рахують скільти ти проживеш після 65 років, пишуть 240 місяців.
46848/240=195 баксів на місяць твоя майбутня пенсія.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 18:51

  Water написав:
  flyman написав:В Польщі за два роки виплат в ЗУС мені їх ПФ показував пенсію в 200 зл. (два філяри, а ще десь є третій, так як одна фірма відслюнявлювала ще у якийсь індексний фонд).
В нас досі не можуть перейти на персоналізовану накопичувальну систему.

Це дивлячись яка у тебе була ЗП, там ще є обмеження по максимальній сумі ЗП, з якої утримують пенсійний податок.
Припустимо у тебе була ЗП 10 штук баксів на місяць:
10*12=120 штук на рік
120*19.52%=23424*2=46848
Там ще рахують скільти ти проживеш після 65 років, пишуть 240 місяців.
46848/240=195 баксів на місяць твоя майбутня пенсія.

за два роки напрацювати на $195 щомісячної пенсії після 65 це жир як для тут
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 19:39

  Faceless написав:
  rjkz написав:Вот открыл под 4% годовых депозит, а кто-то взял кредит под 7+%.

А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30% :)


Я-бы сказал ДО 30%.
Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируется стейтмент.
Ни разу не платил %%.
