Еміграція, заробітчанство
Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 23 гру, 2025 13:36
rjkz написав: Vadim_ написав: rjkz написав:
В учетке нашего владивостоксткого таксиста на газованном КИА с правым рулем сменился оператор.
Теперь, оказывается не все так плохо на Западе как на территории "15 республик".
Пришло прозрение?
Ну а как "кидают" американские банки?
При открытии счета в Чейзе я получил что-то около 400 долларов бонуса.
Потом к имеющейся кредитке взял еще одну с повышенным кэшбеком (5%) и к ней еще один бонус (уже не помню 200 или 400 долларов).
Периодически предлагают разные плюшки и другие банки.
Не успел как-то открыть "детские" счета в Чейзе (предлагали всего по 50 долларов), сейчас уже ждем какой-то акции чтобы открыть старшему счет.
Пропустили от ТД банка акцию с бонусом в 400 долларов.
"ВОт такой он, звериный лик капитализьма." (с) "Пьють кровь трудового народа в два горла" (с).
а на ч'м они зарабатівают? шара только в мішеловке...
Ну, например, на том, что мои деньги лежат в Чейзе.
Вот открыл под 4% годовых депозит, а кто-то взял кредит под 7+%. И его выдали моими деньгами.
Подписывая СД агримент, я одалживаю Чейзу эти деньги на определенный срок. Он может купить на них, например, акцции Микрона (которые я слил из осторожности по 219, а они уже 270. А в конце августа еще были по 118) или просто СП500, которые были в прошлом году еще по 500 с небольшим, а уже почти 700.
Помножьте это на масштаб - в управлении ДЖиПи Морган Чейз находится 38...триллионов долларов активов. Перефразируя фразу из одного фильма, "Если говорить о банковской системе США, то фактически Чейз и есть эта банковская система". Если ляжет Чейз, ляжет вся БС США. Он самый огромный. Может он даже больше, чем все остальные вместе взятые.
Это понятно.
думаю что депозит не 1 миллион?
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:19
flyman написав:
В Польщі за два роки виплат в ЗУС мені їх ПФ показував пенсію в 200 зл. (два філяри, а ще десь є третій, так як одна фірма відслюнявлювала ще у якийсь індексний фонд).
В нас досі не можуть перейти на персоналізовану накопичувальну систему.
Це дивлячись яка у тебе була ЗП, там ще є обмеження по максимальній сумі ЗП, з якої утримують пенсійний податок.
Припустимо у тебе була ЗП 10 штук баксів на місяць:
10*12=120 штук на рік
120*19.52%=23424*2=46848
Там ще рахують скільти ти проживеш після 65 років, пишуть 240 місяців.
46848/240=195 баксів на місяць твоя майбутня пенсія.
Додано: Вів 23 гру, 2025 18:51
Water написав: flyman написав:
В Польщі за два роки виплат в ЗУС мені їх ПФ показував пенсію в 200 зл. (два філяри, а ще десь є третій, так як одна фірма відслюнявлювала ще у якийсь індексний фонд).
В нас досі не можуть перейти на персоналізовану накопичувальну систему.
Це дивлячись яка у тебе була ЗП, там ще є обмеження по максимальній сумі ЗП, з якої утримують пенсійний податок.
Припустимо у тебе була ЗП 10 штук баксів на місяць:
10*12=120 штук на рік
120*19.52%=23424*2=46848
Там ще рахують скільти ти проживеш після 65 років, пишуть 240 місяців.
46848/240=195 баксів на місяць твоя майбутня пенсія.
за два роки напрацювати на $195 щомісячної пенсії після 65 це жир як для тут
Додано: Вів 23 гру, 2025 19:39
Faceless написав: rjkz написав:
Вот открыл под 4% годовых депозит, а кто-то взял кредит под 7+%.
А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30%
Я-бы сказал ДО 30%.
Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируется стейтмент.
Ни разу не платил %%.
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:48
претоr написав:
Щоб бути податковим резидентом України, українцю не обов’язково перебувати в Укр. понад 183 дні. Довідку про податкове резидентство Укр. можна отримати онлайн, і вона сама по собі підтверджує статус.
Для кращого розуміння ситуації варто уточнит з яких саме надходжень вони хочуть отримати свою «десятину», яке джерело цих доходів і чи не перебуваєте ви в них «у гостях» сумарно понад 183 дні на рік
Так я минулого року вже надавав їм. І цього року ще раз замовив і надав + надав довідку про перетин кордону. Я "в гостях" був менше 2 тижнів
Надходження в межах наукового гранту. Просто в них якось "хитро" прописане податкове законодавство, що якщо кошти отримує фізична особа, навіть резидент іншої країни, то університет мусить платити 10% в пенсійний. А от якщо індивідуальний підприємець, то вже він сам має платити податки, а університет тільки добровільні внески може платити (від яких я відмовився). .
Все питання в тому, що як довести, що ФОП == ІП. Хоча до цього кілька років питань не виникало...
І ще в них є дуже неприємне обмеження: максимум 2 рази на рік можна робити платежі, бо за 3 і більше платежі мусай переводити "в штат" на зарплату, а там вже зовсім інші податки...
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:12
rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав:
Вот открыл под 4% годовых депозит, а кто-то взял кредит под 7+%.
А по кредиткам там ставки цілком "українські" від 30%
Я-бы сказал ДО 30%.
Я даже не помню сколько у меня, так как закрываю сразу как формируется стейтмент
.
Ни разу не платил %%.
Я не балакаю по американски , но чуть чуть понимаю по китайски.
Может подскажите в ч'м вігода кредиток , потратил сегодня верни завтра а нельзя не потратить вчера а потерпеть до сегодня? откуда взялись деньги сегодня если не біло вчера и потерпеть с походом в магаз?
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:18
Vadim_ написав:
Я не балакаю по американски , но чуть чуть понимаю по китайски.
Может подскажите в ч'м вігода кредиток , потратил сегодня верни завтра а нельзя не потратить вчера а потерпеть до сегодня? откуда взялись деньги сегодня если не біло вчера и потерпеть с походом в магаз?
У закалюжжі вигода у захищеності операцій по кредитках законам. Обмеження відповідальності на рівні 50 доларів. Безкоштовне страхування при оренді авто. Подовжені строки гарантій і повернення товарів. Напрацювання кредитного рейтингу до рівня 810-820 (більше на кредитках не витягнути). Останнє призводить до суттєво нижчої ставки по іпотеках і автокредитах, легше зняти житло. Це так, що пам'ятаю.
У нас по окремих кредитках типа 100 днів у Аваля - інструмент управління ліквідністю і касовими розривами, можливість заробити 3 копійки (наприклад 5.5% мінус 23% на Ощадному на середній 3 місячний баланс витрат на кредитці і раніше купівля ОВДП на всю кредитну лінію - 16%-18% річних на 3 місяці без власних грошей взагалі)
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:19
Vadim_ написав:
Может подскажите в ч'м вігода кредиток
1. По кредитке значительно проще оспорить мошенническую транзакцию, чем по дебетке.
2. Формируется какой-никакой кредитный рейтинг, без которого бывает очень сложно.
3. С дебетки доступны не все операции, например, аренда авто.
4. Зачем откладывать на завтра то, что можно потратить сегодня?
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:29
Vadim_ написав: Сибарит написав: Vadim_ написав:
Может подскажите в ч'м вігода кредиток
1. По кредитке значительно проще оспорить мошенническую транзакцию, чем по дебетке.
2. Формируется какой-никакой кредитный рейтинг, без которого бывает очень сложно.
3. С дебетки доступны не все операции, например, аренда авто.
4. Зачем откладывать на завтра то, что можно потратить сегодня?
доза наркоману от банка
бесплатного не может быть
Весь вопрос в том, кто платит?
Не пытайтесь судить о чужой жизни по нашей, там совершенно другие традиции и механизмы. У нас Я тоже кредитками не пользуюсь, хотя многие на их использовании зарабатывают.
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:40
Сибарит написав:
Не пытайтесь судить о чужой жизни по нашей, там
совершенно другие традиции и механизмы.
У нас Я тоже кредитками не пользуюсь, хотя многие на их использовании зарабатывают
.
Зачем писать если у нас нету? Как? я в бизнесе с 1993 . За счёт чего гешефт. прибыль банка?
