Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:49

2587715
А куда они летают? В Эйлат?
барабашов
Повідомлень: 5552
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:49

Re: Еміграція, заробітчанство

А куда они летают? В Эйлат?
В Евросоюз
2587715
Повідомлень: 321
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:33

В Евросоюз

в Санья или к филлипинкам :)
Vadim_
Повідомлень: 4185
З нами з: 23.05.14
Подякував: 631 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:09

В Евросоюз

А шо там взимку?
Повідомлень: 3730
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 249 раз.
 
