|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:00
BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав:
елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.
така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.
Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.
І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.
Одразу 3 плюси:
+не платити піписку
+не вкрадуть бабуляси
+не айфон
але і мінус
-камера не як в айфона.
То ви ще не бачили як Амазон списує бабло
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37155
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8286 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:51
Faceless написав:
Амазон списує бабло
Надіюсь що і не побачу. Стараюсь берегтись, але воно завжди трапляється в самий неочікуваний момент, саме коли не потрібно))
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 414
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:51
Faceless написав: BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав:
елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.
така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.
Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.
І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.
Одразу 3 плюси:
+не платити піписку
+не вкрадуть бабуляси
+не айфон
але і мінус
-камера не як в айфона.
То ви ще не бачили як Амазон списує бабло
почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон или Кенон с Лейкой стекляніе
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4262
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 гру, 2025 23:23
Vadim_ написав: Faceless написав:
BeneFuckTor написав:[quote="5919363:Дюрі-бачі"]елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.
така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.
Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.
І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.
Одразу 3 плюси:
+не платити піписку
+не вкрадуть бабуляси
+не айфон
але і мінус
-камера не як в айфона.
То ви ще не бачили як Амазон списує бабло
почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон или Кенон с Лейкой стекляніе[/quote]Я не несу відповідальності за ваш телефон, якщо що
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37155
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8286 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 30 гру, 2025 05:55
Gastarbaiter написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав:
Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...
В США тоже.
Для онлайн покупок обычно нужно дополнительное подтверждение транзакции в приложении банка. У вас разве не так?
А еще с недавнего времени мой банк сделал динамический CVV код, который действует лишь несколько часов.
Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждений. Кажется, несколько лет назад так на AirBnB было. И читал, что именно так и выводили деньги с скомпроментированных карт: проводили оплату каких-то апартаментов за охулиард в сутки.
Нет, не всегда.
Очень редко присылается код.
Обычно достаточно ввести код на карте.
Никаких подтверждений через апп не требуется.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18150
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8822 раз.
- Подякували: 5559 раз.
-
-
Профіль
-
-
12
7
7
Додано: Вів 30 гру, 2025 06:04
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
Но есть нюанс: некоторые сайты списывают деньги без подтверждени
в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.
У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.
Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї
Такая фигня в США на каждом шагу, все хотят чтобы вы оформляли мембершипы, подписки, автосписания.
От этого потом очень тяжело отделаться.
Мембершипы могут даже не списывать деньги, а накапливать долги пока они не станут критическими и подать коллекторам.
Это портит кредитную историю и кредитскор.
Автосписание дает доступ сервисов к вашим кредиткам и прямым счетам.
Например, условно, интернет стоит 100 долларов в месяц, с автосписанием со счета 90 долларов. Вроде как финансово грамотный ход - 10% каждый месяц экономить, но риски - ппц.
Я для таких платежей открыл счет в другом банке, на котором держу не более 1 куе. Но тоже геммор, периодичски следить чтобы там был нормальный уровень.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18150
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8822 раз.
- Подякували: 5559 раз.
-
-
Профіль
-
-
12
7
7
Додано: Вів 30 гру, 2025 12:51
rjkz написав: The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав:
в цьому й біда. Достатньо 1 такого сервісу щоб красти з чужих рахунків. Кілька сторінок тому викладав скріни як з мого Революта хотіли оплатити якісь поїздки на таксі і покупки в Китаї... Проблема в тому, що не знайшов жодного банку який би зробив елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.
У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить.
Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї
Такая фигня в США на каждом шагу, все хотят чтобы вы оформляли мембершипы, подписки, автосписания.
От этого потом очень тяжело отделаться.
Мембершипы могут даже не списывать деньги, а накапливать долги пока они не станут критическими и подать коллекторам.
Это портит кредитную историю и кредитскор.
Автосписание дает доступ сервисов к вашим кредиткам и прямым счетам.
Например, условно, интернет стоит 100 долларов в месяц, с автосписанием со счета 90 долларов. Вроде как финансово грамотный ход - 10% каждый месяц экономить, но риски - ппц.
Я для таких платежей открыл счет в другом банке, на котором держу не более 1 куе. Но тоже геммор, периодичски следить чтобы там был нормальный уровень.
4200грн за интернет? Это спутниковый?
За какие подписки можно платить 1куе в мес? Ну кроме вип-пакета на онлифанс и вебкам?
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:08
2587715 написав:
4200грн за интернет? Это спутниковый?
Американские провайдеры не знают, что $100 - это 4200грн 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9218
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21715 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:36
Сибарит написав: 2587715 написав:
4200грн за интернет? Это спутниковый?
Американские провайдеры не знают, что $100 - это 4200грн 😁
Переплачивать в 10 раз за интернет? По-моему там нет таких цен
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 326
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|