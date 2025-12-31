RSS
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 06:26

  Water написав:
  2587715 написав:Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників

Де саме це таке? Приклад.

Також чекаю відповіді де відпочивають багатії взимку на морі в Європі замість Єгипту.

Фокс каже що в ібіпти/турції, як і в Чорногорію, теж не можна, там русня відпочиває.
Куди летіти? Де нема русні?
Занзібар? Був. На раз годно, але летіти з Європи далеко. Що ще? Домінікана? Шрі Ланка?
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:30

діаспора

  akurt написав:Бідні, бідні, бідні американці....
Я зараз перебуваю з новорічним візитом у нашій діаспорі in USA - спитав про інтернет - дійсно не дешево - 70 доларів на місяць.
Інтернет від Startlink: 80...120 доларів в залежності від швидкості.
Можна їх пожаліти...
Правда... Правда опалення 3-к квартири 50 (п"ятдесят) доларів на місяць.
Можна їх пожаліти...

Вчора їздили по штату Iowa - природа дуже нагадує українську. Такі ж дерева, такі ж посадки... Такі ж річки та озерця... Такі ж між'яр'я...
Але не міг не звернути увагу на таке: десятки кілометрів їдеш по трасі - і ліворуч, і праворуч - сотні тисячі а можливо і десятки тисяч приватних будинків. Я такої кількості приватних будинків - всі 2-о поверхові і більшість на 2 власника - ніде в світі не зустрічав.
Враження, що оголошена за часів СРСР програма "Забезпечити кожну радянську родину окремим житлом" виконана на 100%.
Ну не на 100, бо будується все і будується...

Інтернет дорогий?
А 1 галон (приблизно 4 літра) бензина 2,35$ - не сильно дорого?
А в чеку із супермаркету на всі харчові товари/продукти ПДВ 0(нуль) - то не дорого?
І на бензин в чеку - я залив найдорожчого 10 галонів - нуль ПДВ...
Не 20% - а нуль... Нормально так?

викликали на Різдвяні свята даіспорних дітей/бабусь поглядіти?
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:56

Еміграція, заробітчанство

В Шрі-Ланку теж 9 годин летіти. Але цікаво
В Домінікану всі 12
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:03

Куди летіти? Де нема русні?

Гренландия, всё как вы любите
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Куди летіти? Де нема русні?
Альпи, Іспанія, Лазурка, Італія.. Хорватія якщо грошей шкода
  Water написав:Де саме це таке? Приклад.
забийте в пошук на ютубі - switzerland night drive
  akurt написав:Письменник Булгаков вважав, що це впливає на психіку, і мариться дивна маячня:
Сподіваюсь, ви його в оригіналі читали, українською?
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:15

  anduzenko написав:[
Гренландия, всё как вы любите

Хз що ви маєте на увазі, мабуть це була шутєйка., то зараховую.
