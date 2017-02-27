|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:53
Binance зупиняє виведення коштів на картки для користувачів з України з 29 грудня 2025 року
Найбільша криптовалютна біржа світу розіслала користувачам в Україні важливе попередження.
Платформа змінює правила роботи з фіатними каналами та призупиняє надання низки послуг. Найболючіша зміна для користувачів — тимчасова зупинка прямого виведення коштів на банківські картки.
3
2
-
3
8
Додано: Вів 30 гру, 2025 11:48
Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:12
emeta написав:Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
опіздав
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:44
Shaman написав:
на міжбанку особливого руку немає - курс з 42,14
піднявся до 42,31
.
а от грошей стає все більше - безготівкова гривня (банківська ліквідність) сягнула вже 975
ярдів грн. може цього року дійдемо до 1
трлн?
виявляється 1 трлн грн подолали вже вчора
бюджет 29 грудня вкинув 62
ярди грн, а інтервенції склали лише 156
млн дол/6,6
ярди грн й безготівка сягнула 1 031
ярд грн.
цікаво, що відбулося сьогодні - бо курс так мляво піднявся з 42,31
до 42,40
. завтра подивимось.
2
4
5
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:18
emeta написав:
Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
было бы на шо купить , одесским акцентом
Додано: Сер 31 гру, 2025 11:14
Резерви України зросли на 10,6% за місяць і досягли рекордних $54,7 млрд. Що це означає для курсу?
ФРС США знизила ключову ставку до діапазону 3,5–3,75%, долар послабився, а євро впевнено укріпився. Водночас Україна отримала $8,147 млрд від партнерів у листопаді, що дозволило НБУ скоротити інтервенції та наростити резерви до історичного максимуму.
Ключові цифри грудня:
📍 Міжнародні резерви: $54,748 млрд (+10,6% за місяць)
📍 Надходження від партнерів у листопаді: $8,147 млрд
📍 Інтервенції НБУ скорочено: $2,728 млрд (менше, ніж у жовтні)
📍 Облікова ставка НБУ: без змін, 15,5% річних
Прогноз експертів KИT Group:
📊 1-2 тижні: 42,15–42,50 грн/$
📊 2-3 місяці: 42,25–42,95 грн/$
📊 До середини 2026: 43,4–44,90 грн/$
Щодо євро: короткостроково 49,30–49,98 грн/€, до середини 2026 — 52,50–56,90 грн/€
Рекомендації аналітиків:
Долар залишається ключовою валютою для середньо- та довгострокових заощаджень. Євро — для диверсифікації портфеля та коротких позицій з високою волатильністю.
3
2
