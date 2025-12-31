|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 гру, 2025 06:26
Water написав: 2587715 написав:
Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників
Де саме це таке? Приклад.
Також чекаю відповіді де відпочивають багатії взимку на морі в Європі замість Єгипту.
Фокс каже що в ібіпти/турції, як і в Чорногорію, теж не можна, там русня відпочиває.
Куди летіти? Де нема русні?
Занзібар? Був. На раз годно, але летіти з Європи далеко. Що ще? Домінікана? Шрі Ланка?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17445
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 2556 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:30
akurt написав:
Бідні, бідні, бідні американці....
Я зараз перебуваю з новорічним візитом у нашій діаспорі in USA - спитав про інтернет - дійсно не дешево - 70 доларів на місяць.
Інтернет від Startlink
: 80...120 доларів в залежності від швидкості.
Можна їх пожаліти...
Правда... Правда опалення 3-к квартири 50 (п"ятдесят) доларів на місяць.
Можна їх пожаліти...
Вчора їздили по штату Iowa
- природа дуже нагадує українську. Такі ж дерева, такі ж посадки... Такі ж річки та озерця... Такі ж між'яр'я...
Але не міг не звернути увагу на таке: десятки кілометрів їдеш по трасі - і ліворуч, і праворуч - сотні тисячі а можливо і десятки тисяч приватних будинків
. Я такої кількості приватних будинків - всі 2-о поверхові і більшість на 2 власника - ніде в світі не зустрічав.
Враження, що оголошена за часів СРСР програма "Забезпечити кожну радянську родину окремим житлом
" виконана на 100%.
Ну не на 100, бо будується все і будується...
Інтернет дорогий?
А 1 галон (приблизно 4 літра) бензина 2,35$
- не сильно дорого?
А в чеку із супермаркету на всі харчові товари/продукти ПДВ 0(нуль)
- то не дорого?
І на бензин в чеку - я залив найдорожчого 10 галонів - нуль ПДВ...
Не 20% - а нуль... Нормально так?
викликали на Різдвяні свята даіспорних дітей/бабусь поглядіти?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41954
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:56
Hotab написав: Water написав: 2587715 написав:
Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників
Де саме це таке? Приклад.
Також чекаю відповіді де відпочивають багатії взимку на морі в Європі замість Єгипту.
Фокс каже що в ібіпти/турції, як і в Чорногорію, теж не можна, там русня відпочиває.
Куди летіти? Де нема русні?
Занзібар? Був. На раз годно, але летіти з Європи далеко. Що ще? Домінікана? Шрі Ланка?
В Шрі-Ланку теж 9 годин летіти. Але цікаво
В Домінікану всі 12
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37161
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8286 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 31 гру, 2025 10:03
Hotab написав: Water написав: 2587715 написав:
Таких хатинок ще в Швейцарії дуже багато. Вдень виглядають як казка - старовинного штибу хатинки під шапками снігу. Але вечорі дуже гнитюче - коли в жодному в вікнах світла нема. Їх там обвішують гірляндами по наружі. Але все одно виглядають як будинки покійників
Де саме це таке? Приклад.
Також чекаю відповіді де відпочивають багатії взимку на морі в Європі замість Єгипту.
Фокс каже що в ібіпти/турції, як і в Чорногорію, теж не можна, там русня відпочиває.
Куди летіти? Де нема русні?
Гренландия, всё как вы любите
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 321
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 31 гру, 2025 10:04
Hotab написав:
Куди летіти? Де нема русні?
Альпи, Іспанія, Лазурка, Італія.. Хорватія якщо грошей шкода
Water написав:
Де саме це таке? Приклад.
забийте в пошук на ютубі - switzerland night drive
akurt написав:
Письменник Булгаков вважав, що це впливає на психіку, і мариться дивна маячня:
Сподіваюсь, ви його в оригіналі читали, українською?
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 31 гру, 2025 10:15
anduzenko написав:
[
Гренландия, всё как вы любите
Хз що ви маєте на увазі, мабуть це була шутєйка., то зараховую.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17445
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 2556 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:24
Hotab написав:
Куди летіти? Де нема русні?
Пляж? На Gran Canaria на пляжі москалів зустрів тільки одного разу.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3736
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:51
Підтримую думку пана Water про Канари.
Не зустрічав згаданих осіб, а ось наших українців - навіть з автівками на українських номерах - багато. Як виявилося, з Іспанії в ходу пором і перевезення дуже дешеве. Помірні ціни на оренду житла. Крім того, відсутні іспанські податки на все (в чеку немає ПДВ).
Ну, правда, пляжі специфічні, але природа чудова…
До цього варто додати досить дешевий авіапереліт наприклад з Бухаресту або Будапешту.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11627
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4100 раз.
- Подякували: 1523 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:57
2587715 написав: Water написав:
Де саме це таке? Приклад.
забийте в пошук на ютубі - switzerland night
Це я й коментувать не буду. Людина, яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Скажу просто- вночі люди сплять. Подивився 6 хвилин, де він їде зрозумів приблизно, але в даному випадку це не дуже важливо.
Цеж нада таке, це жарт року. Я думав кореєць на газу в таксі в USA це жарт року, але ти перевершив сам себе.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3736
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|