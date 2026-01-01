RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 00:28

НР поїхав зустрічати in the middle of nowhere))
Взяв з собою в авто інвертор + батарею, бо тут графік ще гірше ніж Київ. ))
За 10 хвилин все встановив і ок))
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 01:13

  Hotab написав:НР поїхав зустрічати in the middle of nowhere))
Взяв з собою в авто інвертор + батарею, бо тут графік ще гірше ніж Київ. ))
За 10 хвилин все встановив і ок))

Без
  Vadim_ написав:самое важное найти специалистов , сумма вас удивит и вероятно пойдёте к жековскому электрику

быть ОК не может. Должно глодать чувство неудовлетворённости объёмом страданий :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 03:19

  Василь-Рівне написав:
  Faceless написав:і не вестися на дешеве китайське лайно,

Повівся - четвертий рік рятує (заживлений весь будинок тягне двохкомпресорний монстр холодильник і все решту) і дешевше в рази екофлоу це як порівнювати айфон і скажімо сяомі (тобто китайське лайно) , в мене сяомі і не тому що я не можу собі дозволити айфон, а тому що нафіга мені те що не буде використовуватись професійно і на всі його 100% переваги. Для понтів? Так вже вік не той і розуму вже понабрався нібито :roll:


у Китаї багато чого не гірше а навіть краще европейського чі американського, особливо жінки :roll:
на нескольких объектах поставил кондиционеры Грии,хорошо работают 14 лет, а в дом МЭ :) Тайланд , не путать с разными иными Митсубиши, в Японии их как...
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 10:52

Hotab написав:НР поїхав зустрічати in the middle of nowhere))
Взяв з собою в авто інвертор + батарею, бо тут графік ще гірше ніж Київ. ))
За 10 хвилин все встановив і ок))
Дею поперли з собою? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 11:59

панелі під снігом, генерація 500 Вт, нормально , але сонце як у серпні, дякую собі самому ,навіть не так , нам з дружиною

Держава?
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 17:43

  Vadim_ написав:панелі під снігом

А віник навіщо ?
