Агропросперіс Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Вів 29 кві, 2025 09:26
nord написав:
Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.
виплата в кінці строку
novichok
Повідомлень: 3682
З нами з: 31.03.13
Додано: Суб 03 тра, 2025 08:29
novichok написав: nord написав:
Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.
виплата в кінці строку
ОВДП в допомогу,на різні банки і одразу отримати ВСЮ суму ,хоч півмільйона гривень
sens
Повідомлень: 18158
З нами з: 12.09.13
3
Додано: Суб 10 тра, 2025 10:18
sens написав: novichok написав: nord написав:
Три місяці - 17 відсотків. Ставка досить цікава.
виплата в кінці строку
ОВДП в допомогу,на різні банки і одразу отримати ВСЮ суму ,хоч півмільйона гривень
це де таке написано?
J
Повідомлень: 6037
З нами з: 19.01.08
Додано: Вів 17 чер, 2025 16:40
Помогите, плз, разобраться со здешней комиссией за неактивность.
Есть карта Мрия. Срок действия на самом пластике указан 12/24. Но он каждый месяц автопродляется; в ИБ сейчас указано 06/25.
В тарифах написано вот такое:
Щомісячна плата за обслуговування недіючого рахунку** | 10 грн, але не більше залишку на рахунку
** недіючим вважається рахунок, термін дії всіх карток до якого закінчився, Клієнт не перевипустив картку протягом 6-ти місяців, на рахунку є
залишок коштів
Собственно, не совсем понятно:
1) не станет ли этот счёт неактивным со след.месяца? (и не начнёт ли списываться эта комиссия?)
2) в тарифах (см. выше) в определении неактивности ничего не сказано про наличие/отсутствие операций по карте/счёту. Только про сроки и перевыпуск.
Это текст по-дебильному написан, или реально вот такие условия?
Есть у кого-то опыт, что по факту?
3) в частности, у меня в январе-феврале были исходящие СЭПы, и в июне открыл депозит.
Ожидать списание этой комиссии?
Driver
Повідомлень: 465
З нами з: 13.06.16
Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:06
Банчик підписав меморандум, або які ліміти СЕП на свої рахунки?
novichok
Повідомлень: 3682
З нами з: 31.03.13
Додано: Вів 22 лип, 2025 18:32
novichok написав:
Банчик підписав меморандум, або які ліміти СЕП на свої рахунки?
Я не знаю чи є Банк в меморандумі, якщо є то 100к грн на інші рахунки та якщо рахунок відкритий в іншому банку на Ваше ім'я, то переказ по СЕП буде без обмеження.
Але не рекомендую цю установу, оскільки дуже несучасний застосунок та можливості, хоча був у відділенні і наче не погано, але просто жах що підтримка працює тільки Пн-Пт 9-18, це просто рофл в сучасній реальності), навіть був клієнтом деякий час, був депозитик - коли пропонували кращі умови у порівнянні з іншими банками.
aanonimovic594
Повідомлень: 130
З нами з: 22.07.25
Додано: Сер 03 вер, 2025 19:15
aanonimovic594 написав: novichok написав:
Банчик підписав меморандум, або які ліміти СЕП на свої рахунки?
Я не знаю чи є Банк в меморандумі, якщо є то 100к грн на інші рахунки та якщо рахунок відкритий в іншому банку на Ваше ім'я, то переказ по СЕП буде без обмеження.
Але не рекомендую цю установу, оскільки дуже несучасний застосунок та можливості, хоча був у відділенні і наче не погано, але просто жах що підтримка працює тільки Пн-Пт 9-18, це просто рофл в сучасній реальності), навіть був клієнтом деякий час, був депозитик - коли пропонували кращі умови у порівнянні з іншими банками.
Зараз умови так собі...
nord
Повідомлень: 630
З нами з: 25.07.22
1
Додано: П'ят 05 вер, 2025 20:37
nord написав: aanonimovic594 написав: novichok написав:
Банчик підписав меморандум, або які ліміти СЕП на свої рахунки?
Я не знаю чи є Банк в меморандумі, якщо є то 100к грн на інші рахунки та якщо рахунок відкритий в іншому банку на Ваше ім'я, то переказ по СЕП буде без обмеження.
Але не рекомендую цю установу, оскільки дуже несучасний застосунок та можливості, хоча був у відділенні і наче не погано, але просто жах що підтримка працює тільки Пн-Пт 9-18, це просто рофл в сучасній реальності), навіть був клієнтом деякий час, був депозитик - коли пропонували кращі умови у порівнянні з іншими банками.
Зараз умови так собі...
нуу, на фоні збільшення ставок зі стороин інших банків - так
aanonimovic594
Повідомлень: 130
З нами з: 22.07.25
Додано: Чет 01 січ, 2026 17:10
Заблокували кліентам карти с продовженим строком, потім зарахували туди % на залишок за грудень
J
Повідомлень: 6037
З нами з: 19.01.08
