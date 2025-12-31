RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 15:33

  Water написав:

  Water написав:
  2587715 написав:
  Water написав:Де саме це таке? Приклад.
забийте в пошук на ютубі - switzerland night

Це я й коментувать не буду. Людина, яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Скажу просто- вночі люди сплять. Подивився 6 хвилин, де він їде зрозумів приблизно, але в даному випадку це не дуже важливо.
Цеж нада таке, це жарт року. Я думав кореєць на газу в таксі в USA це жарт року, але ти перевершив сам себе.
В тих старих хатинках неможливо жити. Дерев'яне житло це на 10-20 років - потім треба зносити. Їх тримають як пам'ятки і місцевий колорит. А живуть переважно в блочних 4-поверхівках штибу хрущів та сталінок, тіки файно оштукатурених, які ви, щоправда, ніколи не зустрінете на туристичних буклетах, на відміну від хатинок.
  Water написав:яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки...
Ну якщо ютуб бреше, то яких доказів ви хочете?
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 15:58

  2587715 написав:

  2587715 написав:В тих старих хатинках неможливо жити. Дерев'яне житло це на 10-20 років - потім треба зносити. Їх тримають як пам'ятки і місцевий колорит.

Хто це сказав?
Будинки 1700якогось року, в яких живуть люди. Вони не тільки дерев`яні, а й кам`яних вистачає, не кажучі вже за сучасні.
А живуть переважно в блочних 4-поверхівках штибу хрущів та сталінок, тіки файно оштукатурених, які ви, щоправда, ніколи не зустрінете на туристичних буклетах, на відміну від хатинок.

Це ви у ютубі розгледіли?
Будинки без вікон спеціального призначення дійсно існують, я думав ви за них кажете.
Ну якщо ютуб бреше, то яких доказів ви хочете?

Ютуб не бреше, брешете ви, зробивши висновки з нічного відео другорядної дороги.
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 16:27

Re: Еміграція, заробітчанство

2587715 написав:Ну якщо ютуб бреше, то яких доказів ви хочете?

Оце аргументація, даде круче ніж життя в США по передачам трукрайм оцінювати :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 16:30

Прокат авто на Канарах дійсно дешевий - я такого ніде в світі не зустрічав: 4 (чотири) євро на добу.
Орендуєш і не віриш. Все думаєш: в чому прикол?
Тому я додатково купував повне страхування.

Авто завезти на поромі має сенс: я з нашими говорив - перевезення 2-х пасажирів авто вартує близько 120..140 євро. То чому ж не мати своє авто, особливо якщо взяв в оренду квартиру.
Реально я здивований був тим, скільки там українців.
Я написав що пляжі специфічні, бо:
- там де завезли сотні тон піску з Марокко - як тільки піднявся хоч якийсь вітерець - вже повні очі, вуха та рот піску.
- там де пляжі природні від вулканічної магми - ну реально «на любителя екстримів» - і трохи бентежить чорний колір всього навкруги.
Тому я написав, що пляжі - специфічні.
Але в цілому можна відвідувати: мені дуже сподобався авіапереліт на новенькому Airbus A321 з Бухареста. Летить над всією Європою, перетинає Гібралтар і далі з Африки машуть руками африканці.
Екзотика…
