Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 гру, 2025 14:44
ternofond написав:
Питання по РКО. По хамелеону сьогодні погашена заборгованість. РД в карти 2 число. Якщо 1 числа будуть витрати більше 50 грн., то 2 числа нарахують 100 грн., чи РД тоді буде 2 числа наступного місяця?
Заборгованість для списання РКО підраховується саме по рахунку, тож ці витрати за 1 січня скоріш за все не встигнуть пройти по рахунку й 100 грн списано не буде ✅
Проте враховуйте, що є операції, що можуть пройти по рахунку день у день і збільшити заборгованість рахунку, внаслідок чого може бути списана комісія РКО.
З повагою, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Сер 31 гру, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Додано: Сер 31 гру, 2025 15:38
ternofond написав:
Питання по РКО. По хамелеону сьогодні погашена заборгованість. РД в карти 2 число. Якщо 1 числа будуть витрати більше 50 грн., то 2 числа нарахують 100 грн., чи РД тоді буде 2 числа наступного місяця?
Заборгованість для списання РКО підраховується по рахунку, тож ці витрати за 1 січня не встигнуть пройти по рахунку й 100 грн списано не буде ✅
З повагою, Володимир 💎
Тобто ви, пан Володимир, діамантовий ви наш, вважаєте, що НЕ МОЖНА зробити такі витрати по картці навіть і 2-го січня, і шоби вони таки провелись тим же 2-м січня?!
До речі, за такі витрати буде не тільки РКО нараховано, а ще й 40% за заборгованість, яка до цього моменту ще була у грейсі!!
Amethyst
Додано: Сер 31 гру, 2025 20:22
Amethyst
Дякую за ваше влучне уточнення, пане Аметист 🙌🏻
Відкоригував відповідь, аби вона була повнішою й не вводила нікого в оману!
Вітаю вас з прийдешнім Новим Роком 💙
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Додано: Сер 31 гру, 2025 20:28
Друзі, всією командою вітаємо вас з прийдешнім Новим Роком 🎄
Дякуємо, що цей рік ви були з нами! Нехай у новому році фінансові рішення даються легко, плани здійснюються, а спокою й упевненості у завтрашньому дні стає більше 🤗
Помічники, феї, лорди й лицарі підтримки Sense Bank 💙
Sense Bank
Додано: Сер 31 гру, 2025 20:51
Sense Bank написав:
плани здійснюються
Поэтому процитирую недавний полу, но всё же где-то и официальный сенсовый чат:
ᅠ ᅠ, [12/11/2025 15:32]
Подскажите когда станет доступна в банке Дія картка ?
Andriy Ivanov, [12/11/2025 15:42]
Скоро буде 😉
Oleg Urban, [12/11/2025 16:13]
2026?
Andriy Ivanov, [12/11/2025 16:16]
2025
Yurii Liaskovets, [12/11/2025 18:08]
31.12
Кирило, [12/11/2025 18:12]
О 23:59)
Oleg Urban, [12/11/2025 18:14]
31.12.2025 о 23.59 РЕМОНТНІ РОБОТИ
Andriy Ivanov, [12/11/2025 18:16]
Треба ж подарунок якийсь під ялинку зробити 👌
Oleg Urban, [12/11/2025 18:17]
Якщо серйозно: до 27.12 буде? Цікавить саме ця дата
Кирило, [12/11/2025 18:19]
Якщо нічого позапланового не виникне - цілком можливо. Але поки без гарантій
Anatolii Honcharov, [12/11/2025 19:37]
Загадаєте бажання, щоб у 2026 була
Верим, и ждём, что за оставшиеся три часа будет Карта, а не Ремонтные работы. Но похоже, что без последнего пункта не обойдётся.
moveton
Додано: Сер 31 гру, 2025 21:17
moveton написав:
плани здійснюються
Поэтому процитирую недавний полу, но всё же где-то и официальный сенсовый чат:
ᅠ ᅠ, [12/11/2025 15:32]
Подскажите когда станет доступна в банке Дія картка ?
Andriy Ivanov, [12/11/2025 15:42]
Скоро буде 😉
Oleg Urban, [12/11/2025 16:13]
2026?
Andriy Ivanov, [12/11/2025 16:16]
2025
Yurii Liaskovets, [12/11/2025 18:08]
31.12
Кирило, [12/11/2025 18:12]
О 23:59)
Oleg Urban, [12/11/2025 18:14]
31.12.2025 о 23.59 РЕМОНТНІ РОБОТИ
Andriy Ivanov, [12/11/2025 18:16]
Треба ж подарунок якийсь під ялинку зробити 👌
Oleg Urban, [12/11/2025 18:17]
Якщо серйозно: до 27.12 буде? Цікавить саме ця дата
Кирило, [12/11/2025 18:19]
Якщо нічого позапланового не виникне - цілком можливо. Але поки без гарантій
Anatolii Honcharov, [12/11/2025 19:37]
Загадаєте бажання, щоб у 2026 була
Верим, и ждём, что за оставшиеся три часа будет Карта, а не Ремонтные работы. Но похоже, что без последнего пункта не обойдётся.
Відкрив сьогодні вранці Дія.Картку
Navegantes
Додано: Сер 31 гру, 2025 21:35
Navegantes написав:
Відкрив сьогодні вранці Дія.Картку
О, прикольно! Действительно тихо подложили подарок под ёлочку. И быстро так: первый банк после начальной четвёрки.
moveton
