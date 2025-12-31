RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:02

кстати , всегда обращаю внимание на мелочи, я в шоке от упаковки Deya,
такого раньше не видел у европейцев и малазийцев с тайванцами разом :shock:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4277
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 21:34

  Vadim_ написав:кстати , всегда обращаю внимание на мелочи, я в шоке от упаковки Deya,
такого раньше не видел у европейцев и малазийцев с тайванцами разом :shock:


В тубусі продають?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17445
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 22:47

  Vadim_ написав:кстати , всегда обращаю внимание на мелочи, я в шоке от упаковки Deya,
такого раньше не видел у европейцев и малазийцев с тайванцами разом :shock:


Я тоже был в шоке.
Включая качество кабелей и так далее. Офигенное качество. У меня с коробки работало, у друга инвертор подглючивал- китайцы прошили через интернет и все отлично.
У меня теперь Дейя как Тойота по ассоциациям.
+ настройки позволяют раздвинуть сильно требования по частоте и напруге, когда после включения сеть проседает-уползает не только напруга но и частота, раздвижка позволяет запихивать в нее "что есть".
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 07:48

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:кстати , всегда обращаю внимание на мелочи, я в шоке от упаковки Deya,
такого раньше не видел у европейцев и малазийцев с тайванцами разом :shock:


Я тоже был в шоке.
Включая качество кабелей и так далее. Офигенное качество. У меня с коробки работало, у друга инвертор подглючивал- китайцы прошили через интернет и все отлично.
У меня теперь Дейя как Тойота по ассоциациям.
+ настройки позволяют раздвинуть сильно требования по частоте и напруге, когда после включения сеть проседает-уползает не только напруга но и частота, раздвижка позволяет запихивать в нее "что есть".

не знаю про одно и тоже мы говорим ,
при от сети камасутра с ЭЭ,светомузыка , НО котёл с холодильником не ругаються и работают, продавец говорит что так и должно быть, сеть в Украине не стабильна.
в неё (Дея) бы стабилизацию от сети и просто космос
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4277
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 08:46

  flyman написав:труъ виживальщик, не з Києва Фейслеса

Цэ пездетць
Нахрен ему эти лампочки, нехай ограбит храм РП-МПЦ, там свечек дох..я
На РХ 6.01 приготовили продавать.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 10:07

Пасмурно , небольшая метель а генерация 250 ват, если не мутит приложение, что бы посетить финансуа , достаточно
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4277
З нами з: 23.05.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 12:38

йолка на мінімалках

йолка на мінімалках
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/blog-post_29.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41955
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:14

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:йолка на мінімалках
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/blog-post_29.html
Тільки я спочатку прочитав "Suffer mix"?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37162
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8286 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:46

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Чем читать лучше послушать песню Напалмов "уоu suffer"
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 21:33

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:і не вестися на дешеве китайське лайно,

Повівся - четвертий рік рятує (заживлений весь будинок тягне двохкомпресорний монстр холодильник і все решту) і дешевше в рази екофлоу це як порівнювати айфон і скажімо сяомі (тобто китайське лайно) , в мене сяомі і не тому що я не можу собі дозволити айфон, а тому що нафіга мені те що не буде використовуватись професійно і на всі його 100% переваги. Для понтів? Так вже вік не той і розуму вже понабрався нібито :roll:

Зображення
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6104
З нами з: 07.04.12
Подякував: 7052 раз.
Подякували: 3179 раз.
 
Профіль
 
3
2
  #<1 ... 157158159160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3658)
31.12.2025 22:11
Ринок ОВДП (10455)
31.12.2025 20:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.