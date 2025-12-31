Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3101310231033104 Додано: Сер 31 гру, 2025 15:33 Water написав: 2587715 написав: Water написав: Де саме це таке? Приклад. Де саме це таке? Приклад. забийте в пошук на ютубі - switzerland night забийте в пошук на ютубі - switzerland night

Це я й коментувать не буду. Людина, яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Скажу просто- вночі люди сплять. Подивився 6 хвилин, де він їде зрозумів приблизно, але в даному випадку це не дуже важливо.

Цеж нада таке, це жарт року. Я думав кореєць на газу в таксі в USA це жарт року, але ти перевершив сам себе. Це я й коментувать не буду. Людина, яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Скажу просто- вночі люди сплять. Подивився 6 хвилин, де він їде зрозумів приблизно, але в даному випадку це не дуже важливо.Цеж нада таке, це жарт року. Я думав кореєць на газу в таксі в USA це жарт року, але ти перевершив сам себе. В тих старих хатинках неможливо жити. Дерев'яне житло це на 10-20 років - потім треба зносити. Їх тримають як пам'ятки і місцевий колорит. А живуть переважно в блочних 4-поверхівках штибу хрущів та сталінок, тіки файно оштукатурених, які ви, щоправда, ніколи не зустрінете на туристичних буклетах, на відміну від хатинок. Water написав: яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Ну якщо ютуб бреше, то яких доказів ви хочете? В тих старих хатинках неможливо жити. Дерев'яне житло це на 10-20 років - потім треба зносити. Їх тримають як пам'ятки і місцевий колорит. А живуть переважно в блочних 4-поверхівках штибу хрущів та сталінок, тіки файно оштукатурених, які ви, щоправда, ніколи не зустрінете на туристичних буклетах, на відміну від хатинок.Ну якщо ютуб бреше, то яких доказів ви хочете? 2587715

Повідомлень: 333 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 гру, 2025 15:58 2587715 написав: В тих старих хатинках неможливо жити. Дерев'яне житло це на 10-20 років - потім треба зносити. Їх тримають як пам'ятки і місцевий колорит. В тих старих хатинках неможливо жити. Дерев'яне житло це на 10-20 років - потім треба зносити. Їх тримають як пам'ятки і місцевий колорит.

Хто це сказав?

Будинки 1700якогось року, в яких живуть люди. Вони не тільки дерев`яні, а й кам`яних вистачає, не кажучі вже за сучасні.

А живуть переважно в блочних 4-поверхівках штибу хрущів та сталінок, тіки файно оштукатурених, які ви, щоправда, ніколи не зустрінете на туристичних буклетах, на відміну від хатинок.

Це ви у ютубі розгледіли?

Будинки без вікон спеціального призначення дійсно існують, я думав ви за них кажете.

Ну якщо ютуб бреше, то яких доказів ви хочете?

Ютуб не бреше, брешете ви, зробивши висновки з нічного відео другорядної дороги. Хто це сказав?Будинки 1700якогось року, в яких живуть люди. Вони не тільки дерев`яні, а й кам`яних вистачає, не кажучі вже за сучасні.Це ви у ютубі розгледіли?Будинки без вікон спеціального призначення дійсно існують, я думав ви за них кажете.Ютуб не бреше, брешете ви, зробивши висновки з нічного відео другорядної дороги. Water Повідомлень: 3739 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 251 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 гру, 2025 16:27 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Ну якщо ютуб бреше, то яких доказів ви хочете?

Оце аргументація, даде круче ніж життя в США по передачам трукрайм оцінювати Оце аргументація, даде круче ніж життя в США по передачам трукрайм оцінювати Faceless

Модератор Повідомлень: 37162 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8286 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 гру, 2025 16:30 Прокат авто на Канарах дійсно дешевий - я такого ніде в світі не зустрічав: 4 (чотири) євро на добу.

Орендуєш і не віриш. Все думаєш: в чому прикол?

Тому я додатково купував повне страхування.



Авто завезти на поромі має сенс: я з нашими говорив - перевезення 2-х пасажирів авто вартує близько 120..140 євро. То чому ж не мати своє авто, особливо якщо взяв в оренду квартиру.

Реально я здивований був тим, скільки там українців.

Я написав що пляжі специфічні, бо:

- там де завезли сотні тон піску з Марокко - як тільки піднявся хоч якийсь вітерець - вже повні очі, вуха та рот піску.

- там де пляжі природні від вулканічної магми - ну реально «на любителя екстримів» - і трохи бентежить чорний колір всього навкруги.

Тому я написав, що пляжі - специфічні.

Але в цілому можна відвідувати: мені дуже сподобався авіапереліт на новенькому Airbus A321 з Бухареста. Летить над всією Європою, перетинає Гібралтар і далі з Африки машуть руками африканці.

Екзотика… akurt

Повідомлень: 11628 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4101 раз. Подякували: 1523 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 гру, 2025 18:06 akurt написав: Підтримую думку пана Water про Канари.

Не зустрічав згаданих осіб, а ось наших українців - навіть з автівками на українських номерах - багато. Як виявилося, з Іспанії в ходу пором і перевезення дуже дешеве. Помірні ціни на оренду житла. Крім того, відсутні іспанські податки на все (в чеку немає ПДВ).

Ну, правда, пляжі специфічні, але природа чудова…

До цього варто додати досить дешевий авіапереліт наприклад з Бухаресту або Будапешту. Підтримую думку пана Water про Канари.Не зустрічав згаданих осіб,Як виявилося, з Іспанії в ходу пором і перевезення дуже дешеве. Помірні ціни на оренду житла. Крім того, відсутні іспанські податки на все (в чеку немає ПДВ).Ну, правда, пляжі специфічні, але природа чудова…До цього варто додати досить дешевий авіапереліт наприклад з Бухаресту або Будапешту.

а потім дивуємося шо нам не дають зброю кляті піндоси з евробургерами а потім дивуємося шо нам не дають зброю кляті піндоси з евробургерами Vadim_

Повідомлень: 4278 З нами з: 23.05.14 Подякував: 633 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 гру, 2025 19:01 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: Хто це сказав?

Будинки 1700якогось року, в яких живуть люди. Вони не тільки дерев`яні, а й кам`яних вистачає, не кажучі вже за сучасні. Хто це сказав?Будинки 1700якогось року, в яких живуть люди. Вони не тільки дерев`яні, а й кам`яних вистачає, не кажучі вже за сучасні. Кам'яні - так, дерев'яні - ні. Дерево з часом вивітрюється і від чисельних циклів зволожування і висушування втрачає ортотропні властивості - якщо в новому дерев'яному будинку завжди дуже приємно знаходитись і дихати тим ароматом свіжої деревини, то в старому навпаки, знаходитись не дуже приємно і аромати там скорше неприємні. Не кажучи вже про моторошне срипіння коли вітер дме.



В більшості фільмів жахів завжди місцем дії є старий дерев'яний будинок, де всіх героїв буде вбито. Але ніколи це не буде новий дерев'яний будинок. Water написав: Це ви у ютубі розгледіли? Це ви у ютубі розгледіли? Довелося там пожити ще в довоєнні часи. Реальне життя там "дещо" відрізняється від того що малюють на туристичних хайлайтах. Water написав: Будинки без вікон спеціального призначення дійсно існують, я думав ви за них кажете. Будинки без вікон спеціального призначення дійсно існують, я думав ви за них кажете. Ні я про ті де вікна є і будинки наче чисті та доглянуті ззовні, але світло в середині ви не побачите там ніколи. Water написав: Ютуб не бреше, брешете ви, зробивши висновки з нічного відео другорядної дороги. Ютуб не бреше, брешете ви, зробивши висновки з нічного відео другорядної дороги. А висновки треба робити лише з площі Казино та Інглезі промєнаде?)) Faceless написав: Оце аргументація, даде круче ніж життя в США по передачам трукрайм оцінювати Оце аргументація, даде круче ніж життя в США по передачам трукрайм оцінювати Ну звичайно життя в США треба оцінювати по спічам Трампа, а не по вбивствам українок в автобусах) akurt написав: Але в цілому можна відвідувати: мені дуже сподобався авіапереліт на новенькому Airbus A321 з Бухареста. Летить над всією Європою, перетинає Гібралтар і далі з Африки машуть руками африканці.

Екзотика… Але в цілому можна відвідувати: мені дуже сподобався авіапереліт на новенькому Airbus A321 з Бухареста. Летить над всією Європою, перетинає Гібралтар і далі з Африки машуть руками африканці.Екзотика… Острови на Заході завжди вважались чимось типу Сєвєра в СРСР. Тим хто туди згоден був їхати працювати і жити надбавки "сєвєрниє" платили і заохочували всілякими плюшками. Бо сонячна картинка на плакаті дещо відрізняється від цілорічного життя там. І молодь місцева яка там народжується будь що намагається звідти звалити. Vadim_ написав: а потім дивуємося шо нам не дають зброю кляті піндоси з евробургерами а потім дивуємося шо нам не дають зброю кляті піндоси з евробургерами Вони не дають зброю тому що якщо Росія програє, то її територію завоюють мусліми. А перетворювати християнські міста на мусульманські ні в кого з білих європейців бажання нема Кам'яні - так, дерев'яні - ні. Дерево з часом вивітрюється і від чисельних циклів зволожування і висушування втрачає ортотропні властивості - якщо в новому дерев'яному будинку завжди дуже приємно знаходитись і дихати тим ароматом свіжої деревини, то в старому навпаки, знаходитись не дуже приємно і аромати там скорше неприємні. Не кажучи вже про моторошне срипіння коли вітер дме.В більшості фільмів жахів завжди місцем дії є старий дерев'яний будинок, де всіх героїв буде вбито. Але ніколи це не буде новий дерев'яний будинок.Довелося там пожити ще в довоєнні часи. Реальне життя там "дещо" відрізняється від того що малюють на туристичних хайлайтах.Ні я про ті де вікна є і будинки наче чисті та доглянуті ззовні, але світло в середині ви не побачите там ніколи.А висновки треба робити лише з площі Казино та Інглезі промєнаде?))Ну звичайно життя в США треба оцінювати по спічам Трампа, а не по вбивствам українок в автобусах)Острови на Заході завжди вважались чимось типу Сєвєра в СРСР. Тим хто туди згоден був їхати працювати і жити надбавки "сєвєрниє" платили і заохочували всілякими плюшками. Бо сонячна картинка на плакаті дещо відрізняється від цілорічного життя там. І молодь місцева яка там народжується будь що намагається звідти звалити.Вони не дають зброю тому що якщо Росія програє, то її територію завоюють мусліми. А перетворювати християнські міста на мусульманські ні в кого з білих європейців бажання нема 2587715

Повідомлень: 333 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 гру, 2025 19:26 2587715 написав: Довелося там пожити ще в довоєнні часи. Реальне життя там "дещо" відрізняється від того що малюють на туристичних хайлайтах. Довелося там пожити ще в довоєнні часи. Реальне життя там "дещо" відрізняється від того що малюють на туристичних хайлайтах.

Де саме?

Дерево з часом вивітрюється і від чисельних циклів зволожування і висушування втрачає ортотропні властивості - якщо в новому дерев'яному будинку завжди дуже приємно знаходитись і дихати тим ароматом свіжої деревини, то в старому навпаки, знаходитись не дуже приємно і аромати там скорше неприємні. Не кажучи вже про моторошне срипіння коли вітер дме.

В більшості фільмів жахів завжди місцем дії є старий дерев'яний будинок, де всіх героїв буде вбито.

світло в середині ви не побачите там ніколи.

З москальщиною не переплутали? Де саме?З москальщиною не переплутали? Water Повідомлень: 3739 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 гру, 2025 19:34 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: Де саме? Де саме? На рю де нашатель Water написав: З москальщиною не переплутали? З москальщиною не переплутали? закони фізики однакові усюди На рю де нашательзакони фізики однакові усюди 2587715

