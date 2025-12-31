Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3102310331043105 Додано: Сер 31 гру, 2025 21:14 2587715 написав: Water написав: Де саме? Де саме? На рю де нашатель На рю де нашатель

Я не знаю шо це таке, точніше ніколи не чув рю де Нешатель, яке саме місто мається на увазі?

Water написав: З москальщиною не переплутали? З москальщиною не переплутали? закони фізики однакові усюди

Не зовсім.

Чому- не скажу, якщо ти там був.



Попередній висновок з корейця на газу:

1. 4-поверхові будинки дійсно існують, але це дуже бюджетне житло, якщо можна так сказать бюджетне.

2. Стосовно дерев`яних будинків, те шо пише пан, це якійсь корівник.

Я не знаю шо це таке, точніше ніколи не чув рю де Нешатель, яке саме місто мається на увазі?

Не зовсім.

Чому- не скажу, якщо ти там був.

Попередній висновок з корейця на газу:

1. 4-поверхові будинки дійсно існують, але це дуже бюджетне житло, якщо можна так сказать бюджетне.

2. Стосовно дерев`яних будинків, те шо пише пан, це якійсь корівник.

3. Наблюдаємо за рю де Нешатель.

Додано: Сер 31 гру, 2025 21:16 Re: Еміграція, заробітчанство Bobua написав: Тоді єдине, що можна побажати на рік прийдешній -- аби всі знайшли собі країну до смаку, і яка також і їх смакуватиме. 🤗

І, можливо, це було би також і шляхом до миру? Бо навіщо хоч комусь і кудись іти воювати, вбивати, вмирати... якщо в країні все добре й всі добрі?

Нажаль як я вже сказав - єдиний варіант нормально жити - це набити пику сусіду. Бо якщо ти талановитий і працьовитий, то ти такий 1 на 10, і всі ті 10 будуть тебе ненавидіти і заздрити твому успіху. Будуть робити тобі усілякі пакощі. Тож іншого шляху окрім як виграти цю війну в нас нема - куди б ви не втекли ви усюди будете лише безправним сусідом над яким можна безкарно познущатись

Додано: Сер 31 гру, 2025 21:20 akurt написав: мені дуже сподобався авіапереліт на новенькому Airbus A321 з Бухареста. Летить над всією Європою, перетинає Гібралтар і далі з Африки машуть руками африканці.

Можливо інший маршрут, але я летів шо туди, шо назад маршрутом над Faro, далі ніякої землі до островів. Над Африкою літак не летів.

Додано: Сер 31 гру, 2025 21:25 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: закони фізики однакові усюди Не зовсім.

Чому- не скажу

Чому- не скажу Не зовсім.Чому- не скажу Якщо фізика протирічить твердженням - тим гірше для фізики(с))

1. 4-поверхові будинки дійсно існують, але це дуже бюджетне житло, якщо можна так сказать бюджетне. Звичайно бюджетне. Ніхто й не каже що це еліт-клас. Але більшості навіть таке житло не по кишені, тому переїджають у тайланди-балі, а будинки залишаються напівпорожніми, якщо це не якісь туристичні зони де можна збирати ренту на айр-бнб Якщо фізика протирічить твердженням - тим гірше для фізики(с))Звичайно бюджетне. Ніхто й не каже що це еліт-клас. Але більшості навіть таке житло не по кишені, тому переїджають у тайланди-балі, а будинки залишаються напівпорожніми, якщо це не якісь туристичні зони де можна збирати ренту на айр-бнб 2587715

Додано: Сер 31 гру, 2025 22:16 2587715 написав: Якщо фізика протирічить твердженням - тим гірше для фізики(с))

більшості навіть таке житло не по кишені, тому переїджають у тайланди-балі, а будинки залишаються напівпорожніми, якщо це не якісь туристичні зони де можна збирати ренту на айр-бнб

більшості навіть таке житло не по кишені, тому переїджають у тайланди-балі, а будинки залишаються напівпорожніми, якщо це не якісь туристичні зони де можна збирати ренту на айр-бнб Якщо фізика протирічить твердженням - тим гірше для фізики(с))більшості навіть таке житло не по кишені, тому переїджають у тайланди-балі, а будинки залишаються напівпорожніми, якщо це не якісь туристичні зони де можна збирати ренту на айр-бнб

Зрозумів, більше троля не годую. Зрозумів, більше троля не годую. Water Повідомлень: 3742 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 гру, 2025 22:22 2587715 написав: Bobua написав: Тоді єдине, що можна побажати на рік прийдешній -- аби всі знайшли собі країну до смаку, і яка також і їх смакуватиме. 🤗

І, можливо, це було би також і шляхом до миру? Бо навіщо хоч комусь і кудись іти воювати, вбивати, вмирати... якщо в країні все добре й всі добрі? Тоді єдине, що можна побажати на рік прийдешній -- аби всі знайшли собі країну до смаку, і яка також і їх смакуватиме. 🤗І, можливо, це було би також і шляхом до миру? Бо навіщо хоч комусь і кудись іти воювати, вбивати, вмирати... якщо в країні все добре й всі добрі? Нажаль як я вже сказав - єдиний варіант нормально жити - це набити пику сусіду. Бо якщо ти талановитий і працьовитий, то ти такий 1 на 10, і всі ті 10 будуть тебе ненавидіти і заздрити твому успіху. Будуть робити тобі усілякі пакощі. Тож іншого шляху окрім як виграти цю війну в нас нема - куди б ви не втекли ви усюди будете лише безправним сусідом над яким можна безкарно познущатись Нажаль як я вже сказав - єдиний варіант нормально жити - це набити пику сусіду. Бо якщо ти талановитий і працьовитий, то ти такий 1 на 10, і всі ті 10 будуть тебе ненавидіти і заздрити твому успіху. Будуть робити тобі усілякі пакощі. Тож іншого шляху окрім якв нас нема - куди б ви не втекли ви усюди будете лише безправним сусідом над яким можна безкарно познущатись

А Ви зараз де служите? А Ви зараз де служите? BIGor

Повідомлень: 10425 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1491 раз. Подякували: 1901 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 гру, 2025 22:26 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: А Ви зараз де служите? А Ви зараз де служите? Ніколи нікому не служив Ніколи нікому не служив 2587715

Додано: Сер 31 гру, 2025 22:37 2587715 написав: BIGor написав: А Ви зараз де служите?

Ніколи нікому не служив

А як збираєтесь вигравати війну тоді?

А як збираєтесь вигравати війну тоді? А як збираєтесь вигравати війну тоді? BIGor

