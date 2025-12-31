|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 гру, 2025 21:14
2587715 написав: Water написав:
Де саме?
На рю де нашатель
Я не знаю шо це таке, точніше ніколи не чув рю де Нешатель, яке саме місто мається на увазі?
Water написав:
З москальщиною не переплутали?
закони фізики однакові усюди
Не зовсім.
Чому- не скажу, якщо ти там був.
Попередній висновок з корейця на газу:
1. 4-поверхові будинки дійсно існують, але це дуже бюджетне житло, якщо можна так сказать бюджетне.
2. Стосовно дерев`яних будинків, те шо пише пан, це якійсь корівник.
3. Наблюдаємо за рю де Нешатель.
Water
Додано: Сер 31 гру, 2025 21:16
Bobua написав:
Тоді єдине, що можна побажати на рік прийдешній -- аби всі знайшли собі країну до смаку, і яка також і їх смакуватиме. 🤗
І, можливо, це було би також і шляхом до миру? Бо навіщо хоч комусь і кудись іти воювати, вбивати, вмирати... якщо в країні все добре й всі добрі?
Нажаль як я вже сказав - єдиний варіант нормально жити - це набити пику сусіду. Бо якщо ти талановитий і працьовитий, то ти такий 1 на 10, і всі ті 10 будуть тебе ненавидіти і заздрити твому успіху. Будуть робити тобі усілякі пакощі. Тож іншого шляху окрім як виграти цю війну в нас нема - куди б ви не втекли ви усюди будете лише безправним сусідом над яким можна безкарно познущатись
2587715
Додано: Сер 31 гру, 2025 21:20
akurt написав:
мені дуже сподобався авіапереліт на новенькому Airbus A321 з Бухареста. Летить над всією Європою, перетинає Гібралтар і далі з Африки машуть руками африканці.
Можливо інший маршрут, але я летів шо туди, шо назад маршрутом над Faro, далі ніякої землі до островів. Над Африкою літак не летів.
Стосовно парому, одного разу я попав у шторм... Більше так не їздив.
Water
Додано: Сер 31 гру, 2025 21:25
Water написав:
закони фізики однакові усюди
Не зовсім.
Чому- не скажу
Якщо фізика протирічить твердженням - тим гірше для фізики(с))
1. 4-поверхові будинки дійсно існують, але це дуже бюджетне житло, якщо можна так сказать бюджетне.
Звичайно бюджетне. Ніхто й не каже що це еліт-клас. Але більшості навіть таке житло не по кишені, тому переїджають у тайланди-балі, а будинки залишаються напівпорожніми, якщо це не якісь туристичні зони де можна збирати ренту на айр-бнб
2587715
Додано: Сер 31 гру, 2025 22:16
2587715 написав:
Якщо фізика протирічить твердженням - тим гірше для фізики(с))
більшості навіть таке житло не по кишені, тому переїджають у тайланди-балі, а будинки залишаються напівпорожніми, якщо це не якісь туристичні зони де можна збирати ренту на айр-бнб
Зрозумів, більше троля не годую.
Water
Додано: Сер 31 гру, 2025 22:22
2587715 написав: Bobua написав:
Тоді єдине, що можна побажати на рік прийдешній -- аби всі знайшли собі країну до смаку, і яка також і їх смакуватиме. 🤗
І, можливо, це було би також і шляхом до миру? Бо навіщо хоч комусь і кудись іти воювати, вбивати, вмирати... якщо в країні все добре й всі добрі?
Нажаль як я вже сказав - єдиний варіант нормально жити - це набити пику сусіду. Бо якщо ти талановитий і працьовитий, то ти такий 1 на 10, і всі ті 10 будуть тебе ненавидіти і заздрити твому успіху. Будуть робити тобі усілякі пакощі. Тож іншого шляху окрім як виграти цю війну
в нас нема - куди б ви не втекли ви усюди будете лише безправним сусідом над яким можна безкарно познущатись
А Ви зараз де служите?
BIGor
Додано: Сер 31 гру, 2025 22:26
BIGor написав:
А Ви зараз де служите?
Ніколи нікому не служив
2587715
Додано: Сер 31 гру, 2025 22:37
2587715 написав: BIGor написав:
А Ви зараз де служите?
Ніколи нікому не служив
А як збираєтесь вигравати війну тоді?
BIGor
Додано: Сер 31 гру, 2025 22:47
BIGor написав:
А як збираєтесь вигравати війну тоді?
цю війну можуть виграти лише ракети, а не немитий люд в окопах
2587715
