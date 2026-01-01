Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The_Rebel написав:У мене також була ситуація, забув вже чи в Сенсі, чи в Моно - оплатив якісь послуги в інтернеті, а вони мені підписку оформили без мого відома. І виявляється, що для всіх платежів я хоч і налаштував 2х-факторку, тобто має прийти смс з кодом підтвердження, але для підписок її не можна оформити. І так пройшло без мого відома пару платежів, а виявив коли на рахунку не було коштів і прийшла смс, що платіж не проходить. Банк сказав, що навіть якщо видалити з підписок, то все рівно кошти можуть списувати. Треба або перевипускати карту, або домовлятися з онлайн-платформою, що списує кошти. Там їх назва у деталях платежу взагалі не співпадає з назвою платформи, ледь вичислив хто це і знайшов у них на сайті непомітний пункт про підписку і можливість відмови від неї
Такая фигня в США на каждом шагу, все хотят чтобы вы оформляли мембершипы, подписки, автосписания. От этого потом очень тяжело отделаться. Мембершипы могут даже не списывать деньги, а накапливать долги пока они не станут критическими и подать коллекторам. Это портит кредитную историю и кредитскор. Автосписание дает доступ сервисов к вашим кредиткам и прямым счетам. Например, условно, интернет стоит 100 долларов в месяц, с автосписанием со счета 90 долларов. Вроде как финансово грамотный ход - 10% каждый месяц экономить, но риски - ппц. Я для таких платежей открыл счет в другом банке, на котором держу не более 1 куе. Но тоже геммор, периодичски следить чтобы там был нормальный уровень.
4200грн за интернет? Это спутниковый? За какие подписки можно платить 1куе в мес? Ну кроме вип-пакета на онлифанс и вебкам?
Нет, проводной интернет. Например, верайзен 500 Мбит/с стоит 96 долларов в месяц плюс таксы. Тут с интернетом полная ж)па. Где-бы вы не жили, обычно есть 2 провайдера - большой Верайзен и какой-нибудб помельче, локал, но один. И он дает совсем чуть ниже цены, но качество сервиса (не сам сигнал, а обслужтвание) напоминает совок. Причем, они эту цену дают на первый год, иногда акции, когда лочат прайс на несколько лет. Потом каждый год поднимают ценник и интернет становится вообще золотым. Так, знаю человека, который переехал из одного района НЙ в Бруклин лет 5 назад. И отключился от одного локал провайдера на другого. Поначалу платил 60 долларов в месяц. Сейчас уже больше 100. Ему тупо каждый год повышали цену на 15 долларов в месяц.
Bobua написав:Тоді єдине, що можна побажати на рік прийдешній -- аби всі знайшли собі країну до смаку, і яка також і їх смакуватиме. 🤗 І, можливо, це було би також і шляхом до миру? Бо навіщо хоч комусь і кудись іти воювати, вбивати, вмирати... якщо в країні все добре й всі добрі?
Нажаль як я вже сказав - єдиний варіант нормально жити - це набити пику сусіду. Бо якщо ти талановитий і працьовитий, то ти такий 1 на 10, і всі ті 10 будуть тебе ненавидіти і заздрити твому успіху. Будуть робити тобі усілякі пакощі. Тож іншого шляху окрім як виграти цю війну в нас нема - куди б ви не втекли ви усюди будете лише безправним сусідом над яким можна безкарно познущатись
Сценарій успіху описаний в 3х томах книги “Атлант розправив плечі” Айн Ренд.
Але там було ~1талановит./1млн.заздрісних? І талановиті не стерпіли тієї заздрості й з`їхали. А що сталось із заздрісними -- історія замовчує...
Хоча, а чому б не могло було, що і не такі талановиті, напр, типу 10/млн, чи 100/млн -- теж би кудись з`їхали? 🤔
akurt написав:навіть з автівками на українських номерах - багато. Як виявилося, з Іспанії в ходу пором і перевезення дуже дешеве.
Не знаю для чого туди пертись з автівкою на паромі, я в аеропорту взяв авто на прокат, потім там жеш і здав. Ціни шось смішні були.
Крім того, відсутні іспанські податки на все (в чеку немає ПДВ).
Податок є, не знаю чи на всі товари, але точно шось є.
Ну, правда, пляжі специфічні, але природа чудова…
Пляжі гарні.
В сентябре-октябре, море было, лично для меня, прохладное. В интернетах пишут, что летом оно ещё холоднее. Акурт, видимо, жил на пляже бесплатно, если для него оказался важен НДС на лапшу и картошку. А что природа? Каменная пустыня, колючки, солнцепёк. Ну хоть на тротуарах не так много собачьих презентов, как в обетованной Анталии.
Hotab написав:
anduzenko написав:[ Гренландия, всё как вы любите
Хз що ви маєте на увазі, мабуть це була шутєйка., то зараховую.
А что со свежекупленной квартирой в Хорватии? Холодно оказалось зимовать? Совет про собачий пояс я не забыл. В Гренландии должен раскрыться на полную.