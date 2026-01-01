До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).
Це хибне уявлення про причини. От в неньці капіталізм. А BIGor в соціалістичному ЄС. Як так? Поліз на халяву?
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:15
соціалізм
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:41
А чого ти забув про Кубу чи КНДР? Память відшибло? І ЄС щоб ти знав весь різний, в Польщі дуже мало соціалізму, можеш це перевірити і полізти на халяву, але про халяву часто дебіли пишуть які в житті ніде небули.
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:48
Додано: Чет 01 січ, 2026 14:18
Як робити за кеш в СШП.
Додано: Чет 01 січ, 2026 14:29
нема гусакощипача
Ані тупийє! (с)(тм)
Менше 3 ляма вічнозелених кешового ухилянства податкову в штатах не цікавить.
Нема на них ні МВФ ні гусакощипача.
Додано: Чет 01 січ, 2026 14:55
Може звіздить, на рахунок трьох лямів?
А я не міг зрозуміти, як різні хендімени оподатковуються А тут просто декларуєш скільки хочеш і списуєш теж.
Додано: Чет 01 січ, 2026 15:06
Коли живеш серед собачих екскрементів, то дійсно дивишся на «лапшу» та «картошку».
Се ля ві, коли в голові «рАзруха».
Акурт тиждень жив в комплексі, зазначеному нижче. Там же спілкувався з двома українськими родинами, які мешкали постійно. Рекомендую:
То його від картоплі та локшини жаба душить: таке буває, аж починаєш мерзнути у вересні.
Буває…
P.S. Приємно дізнатися, що десь топчеться по собачих екскрементах людина, яку не хвилює ПДВ на товари та послуги.
Буває… Але дуже зрідка.
