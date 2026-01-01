Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Чет 01 січ, 2026 13:15
BIGor написав:
Bobua написав:
Сценарій успіху описаний в 3х томах книги "Атлант розправив плечі" Айн Ренд.

Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму.

Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму. Давно дуже читав, але там радше описаний сценарій "неуспіху". Відтік мізків і повальний соціалізм призводить до розвалу країни. Загалом цю книгу треба додавати в шкільну програму.

До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).

flyman

До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).
Це хибне уявлення про причини. От в неньці капіталізм. А BIGor в соціалістичному ЄС. Як так? Поліз на халяву?

BIGor

А чого ти забув про Кубу чи КНДР? Память відшибло? І ЄС щоб ти знав весь різний, в Польщі дуже мало соціалізму, можеш це перевірити і полізти на халяву, але про халяву часто дебіли пишуть які в житті ніде небули.

Додано: Чет 01 січ, 2026 13:48
BIGor написав:
А чого ти забув про Кубу чи КНДР? Память відшибло?

вони розвалились?

flyman

вони розвалились?

Додано: Чет 01 січ, 2026 14:18

https://youtu.be/rGH3ddP7lAQ?si=2Xg2u11QwymlcDd1 Як робити за кеш в СШП.



Bolt

https://youtu.be/rGH3ddP7lAQ?si=2Xg2u11QwymlcDd1 Як робити за кеш в СШП.



https://youtu.be/rGH3ddP7lAQ?si=2Xg2u11QwymlcDd1 Як робити за кеш в СШП.



Ані тупийє! (с)(тм)

Менше 3 ляма вічнозелених кешового ухилянства податкову в штатах не цікавить.

flyman

Ані тупийє! (с)(тм)
Менше 3 ляма вічнозелених кешового ухилянства податкову в штатах не цікавить.
Нема на них ні МВФ ні гусакощипача.

Може звіздить, на рахунок трьох лямів?

Bolt

Може звіздить, на рахунок трьох лямів?
А я не міг зрозуміти, як різні хендімени оподатковуються А тут просто декларуєш скільки хочеш і списуєш теж.

А что природа? Каменная пустыня, колючки, солнцепёк. Ну хоть на тротуарах не так много собачьих презентов, как в обетованной Анталии.

Акурт, видимо, жил на пляже бесплатно, если для него оказался важен НДС на лапшу и картошку.А что природа? Каменная пустыня, колючки, солнцепёк. Ну хоть на тротуарах не так много собачьих презентов, как в обетованной Анталии.

Коли живеш серед собачих екскрементів, то дійсно дивишся на «лапшу» та «картошку».

Се ля ві, коли в голові «рАзруха».

Акурт тиждень жив в комплексі, зазначеному нижче. Там же спілкувався з двома українськими родинами, які мешкали постійно. Рекомендую:

https://www.booking.com/Share-vKfyU8

То його від картоплі та локшини жаба душить: таке буває, аж починаєш мерзнути у вересні.

Буває…



P.S. Приємно дізнатися, що десь топчеться по собачих екскрементах людина, яку не хвилює ПДВ на товари та послуги.

akurt

Коли живеш серед собачих екскрементів, то дійсно дивишся на «лапшу» та «картошку».
Се ля ві, коли в голові «рАзруха».
Акурт тиждень жив в комплексі, зазначеному нижче. Там же спілкувався з двома українськими родинами, які мешкали постійно. Рекомендую:
https://www.booking.com/Share-vKfyU8
То його від картоплі та локшини жаба душить: таке буває, аж починаєш мерзнути у вересні.
Буває…
P.S. Приємно дізнатися, що десь топчеться по собачих екскрементах людина, яку не хвилює ПДВ на товари та послуги.
Буває… Але дуже зрідка.

тему Відповісти

