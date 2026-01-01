До розвали країни приводить не соціалізм (як приклад В'єтнам, КНР ... ).
Це хибне уявлення про причини. От в неньці капіталізм. А BIGor в соціалістичному ЄС. Як так? Поліз на халяву?
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:15
соціалізм
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:48
Востаннє редагувалось flyman в Чет 01 січ, 2026 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 січ, 2026 14:18
Як робити за кеш в СШП.
Додано: Чет 01 січ, 2026 14:29
нема гусакощипача
Ані тупийє! (с)(тм)
Менше 3 ляма вічнозелених кешового ухилянства податкову в штатах не цікавить.
Нема на них ні МВФ ні гусакощипача.
Додано: Чет 01 січ, 2026 14:55
Може звіздить, на рахунок трьох лямів?
А я не міг зрозуміти, як різні хендімени оподатковуються А тут просто декларуєш скільки хочеш і списуєш теж.
Додано: Чет 01 січ, 2026 15:06
Коли живеш серед собачих екскрементів, то дійсно дивишся на «лапшу» та «картошку».
Се ля ві, коли в голові «рАзруха».
Акурт тиждень жив в комплексі, зазначеному нижче. Там же спілкувався з двома українськими родинами, які мешкали постійно. Рекомендую:
То його від картоплі та локшини жаба душить: таке буває, аж починаєш мерзнути у вересні.
Буває…
P.S. Приємно дізнатися, що десь топчеться по собачих екскрементах людина, яку не хвилює ПДВ на товари та послуги.
Буває… Але дуже зрідка.
Додано: Чет 01 січ, 2026 15:55
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Новий рік зустрів в компанії нашої діаспори в штаті Iowa.
Трохи додали люди інформації про свій будинок, взятий в іпотеку влітку. Нагадаю: ринкова ціна близько 250 000$. Це шукали найдешевше і знайшли. Був ще цікавий для них варіант, але там типу «ОСББ» і є щомісячна плата за обслуговування будинка та території в сумі 300$. Це виходило за рамки їх бюджету: витрати на платеді по іпотеці склали 1600$ на місяць.
- площа будинка близько 150 кв.м.
- будинок на 2 власника, їх частка праворуч (здається у нас такий будинок на 2 власника має назву «спарка», я таких бачив дуже багато на околицях Львова, коли мешкав у Львові).
- є гараж, який входить в будівлю всього будинка.
- є газон в передній частині будинка та в задній;
- парканів в передній частині немає;
- будинок не вимагає щомісячної плати за колективне обслуговування в сумі 200..300$ на місяць: газони треба стригти самому. Для цього купили газонокосарку на акумуляторних батареях (площа не дуже велика).
- пишаються тим, що в них є “basement”, тобто напівпідвальне приміщення. Не у всіх є.
- цікаві обмеження діють: обовʼязково косити газони; не можна саджати фруктові дерева (!) - ніякі! Можна саджати тільки не фруктові із затвердженого переліку.
- є вимоги до зовнішнього вигляду садиби, щоби не було чогось, що суттєво відрізняється кольором або причудами архітектури від прийнятого порядку;
- на задньому дворі посадили три дерева. Зробили невеликий город для вирощування городини типу «салат» або огірків. Росло все дуже добре. Попередні власники там нічого не садили. У сусідів хоч по одному дереву, але є.
В цілому тут місцевість - рівнина без лісів в їх мікрорайоні; є поля для Гольфу. Є плавальні басейни. Є озера. Взагалі враження простору.
До найближчого аеропорту близько 30 хвилин на авто.
- витрати на комуналку: стандартно 100$ електрична енергія та 50$ природний газ. Грудень був дуже холодний: стовпчик термометра опускався ледве не до 20 градусів, то витрати на природний газ зросли до 100$, це був рекорд.
- червень та липень - спекотні та майже цілодобово працюють кондиціонери;
- розказували, що рієлтори працюють дуже коректно та дуже швидко. В них приємне враження від роботи рієлторів. Будинок знайшли не на знаменитому сайті торгівлі нерухомістю “Zelle”, а на якомусь іншому. Цікаво, що з того «іншого» вони миттєво зробили пропозицію на купівлю - і в той же день будинок зʼявився для продажу на Zelle, але для нових покупців вже було пізно: іх пропозицію Продавець прийняв та узгодив.
В цілому відмітили, що на ринку нерухомості певний ажіотаж. Частково ажіотаж викликаний заможними студентами - тут дуже потужний університет та одна з найбільших медичних клінік в США.
- до цього 5 років жили в орендованому - квартира другому поверсі 3-и поверхового будинка. Сказали, що на сьогодні в тому ЖК немає жодної квартири в оренду: реально ажіотаж.
Ше сказали, що власне - то є власне - більше жити в орендованому не хочуть, хоча умови були досить пристойні: нова квартира площею в 90 кв.м. Платили 1300$. Сказали, що комунальні витрати да 3-к квартиру та за їх будинок практично однакові, різниця несуттєва. Ще з цікавого: з орендованої квартири виїхали достроково, за що був штраф в 50% від суми оренди. Депозит їм повернули майже весь (виявили, що вони зробили багато отворів в стінах під картини та полиці - і вирахували вартість нового фарбування стін).
Цікава несподіванка: цінуються будинки на вулицях, по яких ходять автобуси міського транспорту. Тому що дуже корисно попасти на роботу в університет або в велетенський госпіталь саме на автобусі. Справа в тому, що парковки для персоналу і співробітників є, вони безкоштовні, але від них треба йти пішки в корпус не менше 20 хвилин. На авто їхати на роботу так само 20 хвилин… Тобто разом дорога забирає 20+20 хвилин, а автобус підвозить прямо до корпусів університету або госпіталю.
Про їх зарплатню я не насмілився питати, але мабуть кожен з подружжя (їм приблизно по 35 років) отримує не більше 60 000$ на рік. Працюють в медичному науковому підрозділі University of Iowa.
Така ось «Еміграція і таке ось «Заробітчанство».
Так живе наша діаспора.
І не тільки наша: я відвідав досить цікавий музей чесько-словацької діаспори. Чехи та словаки освоювали США з початку ХХ сторіччя. В музеї зібрано колекції картин та національного одягу чехів та словаків. З цікавинок: автомобіль марки «Tatra» та знаменитий мотоцикл “Jawa 350”.
Можливо колись буде і музей, присвячений українській діаспорі, принаймні в цьому музеї було виставлено український прапор на знак підтримки.
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:31
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:39
Ну, вот как-бы в США свои особенности.
100 уе интернет - обычная цена, на второй своей съемной квартире лендлорд поставил условие, что интернет/тв/домашний телефон на нем, но мы возвращаем ему деньги, потому что он подключился давно и по акции за 80 долларов в месяц. Он не хотел терять этот пакет.
Сотовая связь по цене по сравнению с Украиной - космос.
Мы по приезде подключились к маленькому оператору за 100 уе в месяц за 4 линии - это суперцена. Не, есть и дешевле, но без сотовой передачи данных. Например, у меня есть еще один номер, я его для работы взял, только звонки и смс - 20 долларов в месяц.
Я уже не помню, кажется в Украине был пакет за 3 (?) доллара.
Я-бы сказал, что Интернет, сотовая связь и проезд в ОТ - это то, что радикально дороже в США из повседневностей.
Остальные повседневности (одежда/продукты/.../машины/бенз) или примерно столько-же или дешевле. Кстати, машины существенно подорожали за время нащего резидентства.
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:49
Хто сказал?
Первый раз слышу.
Можно пруфф?
|