Пан rjkz наводить можливо для когось і дивну, але реальну інформацію: Інтернет в США доволі дорогий.

Я наводив реальні цифри того ж масштабу: наші люди підключили собі Starlink (комплект обладнання вартує 89$), так місячна плата складає від 80 до 120$ на місяць в залежності від замовленої швидкості.



Я до цього часу вважав, що я в Туреччині платив дорого: в Анталії близько 20$ на місяць, а у Франції 33€ за місяць, а тепер не вважаю, що плачу дорого.

Ща 33€ - це оптика, безліміт, швидкість до 900 мБіт/с. В пакет також входить міський телефон.

такого де багато есть и в китае и у кацапов...

я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш

У нас в Берегово кажется тоже такой есть

я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш такого де багато есть и в китае и у кацапов...я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш

У нас в Берегово кажется тоже такой есть У нас в Берегово кажется тоже такой есть



Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?

Стадион Динамо?



Стадион Динамо?

100уе чисто за инет дофига конечно...

У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.

Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы



У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине. 100уе чисто за инет дофига конечно...У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.

Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы



Хто сказал?

Первый раз слышу.

Хто сказав?

Первый раз слышу.

Можно пруфф?

Та то в йутубі казали!

Куди летіти? Де нема русні?

Пляж? На Gran Canaria на пляжі москалів зустрів тільки одного разу.

Пляж? На Gran Canaria на пляжі москалів зустрів тільки одного разу. Пляж? На Gran Canaria на пляжі москалів зустрів тільки одного разу.



В прошлом году в отпуск ездили в Кэп Мэй, юг НДЖ.

В прошлом году в отпуск ездили в Кэп Мэй, юг НДЖ.

Только 2 раза слышали русскую речь и кроме обслуживающего персонала в гостиннице, остальные - белые американцы и белые европейцы.

- будинок на 2 власника, їх частка праворуч (здається у нас такий будинок на 2 власника має назву «спарка»

Чаще встречается термин "дуплекс".



Позволю себе наванговать переезд в индивидуальное жилье по мере становления на ноги или при удобном случае.

Чаще встречается термин "дуплекс".

Позволю себе наванговать переезд в индивидуальное жилье по мере становления на ноги или при удобном случае.

Одни соседи - это проще, чем десятки, но недостатки совместного проживания сохраняются.

