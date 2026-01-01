RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чет 01 січ, 2026 16:50

Пан rjkz наводить можливо для когось і дивну, але реальну інформацію: Інтернет в США доволі дорогий.
Я наводив реальні цифри того ж масштабу: наші люди підключили собі Starlink (комплект обладнання вартує 89$), так місячна плата складає від 80 до 120$ на місяць в залежності від замовленої швидкості.

Я до цього часу вважав, що я в Туреччині платив дорого: в Анталії близько 20$ на місяць, а у Франції 33€ за місяць, а тепер не вважаю, що плачу дорого.
Ща 33€ - це оптика, безліміт, швидкість до 900 мБіт/с. В пакет також входить міський телефон.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 01 січ, 2026 16:51, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Чет 01 січ, 2026 16:50

  katso написав:
  2587715 написав:
  Vadim_ написав:такого де багато есть и в китае и у кацапов...
я плавал в молодости в открытом бассейне инфиза зимой , на голове снег а ты гребёш

У нас в Берегово кажется тоже такой есть


Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?


Стадион Динамо?
rjkz
Чет 01 січ, 2026 16:57

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  2587715 написав:
  slonomag написав:100уе чисто за инет дофига конечно...

У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.

Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы


Хто сказал?
Первый раз слышу.
Можно пруфф?
Та то в йутубі казали!
Faceless
Чет 01 січ, 2026 17:02

  Water написав:
  Hotab написав:Куди летіти? Де нема русні?

Пляж? На Gran Canaria на пляжі москалів зустрів тільки одного разу.


В прошлом году в отпуск ездили в Кэп Мэй, юг НДЖ.
Только 2 раза слышали русскую речь и кроме обслуживающего персонала в гостиннице, остальные - белые американцы и белые европейцы.
rjkz
Чет 01 січ, 2026 20:30

  akurt написав:- будинок на 2 власника, їх частка праворуч (здається у нас такий будинок на 2 власника має назву «спарка»

Чаще встречается термин "дуплекс".

Позволю себе наванговать переезд в индивидуальное жилье по мере становления на ноги или при удобном случае.
Одни соседи - это проще, чем десятки, но недостатки совместного проживания сохраняются.
Сибарит
