akurt написав:Ваша правда. Я практично завжди жив саме в приватному будинку: це цілорічний та цілодобовий клопіт. За всім треба щоденно слідкувати, де бурʼян виліз, де рози треба підвʼязати, газони раз на тиждень або 10 днів косити, гілки дерев обрізати, щось ремонтувати та підфарбовувати… Але періодично настає стабілізація та тоді дивишся на результати свої праці і радієш… Це моя власна ялинка.
вибачаюсь, я подумав шо ВЫ ши ,
именнно этим и занимаюся , ещё обработка растений, особенно овощей и фруктов с виноградами , я думал сам сдохну от этой "экологии" а иначе пропадёт, шо на базаре продают "домашнее" я вообще .....
Зазвичай я ніколи де дивлюсь фільми у "Флаймановому кінозалі" - а це трохи подивися. Що я скажу. А скажу таке: - вперше розбиті шибки побачив одночасно в Нідердандах та майже в той же день в Україні. В день перший я приїхав на автобусі з Амстердаму в Ейндховен в аеропорт - було багато вільного часу та трохи погуляв місцевістю біля аеропорту - от тут була перша несподіванка: навкруги дуже пристойні мабуть офісні будівлі, все читсо пристойно - і раптом у одного авто - вибита шибка скло і мабуть щось вкрали. Сумно. Через добу я був в Україні - прийшов на парковку забрати своє авто - а шибки в лівому задньому вікні НЕ ІСНУЄ. І це - на платній парковці!!!!! Україна. Почали розбиратися: на відстані в 1000 км НЕ було ні арабів, ні азіатів, ні індійців, ні ескімосів, ні філіппінців. І шибки в мене не було: це на платній парковці. Прийшли разом з власником до висновку, що по парковці вночі стріляли (!), вартовий звично спав нічого не чув, попали в шибку. Можливо ще десь чи в КОГОСЬ попали. Можливо десь і труп лежав - не знаю... Получається ніби-то вина і не парковки. Вирішили поділити витрати на двох... Я вже і не знаю: то колапс - як у відео - чи ні...
- на відміну від пана Флаймана я був в Канаді 2 повноцінних тижня - авто на прокат і мандрував на сотні і тисячі кілометрів. От чесно: я не бачив ні азіатів, ні наркоманів. Мандрував по двом провінціям Альберта та Британська Колумбія. Чорношкірі були. Спеціально відвідував "Китайський супермаркет" в місті Калгарі - цікаво було що там та чим торгують...
Так ось завжди мене - наприклад в штаті Каліфорнія (США), де кількість азіатського населення ледве не дорівнює кількості неазіатського, або в Канаді, де кількість індійського населення (їй-богу я не зустрічав жодного індійця, але племінниця, яка мешкає із своїм чоловіком та двома синами в столиці Альберти каже), що їх там як бджіл у вулику) хвилювало інше питання: НУ ЯКОСЬ ЖЕ ВОНИ ВИЗНАЧИЛИ, ДЕ ЖИТИ КРАЩЕ... НУ ЯКОСЬ ЖЕ ВОНИ ДІСТАЛИСЯ ЗІ СВОЇХ ШТАТІВ КЕРАЛА В КАНАДУ... НУ ЯКОСЬ ЖЕ ВОНИ ДОПЛИВЛИ ДО САН-ФРАНЦИСЬКО... НУ ЯКОСЬ ЖЕ ВЛАШТУВАЛИСЯ....
Ну вистастило ж і кеби, і знань, і умінь... І думаю що було їм зовсім не легко. Треба було все починати "з нуля" на новому місці... З нуля...
Так навіщо тепер заздрити чи жалкувати пану флайману? Хтось заважав?
я не гуру , но как кто то сказал - бабло побеждает зло
Ну ось не впевнений, що там, де мова йде про Еміграцію та заробітчанство - це працює. Зовсім не впевнений.
Дивіться, якою є суттєва різниця. Це я скажу як людина, яка і фактично, і юридично не мешкає в Україні з серпня 2017 року.
Так ось: - ви за кордоном реальний чужинець. Який зовсім не знає іноземних законів. - тобто не знає, в які двері заходити і з яких дверей виходити. - от я Вам точно скажу, я реально не зустрічав випадків, де комусь та якось та за щось за кордоном треба давати хабарі. «Машина» влаштована так, що чиновник може тільки формально розписуватися в тому чи іншому парірці. На відміну від України ВІН НЕ МОЖЕ НЕ РОЗПИСАТИСЯ. Він не може прийняти рішення типу українського: пропустити через КПП «Ніжанковичі» автівку з тонами контрабанди для вивантаження тієї контрабанди через 3 км та для повернення порожнім того авто знову на ту саму митницю для оформлення вʼїзду порожнього авто без сплати митних платежів - про що знає вся Європа… ось не може і все. На прикладі Туреччини, де я маю інсайдера в митниці: а) ротація всіх працівників, включаючи керівника митниці, кожні 185 днів; б) якщо спіймають: 45 років тюрми на кордоні із Сирією. Все просто. Без варіантів. Он заарештували в минулому році на хабарі мера Анталії: цікавий хабар у вигляди квартири ціною в 30 мільйонів гривень для його дочки: так не тільки не випустили під заставу щоби втік, а буде гнити в тюрмі найближчі 75 років. Реально все просто. І не втік він в Ізраїль. Не дали втекти. Не-да-ли-втек-ти.
Так що наскільки я знаю та на скільки я спілкуюся з нашою діаспорою: метод не працює ніде та ніяк.