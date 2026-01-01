RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 23:33

  yama написав:
  Vadim_ написав:
  Василь-Рівне написав:Vadim_ А про телескопічну щітку з ручкою 3-6 метрів ніколи не чули? А є ще драбинка така стрємянка зветься :wink:

знаю , якщо ви практик то шоб почухати сніг з землі на даху ..., мне 50+, много чего пережил, драбина и щетка есть а вот наипнуться :mrgreen: ,так как снег на плитке мне как то не очень,,,,я не теоретик я практик, теоретики саміе вредніе двуногие

Вітаю!
Знову повернемось до питання чистки панелей від снігу на даху.
Заняття це важке і небезпечне і потрібно його уникати до останнього. Тобто якщо немає надзвичайної ситуації – то і потреби в чищенні немає. Зима в нас так собі, сніг довго не лежить, отже можна перечекати за одним винятком.
І цей виняток, ця надзвичайна ситуація настає в нас останні роки дуже часто. Це відсутність мережі. Тим більше тривала.
Наприклад в мене мережі не було понад добу. Сонця вчора теж не було. А надвечір сніг завалив всі панелі й зранку, попри сонце, генерація символічна. Панелі на паркані й на стіні щось дають, але там їх в мене не багато – все одне не вистачає не те що на теплові насоси, а навіть на поточні потреби.
Далі варіантів два – котел на пропані + генератор – чи чищення панелей.
Пропан і бенз зараз коштують не копійки – тож обрав чищення панелей.
Багато писав на каналі про це. Та давайте ще раз.
- Це небезпечно. Якщо Ви думаєте що прийдеться чистити панелі взимку – будь ласка подбайте про це до снігопадів. Стаціонарна драбина до даху, драбина прикручена прямо на даху, надійні крюки для страховки. Якусь, хоча б мінімальну страховку. Пояс, мотузка, карабіни та інше.
- Якщо на даху є димар від котла потрібно або спинити згорання, або максимально зменшити виділення газів. Непоодинокі випадки коли ставало зле на даху при роботі котла. Отруєння продуктами згоряння.
- Придбайте щітку для чищення. Найпростіший варіант – стандартна щітка в найближчому буд магазині. Є і професійний інструмент – спеціальні щітки для панелей чи басейнів – з телескопічною ручкою. Вони дозволять менше пересуватись на засніженому даху. Їх повно на ОЛХ чи Пром.юа.
- Тепло одягайтесь – на верху більше вітру.
- Добре взуття – таке що не дубіє на холоді і добре обтягує ногу.
- Рукавички одна в одній. Верхні – гумовані і нижні теплі. Вологи не пропускають верхні, нижні трохи зберігають тепло рук. Алюмінієва ручка щітки просто примерзає до пальців, якщо в одних рукавицях.
- Рухи на даху обережні. Завжди тримаємось за щось.
- Ідеальний час для чищення - коли активне сонце - воно Вам допоможе - як тільки панель за чорніла під снігом - сонечко почне топити сніг навколо.

Іншими словами – надзвичайно обережно! Травматолог – дороге задоволення.
Сливка Денис

Вы практик , теоретики не розуміють шо таке стояти на драбині коли ожеледиця і вітер і - 5, і працювати тим шо теоретика насоветовали, а снег примёрз к панели а оно рекомендует какую то х.....
типа оно гуру :(
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 02:20

  Faceless написав:
Hotab написав:НР поїхав зустрічати in the middle of nowhere))
Взяв з собою в авто інвертор + батарею, бо тут графік ще гірше ніж Київ. ))
За 10 хвилин все встановив і ок))
Дею поперли з собою? :mrgreen:

То є так))
А графік дуже полайтовішав, можна було б з ним і вижити. Та хто ж знав)
