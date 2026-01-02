|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:37
akurt написав:
Ну ось не впевнений, що там, де мова йде про Еміграцію
та заробітчанство - це працює.
Зовсім не впевнений.
купить то что положенно по закону и не положено
,но надо много бумаг и адвоката
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:45
flyman написав:
Умовна кавалірка (до 20 м2) в столиці або умовне цокольне приміщення в його передмісті (до 40 м2) 3..4 міс. для ІТ сенйора. Повноцінна 1к в облцентрі ЗУ 5..6 міс.
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі Еміграція, заробітчанство
якщо все так разпрекрасно?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:49
BIGor написав:
Цікаво інше - скільки українців можуть виплатити житло в Україні?
Середня іпотека в США - 20 років, середня тривалість проживання в одному будинку - 12 років. Тобто виплачують будинок повністю і продовжують в ньому жити дуже мала кількість людей. Більшість продають так і не виплативши іпотеку, та купують щось інше в залежності від потреб та зміни цін на свою стару нерухомість. Але банк при цьому завжди буде в прибутку, навіть якщо ціна на будинок впаде, на відміну від власника.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:11
2587715 написав: Water написав: 2587715 написав:
забийте в пошук на ютубі - switzerland night
Це я й коментувать не буду. Людина, яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Скажу просто- вночі люди сплять. Подивився 6 хвилин, де він їде зрозумів приблизно, але в даному випадку це не дуже важливо.
Цеж нада таке, це жарт року. Я думав кореєць на газу в таксі в USA це жарт року, але ти перевершив сам себе.
В тих старих хатинках неможливо жити. Дерев'яне житло це на 10-20 років - потім треба зносити. Їх тримають як пам'ятки і місцевий колорит. А живуть переважно в блочних 4-поверхівках штибу хрущів та сталінок, тіки файно оштукатурених, які ви, щоправда, ніколи не зустрінете на туристичних буклетах, на відміну від хатинок.
Water написав:
яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки...
Ну якщо ютуб бреше, то яких доказів ви хочете?
трошки в тему закинутих будинків by system design
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:13
BIGor написав: flyman написав:
Умовна кавалірка (до 20 м2) в столиці або умовне цокольне приміщення в його передмісті (до 40 м2) 3..4 міс. для ІТ сенйора. Повноцінна 1к в облцентрі ЗУ 5..6 міс.
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі Еміграція, заробітчанство
якщо все так разпрекрасно?
не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка
Це як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:13
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
Умовна кавалірка (до 20 м2) в столиці або умовне цокольне приміщення в його передмісті (до 40 м2) 3..4 міс. для ІТ сенйора. Повноцінна 1к в облцентрі ЗУ 5..6 міс.
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі Еміграція, заробітчанство
якщо все так разпрекрасно?
не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка
Це як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому.
Класний план, філіпінську вже почав вчити?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:31
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
Умовна кавалірка (до 20 м2) в столиці або умовне цокольне приміщення в його передмісті (до 40 м2) 3..4 міс. для ІТ сенйора. Повноцінна 1к в облцентрі ЗУ 5..6 міс.
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі Еміграція, заробітчанство
якщо все так разпрекрасно?
не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка
Це як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому.
І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись
потім питають про податки,
я дома!
Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:37
саме головне правило у спілкуванні в США (і не тільки)
