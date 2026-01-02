|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 січ, 2026 18:04
BIGor написав: Vadim_ написав:
І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись
Можливо ти вищий сорт
і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це?
я ?, сам стригу газон газонокосилкой и копаю огород лопатой , вы всё читаете или только по диагонали между строк выборочно?,
посмотрите на эту женщину и музыку ,
может успокоетесь
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4342
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:14
Vadim_ написав: BIGor написав: Vadim_ написав:
І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись
Можливо ти вищий сорт
і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це?
я ?, сам стригу газон газонокосилкой и копаю огород лопатой , вы всё читаете или только по диагонали между строк выборочно?
Висновок: скоріше всього Ви старий пи**.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10436
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 1901 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:19
BIGor написав:
Висновок: скоріше всього Ви старий пи**.
да , я не молод и седой, но можем сделать забег от базы ДПС (где я занимался академической греблей) до Салюта и обратно,которых нету
если задонатите на ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 02 січ, 2026 19:30, всього редагувалось 2 разів.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4342
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:22
Vadim_ написав: BIGor написав:
Висновок: скоріше всього Ви старий пи**.
да , я не молод и седой,
если задонатите не ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород
Ну так ви собі заробили на життя, нащо пхати свою пропаганду успішного успіху в тему Еміграція, заробітчанство
?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10436
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 1901 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:29
BIGor написав: Vadim_ написав: BIGor написав:
Висновок: скоріше всього Ви старий пи**.
да , я не молод и седой,
если задонатите не ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород
Ну так ви собі заробили на життя, нащо пхати свою пропаганду успішного успіху в тему Еміграція, заробітчанство
?
де я пхаю и шо?
заробив трохи , не вкрав , были планы эмиграции , 25 лет назад, потом ещё несколько раз, но шо то держало
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4342
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:46
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
[
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі Еміграція, заробітчанство
якщо все так разпрекрасно?
не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка
Це як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому.
Класний план, філіпінську вже почав вчити?
Кожні півроку квиток на Філіппіни і назад? Це кілька тисяч доларів на рік тільки на квитки?
Так і буде у халамидника, який на новорічний стіл поклав просто подвійну норму горіхів з міського парку. І 0.5 зіберта по акції.
Навіть Ізольді павлівні не купив НР подарунок за 18 грн
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17453
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2556 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:53
Hotab написав:
Навіть Ізольді павлівні не купив НР подарунок за 18 грн
а зачем?
"ГОРЯЧИЙ"!
это все решает)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14254
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|