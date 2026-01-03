|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:16
Ніколи
akurt написав:
От якраз працювати по 12 годин і потрібно.
За пʼятницю подивилися з українською родиною в якості варіантів купівлі в іпотеку 3 будинка на вторинному ринку і три будинка в новому житловому комплексі.
Це на тему роботи по 12 годин на день…
не купив би б/у будинок , тільки збудований під твоїм наглядом
к єтому віводу я пришол видя как рядом строят на продажу
Vadim_
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:33
Вашу думку можна підтримати.
Купівля приватного будинку на вторинному ринку - це цікавий квест.
В ній теж ж нЬюанси:
- син приятелів працює виконробом. Досить успішним. Спеціалізація: приватні будинки на замовлення фізичних осіб, які однозначно турбуються, щоби все було «як для мами». Так він мені сказав таку фразу: «Виконроб, як тільки прокинувся зранку, вже думає, що сьогодні вкрасти у Замовника».
На днях його батьки сказали, що закінчив будувати будинок для себе.
- я теоретично мешкаю у Львові, то піді Львовом в позаминулому році закінчив будівництво досить дорогого будинка (здається обійшовся в 400 000$) приятель. Він днював та ночував на будівництві. І то не відразу розкрив один секрет: всі як один працівники та прораб мали не авто типу «легковик».
Всі як один приїжджали на роботу виключно на мікроавтобусах.
Він тільки потім «допетрав» чому так.
Дуже зручно красти все підряд.
Крали на очах і крали як тільки відвернувся.
Це при тому, що жорстко все контролював (нібито).
Я гадаю, але це просто думка без реальних фактів, що зараз якість робіт впала карколомно.
Я останній раз займався ремонтом своєї 2-к квартири у Львові, це був 2016 рік.
Працювали дуже хороші хлопці і дуже добре працювали (новобудова була).
Говорив не так давно з тим виконробом паном Андрієм. Сказав, що з бригади в 12 хлопців зараз є тільки 4, а 8 - на фронті.
Ось ці 4 тягнуть одночасно 5 (пʼять) обʼєктів.
akurt
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:40
Зачем мне не молодому єти рассказы , я всё вижу и чувствую, даже когда намереваются спизь ь одну арматурину
п.с. если понимаеш основы , то можна и надо контролировать
Vadim_
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:42
Коли зуб треба буде лікувати - довірите лікування стоматологу, чи самі якось полікуєте? І все в такому дусі "Чучхе".
BIGor
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:45
Разные вещи и понятия, если я не много понимаю в строительстве и покупке стройматериалов то контролирую исам покупаю, в стоматологии - нет
Vadim_
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:02
Деякі так будують для себе, що краще б купили готове. Особливо коли вперше. І коли замість потрібних речей роблять купу навіяного сьогоднішньою модою.
gonchik74
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:41
ніхто і ніколи не збудує добре на продаж, как бабки заработать?
Vadim_
|