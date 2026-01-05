Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Доволі несподівано для мене з Анталії (Туреччина) в Іспанію переїхав давній знайомий. Досить давно мешкав в Анталії - і раптом став мешканцем Іспанії...
Як же там намазано медом? І чи намазано...
1. Переїхали в невеличке містечко на узбережжі Середземного моря - між Валенсією та Барселоною. Я проїжджав через це містечко в листопаді 2023 року і навіть не звернув на нього уваги: https://maps.app.goo.gl/Sw3US45QbhbRc252A
2. Основним чинником для вибору місця була ціна на проживання: зазвичай у Валенсії вона досить висока (1500...2000 євро), а ось тут - всього 1 година за кермом - за 800...900...1000 євро можна зняти дуже пристойне житло... Цікаво, що НЕ на березі моря здають житло і вдвічі дешевше...
3. Щоби зняти житло, орендодавці вимагають купу документів, Договір про працевлаштування, виписки з рахунків, ще якісь гарантії - але наші українці - якщо не враховувати цей форум, де можуть навісти будь-який ярлик на шию - як он один легінь вище - допомагають українцям. В цьому випадку допомогла взяти в оренду саме наша діаспора... Рієлтори - українці. Суттєво допомогли. Ось так... Це при тому, що вимоги до орендаря дуже високі у зв"язку з відомою бідою під назвою "окупаси"... Дуже добре спрацював і контракт з роботою на компанію в США...
4. Вибір міста не просто так: до цього прилітали розвідати, почути "іспанський смак" та понюхати "іспанське повітря"... Тоді прийняли рішення... проїзд з Анталії в наш час має сенс: в Туреччині зараз на абсолютно все ціни європейські. Можливо - але не зовсім і факт - ще ціна на оренду трохи нижча... А так дійсно родині - ще й не з одною, в тому числі з дуже малою дитиною - має сенс.
5. Цікавий факт: мають приятелів, які мешкають в Барселоні, ніби-то все ОК,. але зранку до вечора мріють переїхати у Францію... Один з чинників: в Барселоні треба добре знати і іспанську мову, і каталонську, а вони все життя раніше вчили французьку... Мовний бар"єр зобовʼязує думати над цим...
6. В Анталії мали авто на турецьких номерах - продали - та планують пізніше - коли все буде ОК з документами - купити авто на іспанських. Хочуть гібрид...
Имея удаленную работу это отличный выбор жить в пригороде крупного города. Тем более возле моря. Не только из-за стоимости, а вообще в плане комфорта.
И да, сейчас много наших уже работает, и не первый год, в том числе и риелторами, и через них и правда на порядок проще снять жилье. Знакомые тоже недавно приехали, сняли через нашего риелтора без кучи доков и авансов.
Единственный минус в том что наши обычно берут 1 месяц комиссию с того кто снимает, в отличии от испанских агенств где комиссию обычно платит тот кто сдает. Ну то такое, когда у тебя выбор или не снять вообще (или снять с авансом на год вперед) или 1 раз заплатить ту 1000 евро и потом спокойно жить пару лет в той аренде, то оно уже не так страшно.
