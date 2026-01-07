Вітаю!

Знову повернемось до питання чистки панелей від снігу на даху.

Заняття це важке і небезпечне і потрібно його уникати до останнього. Тобто якщо немає надзвичайної ситуації – то і потреби в чищенні немає. Зима в нас так собі, сніг довго не лежить, отже можна перечекати за одним винятком.

І цей виняток, ця надзвичайна ситуація настає в нас останні роки дуже часто. Це відсутність мережі. Тим більше тривала.

Наприклад в мене мережі не було понад добу. Сонця вчора теж не було. А надвечір сніг завалив всі панелі й зранку, попри сонце, генерація символічна. Панелі на паркані й на стіні щось дають, але там їх в мене не багато – все одне не вистачає не те що на теплові насоси, а навіть на поточні потреби.

Далі варіантів два – котел на пропані + генератор – чи чищення панелей.

Пропан і бенз зараз коштують не копійки – тож обрав чищення панелей.

Багато писав на каналі про це. Та давайте ще раз.

- Це небезпечно. Якщо Ви думаєте що прийдеться чистити панелі взимку – будь ласка подбайте про це до снігопадів. Стаціонарна драбина до даху, драбина прикручена прямо на даху, надійні крюки для страховки. Якусь, хоча б мінімальну страховку. Пояс, мотузка, карабіни та інше.

- Якщо на даху є димар від котла потрібно або спинити згорання, або максимально зменшити виділення газів. Непоодинокі випадки коли ставало зле на даху при роботі котла. Отруєння продуктами згоряння.

- Придбайте щітку для чищення. Найпростіший варіант – стандартна щітка в найближчому буд магазині. Є і професійний інструмент – спеціальні щітки для панелей чи басейнів – з телескопічною ручкою. Вони дозволять менше пересуватись на засніженому даху. Їх повно на ОЛХ чи Пром.юа.

- Тепло одягайтесь – на верху більше вітру.

- Добре взуття – таке що не дубіє на холоді і добре обтягує ногу.

- Рукавички одна в одній. Верхні – гумовані і нижні теплі. Вологи не пропускають верхні, нижні трохи зберігають тепло рук. Алюмінієва ручка щітки просто примерзає до пальців, якщо в одних рукавицях.

- Рухи на даху обережні. Завжди тримаємось за щось.

- Ідеальний час для чищення - коли активне сонце - воно Вам допоможе - як тільки панель за чорніла під снігом - сонечко почне топити сніг навколо.



Іншими словами – надзвичайно обережно! Травматолог – дороге задоволення.