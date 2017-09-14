|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 07 січ, 2026 10:54
d44 написав: Banderlog написав: ЛАД написав:
За гроші это совсем не то же, что за идею.
Перестанут платить - перестанут воевать.
дивний конструкт. Коли все навколо за гроші, а воювати чомусь за ідею.
Ще якісь види діяльності в нас є за ідею? І шо то за ідея?
Кажете що заборона на переговори по факту відмінена? Кому саме відмінена? Зеленський лишив монополію на переговори за собою точніше на їх імітацію. Договорюватись з французами щоб вони договорювались з сша а ті тисли це потужний план. Тільки єс теж за продовження війни і неодноразово про це заявлено прямо без всякої вітієватості. Потом коли хотять миру трохи інакше поздоровляють з католицьким різдвом)
Переговори можно вести тільки на базі спільних інтересів а ці інтереси спецом блокують, обрубується всякий звязок з росіянами.
Кажете демобілізації не буде до кінця війни? А кінець війни владою розглядаються як найгірший варіант виходу і по крайній мірі поки ми тут вони там.
Тоді ця схема спрощено виглядає- війна поки ми не закінчимось.
А ви як бачите закінчення війни? По факту що капітуляція що "мирні угоди" на умовах путіна рівнозначні. Інших умов не буде, "покращення переговоних позицій" теж.
а що на це каже лінія партії?
в яку сторону коливатися разом з нею?
Додано: Сер 07 січ, 2026 10:59
Banderlog написав:
Шо кажете при обміні трупами виходить 1 їхній на 20 наших? Так то бо вони своїх замість наших шлють
А тепер питання, до якого не можуть додуматись аналітики з ньюйорка- а скільки тих російських трупів які видавали за наші ми повернули їм назад, при наступних обмінах?
Ви частво евакуйовуєте тіла русні? Як ви дщумаєте, скільки тіл вдалося евакуювати з Мирнограду?
Цифри в обмінах до співвідношення втрат не мають жодного відношення.
Додано: Сер 07 січ, 2026 11:09
d44 написав: ЛАД написав: sergey_stasyuk555 написав:
...........
за результатами сьогоднішнього Парижу вже видно, що в цьому році війна не закінчиться.
.......
Не очень понял. откуда такой вывод.
А що там сталося такого, що якось вплине на покращення переговорних позицій?
Особо ничего.
Но и ничего не случилось для такого пессимистического вывода.
