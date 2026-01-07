Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3113311431153116 Додано: Вів 06 січ, 2026 21:39 Vadim_ написав: А кто знает как в Америке с этим , Кольт и Смит и Вессон решают вопрос или в суд?

Спитав у "наших" і про Сміта, і про Вессона, і про суд...



Теза перша: ніхто НЕ буде різати курочку, яка несе золоті яєчка: і місяць, і два, і три будуть вести перемовини з тим, хто не платить, намагаючись врятувати/стабілізувати ситуацію.



Теза друга: є різниця в тому, хто забезпечив іпотеку: Банк чи Забудовник. Якщо це банк, то при невиконанні умов і зірвані терміну погашення в договіринй період після перемовин - виселить без слів в термін 72 години, з поліцією, шляхом вибивання дверей і викиданню на вулиці валіз та джинсів.

Забудовник як правило теж надає житло в іпотеку і під нижчій висоток, намагаючись вчасно продати побудоване та "йти далі"...



Теза третя: в цій ситуації банк як правило НЕ МОЖЕ програти. Це тому, що - наприклад - за 5 років володіння ціна нерухомості, яка є в заставі, як правило зростає на 10-20 відсотків. Банк продасть, погасить свої потреби/витрати та навіть може бути в великих "плюсах".



Теза четверта: як правило власник, який опинився в такій ситуації, САМ ЗАЗДАЛЕГІДЬ продає нерухомість - далі дивись тезу три.



Додано: Вів 06 січ, 2026 22:15 Ну я не зовсім хотів и писати про наступне, але якщо ви так ставите питання - то будь-ласка.

Гадаю трохи спаде з очей пелена....



Я щойно повернувся з поїздки за нашими людьми - купували для них подарунковий сертифікат до Дня народження.

Обережно розпитував про гроші - і не думав, що знадобиться для відповіді вам.



їхали ми в один бік 20 миль (32 км) та у зворотньому стіільки ж...

Ліворуч та праворуч обабіч траси - десятки приватних будинків і не видно було, щоби там хтось стояв плакав з приводу виселення.

Але головне нижче. Це арифметика.



1. Родина з двох - ще без дітей. Одружені 3 роки. Обидва працюють.



2. Чоловік має зарплатню 170 000 доларів на рік. Програміст. Жінка не програміст - отримує 70 000 доларів на рік.



3. Разом в рік отримують 170 000+70 000=240 000 доларів США. Це ДО оподаткування, тобто "грязними". Скільки "чистими" якось неохоче відповідали, говорячи що там "хитра система". Цифру так і не назвали.



4. Зараз живуть в орендованому. Сьогодні подали заявку в банк на отримання іпотеки. Записали іх на прийом аж на 20 січня - АЖІОТАЖ можливо.



5. Такі заробітки дозволяють відкладувати на рік - не жартую - 100 000 доларів на рік.

СТО ТИСЯЧ ДОЛАРІВ США. ВІДКЛАДАТИ. Під грушу. В рік. 1 груша=1 рік.

Будинок хочуть купити ціною в 300 000...500 000 доларів.



6. Ці долари відкладають/збергають дуже цікаво: 2 пакета по 24 000 доларів - разом 48 000 доларів - на свій власний пенсійний рахунок. Відкладували б і більше - але більше НЕ МОЖНА. А чого хотілося б більше - скажу пізніше. Ці 48 000 доларів - як я зрозумів - щорічно.



7. Залишок від квоти на збереження 100 000-48 000=52 000 доларів ідуть на купівлю акцій та інші методи накопичення.



8. Саме цікаве про пенсійний рахунок - це ДОБРОВІЛЬНІ внески. Вони не обкладаються податками (!!!!!!!!!!!!!!!) зберігаються так, що їх не можна торкатися до віку в 59 років.

АЛЕ: ЦІ ГРОШІ МОЖНА ВІЛЬНО ІНВЕСТУВАТИ!!!!!! В будь-які акції підприємств або інвестиційних фондів. Тобто гроші роблять інші гроші.

Ну ось так.



P.S. Цифри наведено реальні. Сімейна пара реальна. Один раз на рік їздять відпочивати на Гавайи та один раз на рік - на гірськолижний курорт. В родині 2 авто. Одне нове - взято в кредит. Друге вторинний ринок - дуже непогане авто з пробігом менше за 100 000 миль - куплено за 15 000 доларів.

2. Чоловік має зарплатню 170 000 доларів на рік. Програміст. Жінка не програміст - отримує 70 000 доларів на рік.



та яж не про це , я про неспроможних, які не платять і з ними можна домовляться?.які не хочуть уехать а ипут мозг обещаниями

?

та яж не про це , я про неспроможних, які не платять і з ними можна домовляться?.які не хочуть уехать а ипут мозг обещаниями

?

п.с. родственник в Китае получает 120000 , среднего звена клерк в банке, работы много, не просто так...

Додано: Сер 07 січ, 2026 03:48 Закордонна мережа є повною повідомлень про безкоштовний бензин в США.

Взагалі правда: зараз на АЗС в США - принаймні в тих штатах, де я тимчасово перебуваю (в середу із Чикаго відлітаю на Париж) - ціна 2,35$ за галон (приблизно за 4 літра).

Мені здається, що американцям дуже приємно, що українці вболівають за важку долю американців. Якось по-людськи.

Взагалі правда: зараз на АЗС в США - принаймні в тих штатах, де я тимчасово перебуваю (в середу із Чикаго відлітаю на Париж) - ціна 2,35$ за галон (приблизно за 4 літра).

буду обращатся к вам - Кеша

5.09 но интересен ввесь мультик ,шедевр

буду обращатся к вам - Кеша

5.09 но интересен ввесь мультик ,шедевр

Додано: Сер 07 січ, 2026 07:45



https://informator.ua/uk/privatbank-pis ... rishiv-sud



