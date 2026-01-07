Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3114311531163117 Додано: Сер 07 січ, 2026 19:26 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - вони погоджуються в мене викупити його за 230 $. Наче й непогано - вони погоджуються в мене викупити його за 230 $. Наче й непогано

А можна було продати на OLX вдвічі дорожче... Всі ці трейд іни - розвод лінивих і не дуже розумних клієнтів ИМХО, в жодному не дають ринкову ціну. А можна було продати на OLX вдвічі дорожче... Всі ці трейд іни - розвод лінивих і не дуже розумних клієнтів ИМХО, в жодному не дають ринкову ціну. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5809 З нами з: 29.07.22 Подякував: 922 раз. Подякували: 644 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 січ, 2026 19:34 Можливо і так, але я не маю можливості щось продати на OLX, бо не мешкаю в Україні.

Крім того, той OLX повний на шахраїв.

Я продавав досить непоганий смартфон в 2014 році: покупець нормальний, ціну узгодили, смартфон вдвох перевірили, зауважень немає - розʼіхалися.

Дзвонить покупець через 3 години i говорить, що смартфон проблемний, буцім то він не підʼєднується до мережі Wi-Fi тому що в нього відсутній/зіпсований модуль такого підʼєднання.

Я так зрозумів що за 3 години хлопці підмінили всю начинку та хотіли мені повернути «фуфло».



Так що нехай OLX буде без мене. akurt

Повідомлень: 11654 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4105 раз. Подякували: 1525 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 січ, 2026 19:45 akurt написав: Тільки кабель зарядки.

У порівнянні з iPhone 13 Pro я би не сказав, що щось сталося величне.

Поки що помічаю, що екран трохи став яскравіший чи трохи більш чіткий.

В певному смислі я мусив зробити такий обмін, бо мій iPhone 13 Pro мав ємність акумулятора не більше 75%, зʼявлялося повідомлення про необхідність заміни акумулятора. Смартфон досить швидко розряджався. Тільки кабель зарядки.У порівнянні з iPhone 13 Pro я би не сказав, що щось сталося величне.Поки що помічаю, що екран трохи став яскравіший чи трохи більш чіткий.В певному смислі я мусив зробити такий обмін, бо мій iPhone 13 Pro мав ємність акумулятора не більше 75%, зʼявлялося повідомлення про необхідність заміни акумулятора. Смартфон досить швидко розряджався.

нуууу хоть кабель, у меня только телепон біл, заряжаюсь от блока Самсунг жены через подаренній кабель айфона знакомого , но у меня древний 10XR . естественно куплен новым в магазе , Комфі Vadim_

Повідомлень: 4434 З нами з: 23.05.14 Подякував: 637 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 січ, 2026 20:26

Пора переходить на китайцев. У меня в комплекте шла зарядка 66 Вт. И достаточно приличный кабель.

Пора переходить на китайцев. У меня в комплекте шла зарядка 66 Вт. И достаточно приличный кабель. Пора переходить на китайцев. У меня в комплекте шла зарядка 66 Вт. И достаточно приличный кабель. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9233 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6510 раз. Подякували: 21719 раз. Профіль 135 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 січ, 2026 20:49 Сибарит в мене довго був 1+6Т, зараз Samsung S25 Ultra (який явно не вартий тих грошей, що за нього дав, але це менше із зол), а читав, що 1+ почали блокувати смарти, перепрошиті на глобальну версію за межами Китаю Дюрі-бачі

Повідомлень: 5809 З нами з: 29.07.22 Подякував: 922 раз. Подякували: 644 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 січ, 2026 20:57 Сибарит написав: Vadim_ написав: нуууу хоть кабель, у меня только телепон біл нуууу хоть кабель, у меня только телепон біл

Пора переходить на китайцев. У меня в комплекте шла зарядка 66 Вт. И достаточно приличный кабель. Пора переходить на китайцев. У меня в комплекте шла зарядка 66 Вт. И достаточно приличный кабель.

это же политика айфона присядь на эту наркоту,

хотел Хуавей ,

это же политика айфона присядь на эту наркоту,хотел Хуавей ,дитина каже ні і жена біла не против дать денег, до єтого біл Самсунг А3 года 2014 наверное ,вещь ,металлический корпус , дизайн и не глючил ,но упал на кафель..., представитель або хз хто он там сказали шо такие єкрані сняті с производва уже , левандос я не захотел и просто вібросил телефон Vadim_

Повідомлень: 4434 З нами з: 23.05.14 Подякував: 637 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 січ, 2026 21:42 Re: Еміграція, заробітчанство

Повідомлень: 4434 З нами з: 23.05.14 Подякував: 637 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 січ, 2026 21:42 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Тільки кабель зарядки.

У порівнянні з iPhone 13 Pro я би не сказав, що щось сталося величне.

Поки що помічаю, що екран трохи став яскравіший чи трохи більш чіткий.

В самого 13 про

Думаю я б просто поміняв аккум поки, бо не бачу сенсу міняти сам апарат

Кабелями давно не користуюсь, як тільки зʼявилася функція безпровідної зарядки

Думаю я б просто поміняв аккум поки, бо не бачу сенсу міняти сам апарат

Кабелями давно не користуюсь, як тільки зʼявилася функція безпровідної зарядки В самого 13 проДумаю я б просто поміняв аккум поки, бо не бачу сенсу міняти сам апаратКабелями давно не користуюсь, як тільки зʼявилася функція безпровідної зарядки Faceless

