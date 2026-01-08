Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3116311731183119 Додано: Чет 08 січ, 2026 15:42 Сибарит написав: Похоже, американская мечта слабо влияет на европейскую статистику 😁

Причем независимо от того, ищем ли мы зависимость возможности купить дом от стабильности экономики или желание это делать.

Похоже, американская мечта слабо влияет на европейскую статистику 😁
Причем независимо от того, ищем ли мы зависимость возможности купить дом от стабильности экономики или желание это делать.
И да, тараканы в наших головах крайне успешно опровергают все логические построения.



“Американская мечта» - термін цікавий.

За майже 2 тижня перебування в США поїздив по двох штатах Іллінойс та Айова досить багато.

Дивився на будинки звичайних і незвичайних американців.

Без жартів: є будинки побудови 1906 року, цілі-цілісінькі - і продаються не дешевше новобудов («ЛЛЛ»).

Житлове будівництво приватних будинків, або на 2-4 квартири - карколомні темпи.

Терміни теж карколомні: показували наші люди готові будинки на 2-3 поверхи, які починали будувати в червні/липні.

Піймав себе на такій думці: немає практично ніде ніяких парканів у приватних будинків: тільки акуратні стрижені газони. Є балкони або пандуси біля будинків з комплексами барбекю.

А думка ось така: немає ні парканів, ні городу з картоплею тому, що люди весь час працюють. Немає коли дурницями займатися. Приватний будинок власна маленька фортеця: вийшов з фортеці, сів в авто (всі авто величезні - типу Форд-150 або Honda Pilot) - робота до самого вечора - повернулись о 19:00, щось поїли з готового купленого по дорозі додому - зайнялися секосом - спати - робота зранку.

До такого висновку дійшов, коли декілька днів допомагав для приколу нашим: прокидаюсь о 06:30, о 07:00 після кави виїжджаю на їх авто просто як водій-доброволець та везу людей на роботу на 07:30, потім весь день чекаю повідомлення, коли іх забрати: о 14:00 чи о 19:00 (непередбачувано).



Ідемо далі: живуть в реально якщо і не шикарній, то досить непоганій приємній і реально стандартній 3-к квартирі дуже гарній - платять 1300$ в місяць. Комунальні - якісь смішні цифри типу 50…70$ на місяць.

(Для порівняння: основне блюдо в ресторані коштує від 11$).

Якщо візьмуть будинок в 2 поверхи та площею 160…200 кв.м, то будуть платити за нього (іпотека) близько 2300$.

Тобто на 1000$ на місяць більше. Чи варто воно того, можливо краще мати «зайву» 1000$ на місяць? Чи потрібен той будинок в 200 кв.м? Щоби без кінця прибирати?

Сміються: «Ми маємо зараз грошей стільки, що можемо відразу - без іпотеки - купити будинок.

І купимо! В іпотеку. Гроші знаємо як краще використовувати!»



Така вона «Американська мрія»…

Гадаю до літа куплять. Одне подружжя з наших вже купили і дуже задоволені.



P.S. Написано в Lisbon - чекаю виліт на Toulouse. Вже хочеться додому…

"Американская мечта» - термін цікавий.
За майже 2 тижня перебування в США поїздив по двох штатах Іллінойс та Айова досить багато.
Дивився на будинки звичайних і незвичайних американців.
Без жартів: є будинки побудови 1906 року, цілі-цілісінькі - і продаються не дешевше новобудов («ЛЛЛ»).
Житлове будівництво приватних будинків, або на 2-4 квартири - карколомні темпи.
Терміни теж карколомні: показували наші люди готові будинки на 2-3 поверхи, які починали будувати в червні/липні.
Піймав себе на такій думці: немає практично ніде ніяких парканів у приватних будинків: тільки акуратні стрижені газони. Є балкони або пандуси біля будинків з комплексами барбекю.
А думка ось така: немає ні парканів, ні городу з картоплею тому, що люди весь час працюють. Немає коли дурницями займатися. Приватний будинок власна маленька фортеця: вийшов з фортеці, сів в авто (всі авто величезні - типу Форд-150 або Honda Pilot) - робота до самого вечора - повернулись о 19:00, щось поїли з готового купленого по дорозі додому - зайнялися секосом - спати - робота зранку.
До такого висновку дійшов, коли декілька днів допомагав для приколу нашим: прокидаюсь о 06:30, о 07:00 після кави виїжджаю на їх авто просто як водій-доброволець та везу людей на роботу на 07:30, потім весь день чекаю повідомлення, коли іх забрати: о 14:00 чи о 19:00 (непередбачувано).
Ідемо далі: живуть в реально якщо і не шикарній, то досить непоганій приємній і реально стандартній 3-к квартирі дуже гарній - платять 1300$ в місяць. Комунальні - якісь смішні цифри типу 50…70$ на місяць.
(Для порівняння: основне блюдо в ресторані коштує від 11$).
Якщо візьмуть будинок в 2 поверхи та площею 160…200 кв.м, то будуть платити за нього (іпотека) близько 2300$.
Тобто на 1000$ на місяць більше. Чи варто воно того, можливо краще мати «зайву» 1000$ на місяць? Чи потрібен той будинок в 200 кв.м? Щоби без кінця прибирати?
Сміються: «Ми маємо зараз грошей стільки, що можемо відразу - без іпотеки - купити будинок.
І купимо! В іпотеку. Гроші знаємо як краще використовувати!»
Така вона «Американська мрія»…
Гадаю до літа куплять. Одне подружжя з наших вже купили і дуже задоволені.
P.S. Написано в Lisbon - чекаю виліт на Toulouse. Вже хочеться додому…
У власний, а не орендований, будинок.

akurt

Батареї люблять повільне заряджання і повільне розряжання. Так вони менше зношуються, краще тримають заряд і витримують більше циклів. Швидке заряджання на телефоні взагалі якийсь нонсенс. Поставте заряджатись на ніч, і до ранку він в будь-якому темпі буде вже заряджений. А якщо вам треба впродовж дня його підзаряджати, то ви просто неправильний телефон під свої потреби обрали.

Я вже багато років купляю телефон середнього цінового диапазона (середній - не серед айфонів, а взагалі). Я знаю, що в ньому не буде якогось надпотужного багатоядерного процесора і графічного чіпу, що гріються як пічка. Тому звичайний акумулятор (а вони більш-менш однакові) буде тримати довше, і не треба буде бігати, висунувши язика, в пошуках підзарядки. І помірний температурний режим також дуже сприяє надійності і довготривалості пристрою.

Один із телефонів носив як основний років шість, що мене навіть дивувало, я не розраховував, що батарея проживе стільки. Він і зараз у мене, хоча я його не ношу з собою, а використовую як допоміжний, він все ще добре тримає. Йому зараз років сім точно, може навіть вісім або ще більше.

Батареї люблять повільне заряджання і повільне розряджання. Так вони менше зношуються, краще тримають заряд і витримують більше циклів. Швидке заряджання на телефоні взагалі якийсь нонсенс. Поставте заряджатись на ніч, і до ранку він в будь-якому темпі буде вже заряджений. А якщо вам треба впродовж дня його підзаряджати, то ви просто неправильний телефон під свої потреби обрали.
Я вже багато років купляю телефон середнього цінового диапазона (середній - не серед айфонів, а взагалі). Я знаю, що в ньому не буде якогось надпотужного багатоядерного процесора і графічного чіпу, що гріються як пічка. Тому звичайний акумулятор (а вони більш-менш однакові) буде тримати довше, і не треба буде бігати, висунувши язика, в пошуках підзарядки. І помірний температурний режим також дуже сприяє надійності і довготривалості пристрою.
Один із телефонів носив як основний років шість, що мене навіть дивувало, я не розраховував, що батарея проживе стільки. Він і зараз у мене, хоча я його не ношу з собою, а використовую як допоміжний, він все ще добре тримає. Йому зараз років сім точно, може навіть вісім або ще більше.
Не все те золото, що бліщить.

M-Audio

Додано: Чет 08 січ, 2026 17:10

Щось зі світу приматів в вольєрі зоопарку. В дупу таке життя.

airmax78

Додано: Чет 08 січ, 2026 17:17

Вот, вроде, все технически грамотно, но не могу отделаться от ощущения, что Вы предлагаете подгонять образ жизни под интересы телефона 😁

Сибарит

Батареї люблять повільне заряджання і повільне розряжання. Так вони менше зношуються, краще тримають заряд і витримують більше циклів. Швидке заряджання на телефоні взагалі якийсь нонсенс. Поставте заряджатись на ніч, і до ранку він в будь-якому темпі буде вже заряджений. А якщо вам треба впродовж дня його підзаряджати, то ви просто неправильний телефон під свої потреби обрали.

Я вже багато років купляю телефон середнього цінового диапазона (середній - не серед айфонів, а взагалі). Я знаю, що в ньому не буде якогось надпотужного багатоядерного процесора і графічного чіпу, що гріються як пічка. Тому звичайний акумулятор (а вони більш-менш однакові) буде тримати довше, і не треба буде бігати, висунувши язика, в пошуках підзарядки. І помірний температурний режим також дуже сприяє надійності і довготривалості пристрою.

Один із телефонів носив як основний років шість, що мене навіть дивувало, я не розраховував, що батарея проживе стільки. Він і зараз у мене, хоча я його не ношу з собою, а використовую як допоміжний, він все ще добре тримає. Йому зараз років сім точно, може навіть вісім або ще більше.

Не все те золото, що бліщить. Батареї люблять повільне заряджання і повільне розряжання. Так вони менше зношуються, краще тримають заряд і витримують більше циклів. Швидке заряджання на телефоні взагалі якийсь нонсенс. Поставте заряджатись на ніч, і до ранку він в будь-якому темпі буде вже заряджений. А якщо вам треба впродовж дня його підзаряджати, то ви просто неправильний телефон під свої потреби обрали.Я вже багато років купляю телефон середнього цінового диапазона (середній - не серед айфонів, а взагалі). Я знаю, що в ньому не буде якогось надпотужного багатоядерного процесора і графічного чіпу, що гріються як пічка. Тому звичайний акумулятор (а вони більш-менш однакові) буде тримати довше, і не треба буде бігати, висунувши язика, в пошуках підзарядки. І помірний температурний режим також дуже сприяє надійності і довготривалості пристрою.Один із телефонів носив як основний років шість, що мене навіть дивувало, я не розраховував, що батарея проживе стільки. Він і зараз у мене, хоча я його не ношу з собою, а використовую як допоміжний, він все ще добре тримає. Йому зараз років сім точно, може навіть вісім або ще більше.Не все те золото, що бліщить.

Додано: Чет 08 січ, 2026 17:30

Я тоже думаю, что не все хотят обзаводиться собственным жильём. Финансовая выгода от такого владения во многих странах сомнительна, а мобильность ограничивает.

Додано: Чет 08 січ, 2026 17:30

Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.
Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем.

Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.

Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем. Как это часто бывает, из одной и той же статистики можно сделать разные выводы.Например, чем стабильнее экономика, тем больше люди спокойны за свое будущее и меньше ощущают потребность владеть собственным жильем.

Я тоже думаю, что не все хотят обзаводиться собственным жильём. Финансовая выгода от такого владения во многих странах сомнительна, а мобильность ограничивает.

Все хотят. Но не могут ни купить ни содержать.

Быть домовладельцем в Европе - настоящее счастье, падающее на голову только вместе с наследством.



Все хотят. Но не могут ни купить ни содержать.
Быть домовладельцем в Европе - настоящее счастье, падающее на голову только вместе с наследством.
А так, пример Польши: строят очень много, цены рациональны. Все способы приобрести

Бетон

Додано: Чет 08 січ, 2026 18:56

Все хотят. Но не могут ни купить ни содержать.
Быть домовладельцем в Европе - настоящее счастье, падающее на голову только вместе с наследством.
А так, пример Польши: строят очень много, цены рациональны. Все способы приобрести

Быть домовладельцем в Европе - настоящее счастье, падающее на голову только вместе с наследством.



А так, пример Польши: строят очень много, цены рациональны. Все способы приобрести Все хотят. Но не могут ни купить ни содержать.Быть домовладельцем в Европе - настоящее счастье, падающее на голову только вместе с наследством.А так, пример Польши: строят очень много, цены рациональны. Все способы приобрести



Ну хз, я так то не эксперт по Польше, но вот взял на вскидку Гданськ, который находится фиг знает где на севере Польши (так себе локация как по мне), так там цены стартуют от 10к злотых за м = 2.5к евро. Так за эти деньги и в Аликанте можно купить квартиру, а если отъехать на 20км от моря, то и дешевле.



Так что по ценам на недвигу Польша походу уже обогнала Испанию. При том что еще и адекватной ипотеки под 2-3% нет как у нас.



Ну хз, я так то не эксперт по Польше, но вот взял на вскидку Гданськ, который находится фиг знает где на севере Польши (так себе локация как по мне), так там цены стартуют от 10к злотых за м = 2.5к евро. Так за эти деньги и в Аликанте можно купить квартиру, а если отъехать на 20км от моря, то и дешевле.
Так что по ценам на недвигу Польша походу уже обогнала Испанию. При том что еще и адекватной ипотеки под 2-3% нет как у нас.
П.С. Так что Польша то для богатых, Испания наше все )

slonomag

Причем независимо от того, ищем ли мы зависимость возможности купить дом от стабильности экономики или желание это делать.

И да, тараканы в наших головах крайне успешно опровергают все логические построения. Похоже, американская мечта слабо влияет на европейскую статистику 😁Причем независимо от того, ищем ли мы зависимость возможности купить дом от стабильности экономики или желание это делать.И да, тараканы в наших головах крайне успешно опровергают все логические построения.



“Американская мечта» - термін цікавий.

За майже 2 тижня перебування в США поїздив по двох штатах Іллінойс та Айова досить багато.

Дивився на будинки звичайних і незвичайних американців.

Без жартів: є будинки побудови 1906 року, цілі-цілісінькі - і продаються не дешевше новобудов («ЛЛЛ»).

Житлове будівництво приватних будинків, або на 2-4 квартири - карколомні темпи.

Терміни теж карколомні: показували наші люди готові будинки на 2-3 поверхи, які починали будувати в червні/липні.

Піймав себе на такій думці: немає практично ніде ніяких парканів у приватних будинків: тільки акуратні стрижені газони. Є балкони або пандуси біля будинків з комплексами барбекю.

А думка ось така: немає ні парканів, ні городу з картоплею тому, що люди весь час працюють. Немає коли дурницями займатися. Приватний будинок власна маленька фортеця: вийшов з фортеці, сів в авто (всі авто величезні - типу Форд-150 або Honda Pilot) - робота до самого вечора - повернулись о 19:00, щось поїли з готового купленого по дорозі додому - зайнялися секосом - спати - робота зранку.

До такого висновку дійшов, коли декілька днів допомагав для приколу нашим: прокидаюсь о 06:30, о 07:00 після кави виїжджаю на їх авто просто як водій-доброволець та везу людей на роботу на 07:30, потім весь день чекаю повідомлення, коли іх забрати: о 14:00 чи о 19:00 (непередбачувано).



Ідемо далі: живуть в реально якщо і не шикарній, то досить непоганій приємній і реально стандартній 3-к квартирі дуже гарній - платять 1300$ в місяць. Комунальні - якісь смішні цифри типу 50…70$ на місяць.

(Для порівняння: основне блюдо в ресторані коштує від 11$).

Якщо візьмуть будинок в 2 поверхи та площею 160…200 кв.м, то будуть платити за нього (іпотека) близько 2300$.

Тобто на 1000$ на місяць більше. Чи варто воно того, можливо краще мати «зайву» 1000$ на місяць? Чи потрібен той будинок в 200 кв.м? Щоби без кінця прибирати?

Сміються: «Ми маємо зараз грошей стільки, що можемо відразу - без іпотеки - купити будинок.

І купимо! В іпотеку. Гроші знаємо як краще використовувати!»



Така вона «Американська мрія»…

Гадаю до літа куплять. Одне подружжя з наших вже купили і дуже задоволені.



P.S. Написано в Lisbon - чекаю виліт на Toulouse. Вже хочеться додому…

У власний, а не орендований, будинок. “Американская мечта» - термін цікавий.За майже 2 тижня перебування в США поїздив по двох штатах Іллінойс та Айова досить багато.Дивився на будинки звичайних і незвичайних американців.Без жартів: є будинки побудови 1906 року, цілі-цілісінькі - і продаються не дешевше новобудов («ЛЛЛ»).Житлове будівництво приватних будинків, або на 2-4 квартири - карколомні темпи.Терміни теж карколомні: показували наші люди готові будинки на 2-3 поверхи, які починали будувати в червні/липні.Піймав себе на такій думці: немає практично ніде ніяких парканів у приватних будинків: тільки акуратні стрижені газони. Є балкони або пандуси біля будинків з комплексами барбекю.А думка ось така: немає ні парканів, ні городу з картоплею тому, що люди весь час працюють. Немає коли дурницями займатися. Приватний будинок власна маленька фортеця: вийшов з фортеці, сів в авто (всі авто величезні - типу Форд-150 або Honda Pilot) - робота до самого вечора - повернулись о 19:00, щось поїли з готового купленого по дорозі додому - зайнялися секосом - спати - робота зранку.До такого висновку дійшов, коли декілька днів допомагав для приколу нашим: прокидаюсь о 06:30, о 07:00 після кави виїжджаю на їх авто просто як водій-доброволець та везу людей на роботу на 07:30, потім весь день чекаю повідомлення, коли іх забрати: о 14:00 чи о 19:00 (непередбачувано).Ідемо далі: живуть в реально якщо і не шикарній, то досить непоганій приємній і реально стандартній 3-к квартирі дуже гарній - платять 1300$ в місяць. Комунальні - якісь смішні цифри типу 50…70$ на місяць.(Для порівняння: основне блюдо в ресторані коштує від 11$).Якщо візьмуть будинок в 2 поверхи та площею 160…200 кв.м, то будуть платити за нього (іпотека) близько 2300$.Тобто на 1000$ на місяць більше. Чи варто воно того, можливо краще мати «зайву» 1000$ на місяць? Чи потрібен той будинок в 200 кв.м? Щоби без кінця прибирати?Сміються: «Ми маємо зараз грошей стільки, що можемо відразу - без іпотеки - купити будинок.І купимо! В іпотеку. Гроші знаємо як краще використовувати!»Така вона «Американська мрія»…Гадаю до літа куплять. Одне подружжя з наших вже купили і дуже задоволені.P.S. Написано в Lisbon - чекаю виліт на Toulouse. Вже хочеться додому…У власний, а не орендований, будинок.

и когда ж у вас юбилей свободного пересечения любых границ(60)?

и когда ж у вас юбилей свободного пересечения любых границ(60)?
Ну чтоб подышать львовским воздухом(надеюсь без запаха гептила из баков сбитого искандера)?

барабашов

Повідомлень: 5616 З нами з: 16.06.15 Подякував: 295 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 січ, 2026 21:57 BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав: зараз Samsung S25 Ultra (який явно не вартий тих грошей, що за нього дав, але це менше із зол), а читав, що 1+ почали блокувати смарти, перепрошиті на глобальну версію за межами Китаю зараз Samsung S25 Ultra (який явно не вартий тих грошей, що за нього дав, але це менше із зол), а читав, що 1+ почали блокувати смарти, перепрошиті на глобальну версію за межами Китаю



Довго обирав собі новий смартфон, що не сподобалось в ультра це розмір, стилус і фото не як в айфона, айфон не подобається, купив с25фе, так в 2 рази дишевше, стидно і казать) Бо тупо немає альтернатив, або китайські.



І почалось - увімкнув зарядку пише 3години, у мене і вуха чуть не відпали, потрібен блок який підтримує PD, купив - тепер 1 година) А взагалі не блочаться ванпласи, остання 15ка, дуже гарна модель і вього за (600)зелених з алі на глобальці і оновленнями.



Просто котрий раз дивуюсь з обізнаності сибаріта. Додам ще якщо купити кабель 100ват, взагалі не факт що він може працювати з айфоном, ахах, і таке може бути) і пізніше говорять про єкологію, це чисто маркетинг, все одно на новий телефон купувати і зарядку, або заряджати 3 години. До цього мій ванплас заряджався 27хв.

Довго обирав собі новий смартфон, що не сподобалось в ультра це розмір, стилус і фото не як в айфона, айфон не подобається, купив с25фе, так в 2 рази дишевше, стидно і казать) Бо тупо немає альтернатив, або китайські.
І почалось - увімкнув зарядку пише 3години, у мене і вуха чуть не відпали, потрібен блок який підтримує PD, купив - тепер 1 година) А взагалі не блочаться ванпласи, остання 15ка, дуже гарна модель і вього за (600)зелених з алі на глобальці і оновленнями.
Просто котрий раз дивуюсь з обізнаності сибаріта. Додам ще якщо купити кабель 100ват, взагалі не факт що він може працювати з айфоном, ахах, і таке може бути) і пізніше говорять про єкологію, це чисто маркетинг, все одно на новий телефон купувати і зарядку, або заряджати 3 години. До цього мій ванплас заряджався 27хв.
Буквально перед виходом з дому дивися на телефон, розряджений. Поки одягнувся і сходив в кімнату відпочинку по маленькому, вже 70%.

проблема в тому шо вони , ізоляція і єкран -гімно ,тріскаються

Vadim_

