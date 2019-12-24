|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:15
Sense Bank
ого! Нова Пошта реально 8 днів (вкл. день прибуття) може почекати у відділенні на замовника фізичної картки Sense ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 6018
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1261
|347927
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|36957
|