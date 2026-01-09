Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:Глянул их погоду, это же ппц: от -10 до 0 сейчас, дождь/снег (мряка под ногами наверное по колено) и тучи на все 10 дней вперед что синоптик выдает... Ну так, для сравнения, у меня +20 сейчас и солнышко светит ) Так что даже хз что там за туризм такой... Ну может там и правда ИТ конторы какие-то жирные сидят, и тянут цены вверх.
У нас працює хлопець з Андалусії. Вивчився там, але нормальної роботи в Іспанії так і не знайшов. А в Польщі навіть шукати не треба - HR самі за руки хватають. Зараз поїхав на свята до батьків, сидить там у теплому светрі, бо опалення в будинку немає.
Ну Андалусия да, холоднее. Хотя если норм дом, то кондер решает проблему.
Ну и работа - это конечно слабое место Испании. Страна для тех кому за 35 - успели набить какой-то опыт и могут позволить себе работать на удаленке, желательно не на испанскую контору. Спасибо ковиду - даже не ИТ профессии теперь это умеют.
M-Audio написав:Батареї люблять повільне заряджання і повільне розряжання. Так вони менше зношуються, краще тримають заряд і витримують більше циклів. Швидке заряджання на телефоні взагалі якийсь нонсенс. Поставте заряджатись на ніч, і до ранку він в будь-якому темпі буде вже заряджений. А якщо вам треба впродовж дня його підзаряджати, то ви просто неправильний телефон під свої потреби обрали.
Якраз в темі переселенців і заробітчан, коли більшість часу рухаєшся по незнайомому місту з навігатором, перекладачем і т.д. (не існує смартфона, який би в такому режимі витримав хоча б 16 годин) можливість швиденько підзарядити смартфон надзвичайно важлива.
Та зараз і в Україні і в Берліні, враховуючи блек аути, теж дуже важлива швидка зярядка. Це я свого часу зекономив на павер банку (74 Вт*год, а заряджається максимум 18 Вт)..
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 09 січ, 2026 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter написав:У нас працює хлопець з Андалусії. Вивчився там, але нормальної роботи в Іспанії так і не знайшов. А в Польщі навіть шукати не треба - HR самі за руки хватають. Зараз поїхав на свята до батьків, сидить там у теплому светрі, бо опалення в будинку немає.
Według danych resortu pracy, na koniec grudnia 2025 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach wzrosła do 888,6 tys. – o 15,0 tys. osób więcej niż w poprzednim miesiącu, a o 102,5 tys. więcej niż w końcu poprzedniego roku
І це притому, що населення скоротилось на 170 тис.
Не помітив. Мені періодично приходять пропозиції. І це в мене навіть немає цього "в активному пошуку".