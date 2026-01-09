|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості.
Додано: Суб 10 січ, 2026 05:00
Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.
Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.
Додано: Суб 10 січ, 2026 08:42
akurt написав:
Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.
Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.
живут же капиталисты(с) голосом Шарикова
