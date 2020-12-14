|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 січ, 2026 00:17
Бетон написав:
Спасибо, что упомянули с маленькой буквы.
В этот раз точно не хотел обидеть, просто не подумал что никнейм так много значит для Вас
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5065
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 11 січ, 2026 00:34
Ну що, бомжота, що плигала на кличка- є опалення?)
Хоча я б вам дебілам його і не вмикав би)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17427033
|
|
|1380
|6854686
|
|
|3
|86933
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|