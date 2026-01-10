Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.

Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.

Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.

Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій територіїПлавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.

живут же капиталисты(с) голосом Шарикова

Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня. Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій територіїПлавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.

живут же капиталисты(с) голосом Шарикова

Повідомлень: 4451 З нами з: 23.05.14 Подякував: 638 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 10:23 akurt написав: Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.

Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня. Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.

В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП

Повідомлень: 345 З нами з: 25.12.23 Подякував: 10 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 10:28 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from France



Сьогодні перебуваю в шкурі киян, дніпровців та львівʼян: сиджу без електрики.

Природні катаклізми оволоділи Європою: десь шалені снігопади, десь - як на півночі Франції у Нормандії - урагани.

Вдень дійшов ураган до півдня Франції: просто шалений вітер.

У сусіда завалило дуб, якому більше 100 років.

Потім зникла електрика. Вже немає більше 3-х годин.

Звʼязався з мерією міста: знають про проблему.

Через годину приїхала аварійна бригада.

Трохи поспілкувався: виявили обрив дротів лінії передач трьох фаз.

Ну хоч легше стало.

На цю біду - за досвідом українців - маю EcoFlow.

Запалив камін. Тепло. Дрова в мене заготовлені з літа.

Тут майже 18:00 - ще на вулиці світло…

Панове українці: тримайтеся.

Скільки рента за садибу з каміном у Франції зара?

Скільки рента за садибу з каміном у Франції зара? Скільки рента за садибу з каміном у Франції зара? 2587715

Повідомлень: 345 З нами з: 25.12.23 Подякував: 10 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 11:17 2587715 написав: akurt написав: Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.

Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня. Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.

В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП

Ну у меня бассик. За 12 лет 3 раза менял песок в фільтре с 1500 грн за раз. И на сезон идёт 6-7 таблеток хлора. Пусть ещё гривен 700.Ну весной подклеиваю отвалившиеся от морозов мозаики. Итого, не считая електрики, аж тыща с копейками гривен за сезон.

Дивлюсь зранку приїхала до сусіда газова служба. Спочатку не міг зрозуміти, але бачу що бігають з будівельним феном на вулиці гріють трубу. Видно конденсат десь замерз.



News from France



Сьогодні перебуваю в шкурі киян, дніпровців та львівʼян: сиджу без електрики.

Природні катаклізми оволоділи Європою: десь шалені снігопади, десь - як на півночі Франції у Нормандії - урагани.

Вдень дійшов ураган до півдня Франції: просто шалений вітер.

У сусіда завалило дуб, якому більше 100 років.

Потім зникла електрика. Вже немає більше 3-х годин.

Звʼязався з мерією міста: знають про проблему.

Через годину приїхала аварійна бригада.

Трохи поспілкувався: виявили обрив дротів лінії передач трьох фаз.

Ну хоч легше стало.

На цю біду - за досвідом українців - маю EcoFlow.

Запалив камін. Тепло. Дрова в мене заготовлені з літа.

Тут майже 18:00 - ще на вулиці світло…

Панове українці: тримайтеся.

Як я зрозумів, французькі електрики зовсім телепні: вже більше 4-х годин не можуть відновити електроживлення! Це при тому, що ніхто по них не випускав «Орєшнік»… Еміграція, заробітчанствоNews from FranceСьогодні перебуваю в шкурі киян, дніпровців та львівʼян: сиджу без електрики.Природні катаклізми оволоділи Європою: десь шалені снігопади, десь - як на півночі Франції у Нормандії - урагани.Вдень дійшов ураган до півдня Франції: просто шалений вітер.У сусіда завалило дуб, якому більше 100 років.Потім зникла електрика. Вже немає більше 3-х годин.Звʼязався з мерією міста: знають про проблему.Через годину приїхала аварійна бригада.Трохи поспілкувався: виявили обрив дротів лінії передач трьох фаз.Ну хоч легше стало.На цю біду - за досвідом українців - маю EcoFlow.Запалив камін. Тепло. Дрова в мене заготовлені з літа.Тут майже 18:00 - ще на вулиці світло…Панове українці: тримайтеся.Як я зрозумів, французькі електрики зовсім телепні: вже більше 4-х годин не можуть відновити електроживлення! Це при тому, що ніхто по них не випускав «Орєшнік»…

Дивлюсь зранку приїхала до сусіда газова служба. Спочатку не міг зрозуміти, але бачу що бігають з будівельним феном на вулиці гріють трубу. Видно конденсат десь замерз.

Знаєш чому "там" не побачиш як французські ліквідатори аварій на газових магистралях низького тиску бігають з фенами? Подумай.

Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня. Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.

В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество.

Ви продовжуєте таксувать на газовому корейці в США та взимку замість Єгипту відпочивать на морі в Альпах?

Схоже новий рік ва владівостокє удался, та з вашими дописами в нас цей рік теж буде цікавий.

Спитав знайому, в них нема басейну, але з її слів, будинки з басейнами коштують дорожче. Та на них великий попит.

Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра

Це може проблема ва владівостокє, в USA такої проблеми не існує.

бассейны 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП

Отруєння (передозування) 100 304 Найчастіше — опіоїди, зокрема фентаніл

Падіння 47 026 Особливо серед людей похилого віку

Дорожньо‑транспортні пригоди ~46 000 Третя за поширеністю причина

Інші (утоплення, пожежі, удушення) десятки тисяч Менша частка Ви продовжуєте таксувать на газовому корейці в США та взимку замість Єгипту відпочивать на морі в Альпах?Схоже новий рік ва владівостокє удался, та з вашими дописами в нас цей рік теж буде цікавий.Спитав знайому, в них нема басейну, але з її слів, будинки з басейнами коштують дорожче. Та на них великий попит.Це може проблема ва владівостокє, в USA такої проблеми не існує.Отруєння (передозування) 100 304 Найчастіше — опіоїди, зокрема фентанілПадіння 47 026 Особливо серед людей похилого вікуДорожньо‑транспортні пригоди ~46 000 Третя за поширеністю причинаІнші (утоплення, пожежі, удушення) десятки тисяч Менша частка Water Повідомлень: 3769 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 12:35 Bolt написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from France



Сьогодні перебуваю в шкурі киян, дніпровців та львівʼян: сиджу без електрики.

Природні катаклізми оволоділи Європою: десь шалені снігопади, десь - як на півночі Франції у Нормандії - урагани.

Вдень дійшов ураган до півдня Франції: просто шалений вітер.

У сусіда завалило дуб, якому більше 100 років.

Потім зникла електрика. Вже немає більше 3-х годин.

Звʼязався з мерією міста: знають про проблему.

Через годину приїхала аварійна бригада.

Трохи поспілкувався: виявили обрив дротів лінії передач трьох фаз.

Ну хоч легше стало.

На цю біду - за досвідом українців - маю EcoFlow.

Запалив камін. Тепло. Дрова в мене заготовлені з літа.

Тут майже 18:00 - ще на вулиці світло…

Панове українці: тримайтеся.

Як я зрозумів, французькі електрики зовсім телепні: вже більше 4-х годин не можуть відновити електроживлення! Це при тому, що ніхто по них не випускав «Орєшнік»… Еміграція, заробітчанствоNews from FranceСьогодні перебуваю в шкурі киян, дніпровців та львівʼян: сиджу без електрики.Природні катаклізми оволоділи Європою: десь шалені снігопади, десь - як на півночі Франції у Нормандії - урагани.Вдень дійшов ураган до півдня Франції: просто шалений вітер.У сусіда завалило дуб, якому більше 100 років.Потім зникла електрика. Вже немає більше 3-х годин.Звʼязався з мерією міста: знають про проблему.Через годину приїхала аварійна бригада.Трохи поспілкувався: виявили обрив дротів лінії передач трьох фаз.Ну хоч легше стало.На цю біду - за досвідом українців - маю EcoFlow.Запалив камін. Тепло. Дрова в мене заготовлені з літа.Тут майже 18:00 - ще на вулиці світло…Панове українці: тримайтеся.Як я зрозумів, французькі електрики зовсім телепні: вже більше 4-х годин не можуть відновити електроживлення! Це при тому, що ніхто по них не випускав «Орєшнік»…

Знаєш чому "там" не побачиш як французські ліквідатори аварій на газових магистралях низького тиску бігають з фенами? Подумай.

Re: Еміграція, заробітчанство

Бреше

Падіння якраз у басейни, чи через воду на підлозі біля басейну. В Британії басейнів нема майже - не тому що холодно, а тому що найдасвідченіші домовласники в світі

Падіння 47 026 Особливо серед людей похилого віку Отруєння (передозування) 100 304 Найчастіше — опіоїди, зокрема фентанілПадіння 47 026 Особливо серед людей похилого віку Падіння якраз у басейни, чи через воду на підлозі біля басейну. В Британії басейнів нема майже - не тому що холодно, а тому що найдасвідченіші домовласники в світі БрешеПадіння якраз у басейни, чи через воду на підлозі біля басейну. В Британії басейнів нема майже - не тому що холодно, а тому що найдасвідченіші домовласники в світі 2587715

Re: Еміграція, заробітчанство
А норвежці з фінами ще досвідченіші!

