Додано: Суб 10 січ, 2026 16:43
Дюрі-бачі написав:
живе в орендованому житлі:

• Румунія — 5,7%

• Словаччина — 6,9%

• Угорщина — 8,4%

• Польща — 12,9%

• Болгарія — 14,0%

• Італія — 24,1%

• Чехія — 25,3%

• Іспанія — 26,3%

• Португалія — 26,6%

• Бельгія — 29,7%

• Греція — 30,3%

• Нідерланди — 31,2%

• Фінляндія — 31,9%

• Швеція — 35,2%

• Франція — 38,8%

• Данія — 39,1%

• Австрія — 45,5%

• Німеччина — 52,8%

• Швейцарія — 58%



У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,

А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема У мене в 13 про макс забарахлив зарядний порт , теж тільки безпровідну юзаю. Але думаю таки поремонтувати , бо теж походив би ще зі старим,А що, аккуми є нормальні якості для заміни? Оригіналів то точно ж нема



Ха.

Рассказываю.

У меня 13-й.

Отлично работает и держит заряд.

Но примерно с год назад начались проблемы с портом.

Хреново контачил и такое ощущение было, что плохо держится.

Я взял резиновую зубочистку, тут такие есть, с шипами.

Гибкая. Поелозил. Вроде лучше стало.

Но не совсем.

В результате купил беспроводную зарядку.

Но мне она не очень нравилась, у меня хеви дьюти кейс и она не очень простреливает.

Как-то раз, просыпаюсь утром, мне на работу, а телефон за всю ночь так и не зарядился.

Психанул и взял уже платиковую твердую зубочистку с крючком и грубо начал там шуровать.

И вытащил оттуда несколько типа окатышей от одежды.

И после этого порт начал работать как новый.

Вот что действительно напрягает, почему-то на всех моих телефонах со временем становиться тише динамик.

У жены тоже 13-й и на год старше, но работает как новый.



Насчет кабелей и зарядок что тут обсуждалось.

Вы серьезно?

Люди (не очень умные) меняют каждый год телефоны, но зарядки унифицированны.

Кроме яфонов. Но яфонцы меняют яфоны на яфоны.

Нафига с каждым телефоном зарядка?

Еслии очень и надо, то она стоит копейки, тем более кабель.

Я как раз за то, чтобы было меньше мусора, в том числе электронного.

