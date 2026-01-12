«Народовольців» проходили ви на своїх болотах.
Так і вилазять вуха російського ФСБ-ника…
Цікаво, навіщо його тримають на Фінансовому форумі України?
Так і тягне сюди із своєї «избЫ» дикунські знання з російських підручників…
Додано: Пон 12 січ, 2026 08:06
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 січ, 2026 08:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 січ, 2026 08:08
можете не по фене английской ,тут вроде бі украинский форум
Додано: Пон 12 січ, 2026 08:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Київ — один із найважливіших центрів народовольчого руху після 1881 року
Тут була досить сильна місцева група «Народної волі».
1882 року народовольці вбили у Києві військового прокурора Стрельникова (це був один із найвідоміших актів після царевбивства).
Харків - теж важливий вузол
Народовольці мали тут гуртки, проводили пропаганду серед студентів та робітників, зберігали динаміт та літературу.
Одеса
Була одна з найактивніших південних груп.
В Одесі народовольці готували замахи, мали таємні квартири, друкарню, активно працювали серед інтелігенції та військових.
Інші міста
Народовольчі гуртки та окремі члени фіксувалися в Катеринославі (Дніпро), Миколаєві, Єлисаветграді (Кропивницький) та ін.
Після розгрому центрального Виконавчого комітету у 1881–1883 роках. саме південно-західні (зокрема українські) групи певний час залишалися найактивнішими та намагалися відродити організацію.
Додано: Пон 12 січ, 2026 20:51
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Балувані наші дівчата в Туреччині, і конкретно в Анталії.
Наша пані, яку я трохи знаю, попросила помочі в оприлюдненні оголошення з пропозицією роботи для дівчини в офісі, який займається організацією виступів українських артистів в готелях. Треба приймати замовлення на виступ чи клоунів, чи жонглерів, чи гонщиків на мотоциклах під куполом, і таке інше. Вести базу даних замовлень.
Умови роботи: офіційна робоча віза плюс повна медична страховка + зарплата 28500 турецьких лір (близько 28 500 гривень).
Для довідки: 28 500 лір то мінімалка в Туреччині.
Боже правий, який срач наших жінок піднявся: «Як вам не стидно копійки пропонувати, дайте хоча б втричі більше!»
Мені той срач сподобався, я дистанційно витирав сльози роботодавцю, бо ніколи не очікував, що у наших безробітних жінок за кордоном такі високі вимоги до зарплатні…
Для довідки: наші жінки у Франції працюють як правило на французьку мінімалку: здається це 1400 € на місяць. З цієї суми мінімум 460 € - а то і вдвічі більше - оренда квартири.
Украінки-франуженки мені здалося більш приємні в цьому відношенні…
Не такі балувані, як «турецька Галя»…
Це при тому, що в ці дні знайти хоч якесь житло в оренду у Іранціі практично неможливо.
Дехто шукає по 7-12 місяців…
Додано: Пон 12 січ, 2026 21:03
Еміграція, заробітчанство
News from USA.
Я до вівторка перебуваю у Франціі, але зранку вівторка відбуваю Ryanair до нашої діаспори в Краків - святкувати разом - в українській діаспорі - «Старий новий рік», коли раптом прийшла із США приємна звістка:
Good news. Your trade-in is complete.
Thanks for using Apple Trade In. Everything checks out, so we are issuing you a refund to your original payment method.
Це означає, що на мою картку повертають 230$ за мій старенький iPhone13 Pro, за програмою trade-in: “Віддай старий - отримай новий iPhone 17 з доплатою близько до 600 $».
Вже майже звик до нового.
Такий прикол: у жінки iPhone 13 Pro Max - взяв у руки - так здалося, що я взяв не смартфон, а цеглину.
Ось така різниця…
Тут панове пропонували продати на ОЛХ значно дорожче.
Дякую. Якось я вже так - по «колгоспному».
Замовив під час перебування в США - старий відправив службою доставки UPS - безкоштовно - гроші повернулися на картку.
Зручно.
Додано: Пон 12 січ, 2026 21:57
В Турції скоріш за все нема такої допомоги, як у Франції, а Галі всюду однакові.
Якщо в Турції Галя працює- допомога йок.
У Франції допомога залишається, її зменшать, але вона є. Ще можуть працювать відсотків на 40, в інший час десь навчатись. Також допомога на оренду житла, медицину.
Додано: Пон 12 січ, 2026 22:08
Теоретично все так і є, як ви пишете.
Але спілкуюсь з нашими - кажуть, що реально допомоги або немає, або копійчана.
Якщо людина працює - то на мінімалку.
В деяких випадках надають «соціальне житло», а інколи (точні умови не знаю) виплачують якусь компенсацію на оренду житла.
Але в цілому в мене враження, що нічого «жирного», або навіть «достатнього» немає.
Додано: Пон 12 січ, 2026 22:47
Або, або, нічого, трішечки, тільки для себе.
Для цього є спеціальний куркулятор:
Я ввів 1400 дохід в місяць, оренда житла 900, дітей нема, живу один.
Розрахунок:
Для оплати електрики 194 ойро на рік.
Revenu de solidarité active (RSA) 568 в місяць
Aides au logement 285 в місяць
livret d'épargne populaire (шо це таке я не знаю) 2.7%
Купа ще якихось допомог після звернення до соціалки, тіпа CCAS(шо це таке я теж не знаю)
Дві якісь регіональні допомоги:
Les aides départementales de Haute-Garonne (31)
Les aides de la région Occitanie
4 кілоойро якщо я куплю електромобіль.
Total: 1400 зп, плюс 568, плюс 285, інші допомоги не рахуємо, бо не знаємо скільки, медицина сплачена. На роботу їду вєліком(тоже якісь субсидії на покупку). Коплю на електромобіль.
Мінус оренда. Живу в Тулузі 31000
А шо Турція при зарплаті скільки там, грубо кажучи 600 ойро? Скільки оренда в Анталії? То-то і воно.
