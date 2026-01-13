|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Додано: Вів 13 січ, 2026 08:57
akurt написав:
В мене вдома вдень до плюс 14.
Вночі по дорозі в аеропорт температура коливалася від плюс 1 до плюс 6.
Вдома це в Анталії?
1
4
Додано: Вів 13 січ, 2026 09:20
akurt написав:
Але 2 роки тому приятелі отримали спочатку 3-к квартиру (не в Парижі, а на півдні, місто Vic-Fezencac), потім оформили старшого сина як «окрема родина» і він ще отримав квартиру.
Як в СРСР вже безкоштовно квартири роздають. Може нарешті всі совки звалять з України в цей соціалістичний квітучий гай?
