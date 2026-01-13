RSS
Еміграція, заробітчанство
Вів 13 січ, 2026 22:46

  Господар Вельзевула написав:Мягкий знак в этом названии не делает вас больше украинцем,чем вы есть,пан Акурт.
А ваши примеры слегка оторваны от реальности.
Но Польша перегрета в частности и говно в целом, тут согласен.

Я почув вашу думку. Вона дуже корисна.
Шукайте далі мʼякі знаки в моїх текстах - це дуже корисно. Пригодиться вам в житті.
Тексти російською мовою із застосуванням слова «говно» не робить вас ні українцем, ні росіянином.
Хоча ні: мабуть росіянином так - там всі розбираються саме в цьому питанні.
Тут ви не відірвані від реальності. Погоджуюся.
akurt
Вів 13 січ, 2026 22:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:Я обіцяв з вами не дескутувать, АЛЕ... У Франції у трейлері так просто не поживеш. Для трейлерів існують спеціальні місця і воно доволі недешеве задоволення. Можна здуру так десь стать, поки не поскаржились власники землі.
Все можливо, але це не трейлер 100%, або не Франція.
В нього пособіє хороше - на парковку для трейлера вистачить.

Не має значення дешеве щось чи дороге - якщо людина живе як бомж, але має великі статки та великі видатки - вона все одно залишається бомжем
  akurt написав:Скажу тільки, що трамвайний квиток куплено - хто в краківському транспорті розбирається - не за 6 злотих, а за 4 злотих.
А цей квиток дозволяє їхати не більше, ніж трамваєм однієї лінії та на відстань не більше як в 20 хвилин.
Коли людина вихваляється покупкою з дисконтом чтогось що коштувало за СРСР 3 копійки - то це вже клініка. І назва країни перебування тут ни до чого
2587715
Вів 13 січ, 2026 22:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Я сначала не поверил - залез на какой-то польский сайт недвиги, центр Кракова, и там реально куча предложений по 35-40к злотых за метр. 10куе.

И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.

Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.

Мне просто не понятно кто ЦА этих квартир? Ладно в Украине всякие депутаты, судьи, прокуроры и тд, но в Польше ведь масштабы коррупции поменьше будут. И фин мониторинги наверное серьезней чем в Украине. А даже для среднего бизнеса как по мне цена занадто.
Вів 13 січ, 2026 22:56

Так, я переоцінив надійність Perplexity )

PS не зважаючи на всі зусилля, я поки знайшов у Кракові лише 1 квартиру площею до 45 м з вартістю більше 7500 євро за кв.м. Буду вдячний за лінки на маленькі квартири за 10000+ євро за метр, яких як я зрозумів десятки.
adeges
 
Вів 13 січ, 2026 22:56

Да все там тоже самое с коррупцией, просто огласки меньше и внимания. Люди везде одинаковы.
2587715
Вів 13 січ, 2026 23:09

Бизнесмены, топы в корпорациях, всякие инстаграмщики. В последние годы на краковских дорогах дорогах все больше новых Х5, Х7 и прочих мерседесов с теслами.
Но основная масса народа живет в квартирах "па 15" с окрашеными стенами и мебелью из Икеа.
Вів 13 січ, 2026 23:27

Бизнесмены, топы в корпорациях, всякие инстаграмщики. В последние годы на краковских дорогах дорогах все больше новых Х5, Х7 и прочих мерседесов с теслами.
Но основная масса народа живет в квартирах "па 15" с окрашеными стенами и мебелью из Икеа.

Это наверноое владельцы краковскиз х5 и х7 вышли на протест? 😎
https://youtu.be/VffSDuHki9A?si=_0uMGI8e8UMDPbZa
Вів 13 січ, 2026 23:41

Да то народ с окрестных сел на дизелях с вырезанными ДПФ теперь не может въехать. И всякие конфедерасты своих подтянули - им все равно против чего протестовать - лишь бы против власти.
