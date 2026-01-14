RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 22:56

  slonomag написав:Я сначала не поверил - залез на какой-то польский сайт недвиги, центр Кракова, и там реально куча предложений по 35-40к злотых за метр. 10куе.

И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.

Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.

Мне просто не понятно кто ЦА этих квартир? Ладно в Украине всякие депутаты, судьи, прокуроры и тд, но в Польше ведь масштабы коррупции поменьше будут. И фин мониторинги наверное серьезней чем в Украине. А даже для среднего бизнеса как по мне цена занадто.

Да все там тоже самое с коррупцией, просто огласки меньше и внимания. Люди везде одинаковы.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:09

  slonomag написав:Я сначала не поверил - залез на какой-то польский сайт недвиги, центр Кракова, и там реально куча предложений по 35-40к злотых за метр. 10куе.

И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.

Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.

Мне просто не понятно кто ЦА этих квартир? Ладно в Украине всякие депутаты, судьи, прокуроры и тд, но в Польше ведь масштабы коррупции поменьше будут. И фин мониторинги наверное серьезней чем в Украине. А даже для среднего бизнеса как по мне цена занадто.

Бизнесмены, топы в корпорациях, всякие инстаграмщики. В последние годы на краковских дорогах дорогах все больше новых Х5, Х7 и прочих мерседесов с теслами.
Но основная масса народа живет в квартирах "па 15" с окрашеными стенами и мебелью из Икеа.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:27

  Gastarbaiter написав:
  slonomag написав:Я сначала не поверил - залез на какой-то польский сайт недвиги, центр Кракова, и там реально куча предложений по 35-40к злотых за метр. 10куе.

И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.

Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.

Мне просто не понятно кто ЦА этих квартир? Ладно в Украине всякие депутаты, судьи, прокуроры и тд, но в Польше ведь масштабы коррупции поменьше будут. И фин мониторинги наверное серьезней чем в Украине. А даже для среднего бизнеса как по мне цена занадто.

Бизнесмены, топы в корпорациях, всякие инстаграмщики. В последние годы на краковских дорогах дорогах все больше новых Х5, Х7 и прочих мерседесов с теслами.
Но основная масса народа живет в квартирах "па 15" с окрашеными стенами и мебелью из Икеа.

Это наверноое владельцы краковскиз х5 и х7 вышли на протест? 😎
https://youtu.be/VffSDuHki9A?si=_0uMGI8e8UMDPbZa
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:41

  Bolt написав:Это наверноое владельцы краковскиз х5 и х7 вышли на протест? 😎
https://youtu.be/VffSDuHki9A?si=_0uMGI8e8UMDPbZa

Да то народ с окрестных сел на дизелях с вырезанными ДПФ теперь не может въехать. И всякие конфедерасты своих подтянули - им все равно против чего протестовать - лишь бы против власти.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:58

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Это наверноое владельцы краковскиз х5 и х7 вышли на протест? 😎
https://youtu.be/VffSDuHki9A?si=_0uMGI8e8UMDPbZa

Да то народ с окрестных сел на дизелях с вырезанными ДПФ теперь не может въехать. И всякие конфедерасты своих подтянули - им все равно против чего протестовать - лишь бы против власти.

5 злотых за въезд могут позволить заплатить не только лишь все. 😎
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 03:57

  akurt написав:Ну, панове, ви ж розумієте, що я локацію викласти не можу: то приватна інформація.
Скажу тільки, що трамвайний квиток куплено - хто в краківському транспорті розбирається - не за 6 злотих, а за 4 злотих.
А цей квиток дозволяє їхати не більше, ніж трамваєм однієї лінії та на відстань не більше як в 20 хвилин.

Обмінялися з Назаром спогадами про життя колишнє (!) у Львові (він, як і я - зі Львова) та враженнями про ціни в Європі.
Ну ось такі вони - ціни в Європі і життя емігрантське воно не є простим…

Я би ще додав:
- вкладувати гроші в нерухомість в США в сумі 300 000€ я би сказав, що варто. Отримаєш як мінімум двоповерховий будинок площею в 200 кв. м з присадибною ділянкою.
- вкладувати гроші в нерухомість в Польщі - в маленьку квартирку - не варто.
- якщо не вкладувати - то як же жити?

ви мабуть ніколи не мали свого будинку, перше питання хто буде прибирати пыль,убирать? , ? второе , а зачем столько?
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:11

  Vadim_ написав:ви мабуть ніколи не мали свого будинку, перше питання хто буде прибирати пыль,убирать? , ? второе , а зачем столько?

Панове, а цікаво, яку б відповідь ви дасте оцьому красеню, який в ці дні намагається зробити ремонт в черговій квартирі?
Не буду ж я йому розказувати, що в кожній країні та у кожних народів є власні стандарти життя:
- монгол живе в юрті;
- японець любить мешкати в Мінка (Minka): традиційні будинки простолюдинів (селянські ноки та міські мати), побудовані з дерева, із земляною або дерев'яною підлогою, вкритою татами.
- поляки полюбляють «кавалірки» - напрочуд маленькі квартири, в яких інколи можливо навіть виспатися;
- стандартом для мешканця США є двоповерховий будинок площею в 2000 кв.футів з двома гаражами і щоби були зелені газони без всяких парканів. За статистикою на 340 000 000 мешканців США приватних будинків налічується 100 000 000.

P.S. Я народився і виріс в приватному будинку, який побудували за свої гроші мої тато (трагічно загинув на військовому заводі в свої 40 років - мені було тоді 10) та моя мама, яка все життя працювала фельдшером-акушером. В який пізніше було суттєво перебудовано, з перетворенням на два двоповерхових будинка (площею по 120 кв.м кожний) з двома гаражами, тому що спадкоємцями були мій рідний брат та я?
То що я можу відповісти цьому красеню? В тому числі про прибирання та ту пилюку, яку він знайшов у себе?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 січ, 2026 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:17

  akurt написав:
  Vadim_ написав:ви мабуть ніколи не мали свого будинку, перше питання хто буде прибирати пыль,убирать? , ? второе , а зачем столько?

Панове, а цікаво, яку б відповідь ви дасте оцьому красеню, який в ці дні намагається зробити ремонт в черговій квартирі?
Не буду ж я йому розказувати, що в кожній країні та у кожних народів є власні стандарти життя:
- монгол живе в юрті;
- японець любить мешкати в Мінка (Minka): традиційні будинки простолюдинів (селянські ноки та міські мати), побудовані з дерева, із земляною або дерев'яною підлогою, вкритою татами.
- поляки полюбляють «кавалірки» - напрочуд маленькі квартири, в яких інколи можливо навіть виспатися;
- стандартом для мешканця США є двоповерховий будинок площею в 2000 кв.футів з двома гаражами і щоби були зелені газони без всяких парканів. За статистикою на 340 000 000 мешканців США приватних будинків налічується 100 000 000.

P.S. Я народився в виріс в приватному будинку, який побудували за свої гроші мої тато (трагічно загинув на військовому заводі в свої 40 років) та моя мама, яка все життя працювала фельдшером-акушером.
То що я можу відповісти цьому красеню? В тому числі про прибирання?



я когда пишу про шо то то ето не теория и ШИ а прошедшее через меня своими руками и деньгами
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:31

Пиши, пиши, фахівець з закордонної нерухомості.
А краще не писати чергову маячню, а запитати б в згаданого ШІ, коли закінчиться ремонт в черговій новокупленій в наш важкий час квартирі і навіщо його взагалі в наш суворий час робити?
Ще можна у того легендарного ШІ таке спитати:
  Vadim_ написав:… второе , а зачем столько?
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 12:31

  akurt написав:Я би ще додав:
- вкладувати гроші в нерухомість в США в сумі 300 000€ я би сказав, що варто. Отримаєш як мінімум двоповерховий будинок площею в 200 кв. м з присадибною ділянкою.
- вкладувати гроші в нерухомість в Польщі - в маленьку квартирку - не варто.

А мені Гугл ось таке пише:
San Diego's housing market shows a median home sale price around $914,000, with prices per square foot near $662

Тобто середній будинок у 200 кв. м. буде коштувати приблизно 1.4 млн. дол.
Ви зараз скажете, що в США повно місць, де будинки продаються по 300 тис. Але й у Польщі повно місць, де за 300 тис. дол. чи євро можна купити 2 трикімнатні квартири. Або 200-метровий будинок і ще й на теслу залишиться.
