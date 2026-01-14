Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:Я сначала не поверил - залез на какой-то польский сайт недвиги, центр Кракова, и там реально куча предложений по 35-40к злотых за метр. 10куе.
И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.
Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.
Мне просто не понятно кто ЦА этих квартир? Ладно в Украине всякие депутаты, судьи, прокуроры и тд, но в Польше ведь масштабы коррупции поменьше будут. И фин мониторинги наверное серьезней чем в Украине. А даже для среднего бизнеса как по мне цена занадто.
Да все там тоже самое с коррупцией, просто огласки меньше и внимания. Люди везде одинаковы.
Бизнесмены, топы в корпорациях, всякие инстаграмщики. В последние годы на краковских дорогах дорогах все больше новых Х5, Х7 и прочих мерседесов с теслами. Но основная масса народа живет в квартирах "па 15" с окрашеными стенами и мебелью из Икеа.
Бизнесмены, топы в корпорациях, всякие инстаграмщики. В последние годы на краковских дорогах дорогах все больше новых Х5, Х7 и прочих мерседесов с теслами. Но основная масса народа живет в квартирах "па 15" с окрашеными стенами и мебелью из Икеа.
akurt написав:Ну, панове, ви ж розумієте, що я локацію викласти не можу: то приватна інформація. Скажу тільки, що трамвайний квиток куплено - хто в краківському транспорті розбирається - не за 6 злотих, а за 4 злотих. А цей квиток дозволяє їхати не більше, ніж трамваєм однієї лінії та на відстань не більше як в 20 хвилин.
Обмінялися з Назаром спогадами про життя колишнє (!) у Львові (він, як і я - зі Львова) та враженнями про ціни в Європі. Ну ось такі вони - ціни в Європі і життя емігрантське воно не є простим…
Я би ще додав: - вкладувати гроші в нерухомість в США в сумі 300 000€ я би сказав, що варто. Отримаєш як мінімум двоповерховий будинок площею в 200 кв. м з присадибною ділянкою. - вкладувати гроші в нерухомість в Польщі - в маленьку квартирку - не варто. - якщо не вкладувати - то як же жити?
ви мабуть ніколи не мали свого будинку, перше питання хто буде прибирати пыль,убирать? , ? второе , а зачем столько?
Vadim_ написав:ви мабуть ніколи не мали свого будинку, перше питання хто буде прибирати пыль,убирать? , ? второе , а зачем столько?
Панове, а цікаво, яку б відповідь ви дасте оцьому красеню, який в ці дні намагається зробити ремонт в черговій квартирі? Не буду ж я йому розказувати, що в кожній країні та у кожних народів є власні стандарти життя: - монгол живе в юрті; - японець любить мешкати в Мінка (Minka): традиційні будинки простолюдинів (селянські ноки та міські мати), побудовані з дерева, із земляною або дерев'яною підлогою, вкритою татами. - поляки полюбляють «кавалірки» - напрочуд маленькі квартири, в яких інколи можливо навіть виспатися; - стандартом для мешканця США є двоповерховий будинок площею в 2000 кв.футів з двома гаражами і щоби були зелені газони без всяких парканів. За статистикою на 340 000 000 мешканців США приватних будинків налічується 100 000 000.
P.S. Я народився і виріс в приватному будинку, який побудували за свої гроші мої тато (трагічно загинув на військовому заводі в свої 40 років - мені було тоді 10) та моя мама, яка все життя працювала фельдшером-акушером. В який пізніше було суттєво перебудовано, з перетворенням на два двоповерхових будинка (площею по 120 кв.м кожний) з двома гаражами, тому що спадкоємцями були мій рідний брат та я? То що я можу відповісти цьому красеню? В тому числі про прибирання та ту пилюку, яку він знайшов у себе?
я когда пишу про шо то то ето не теория и ШИ а прошедшее через меня своими руками и деньгами
Пиши, пиши, фахівець з закордонної нерухомості. А краще не писати чергову маячню, а запитати б в згаданого ШІ, коли закінчиться ремонт в черговій новокупленій в наш важкий час квартирі і навіщо його взагалі в наш суворий час робити? Ще можна у того легендарного ШІ таке спитати:
akurt написав:Я би ще додав: - вкладувати гроші в нерухомість в США в сумі 300 000€ я би сказав, що варто. Отримаєш як мінімум двоповерховий будинок площею в 200 кв. м з присадибною ділянкою. - вкладувати гроші в нерухомість в Польщі - в маленьку квартирку - не варто.
А мені Гугл ось таке пише:
San Diego's housing market shows a median home sale price around $914,000, with prices per square foot near $662
Тобто середній будинок у 200 кв. м. буде коштувати приблизно 1.4 млн. дол. Ви зараз скажете, що в США повно місць, де будинки продаються по 300 тис. Але й у Польщі повно місць, де за 300 тис. дол. чи євро можна купити 2 трикімнатні квартири. Або 200-метровий будинок і ще й на теслу залишиться.